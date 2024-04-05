Últimas Notícias Cidades Política Economia Correio B Opinião Edição Impressa Esportes

Cidades

Cidades

Estado anuncia R$ 65 milhões para obras de infraestrutura em aeroportos de Mato Grosso do Sul

Sete municípios do interior serão contemplados pelo investimento; cronograma deve ser entregue ao governador até o dia 15 de abril

Alanis Netto

05/04/2024 - 16h08
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

No primeiro quadrimestre deste ano, o Governo do Estado irá investir mais de R$ 65 milhões em obras de infraestrutura em aeroportos de sete municípios do interior do Estado.

O valor faz parte do plano de investimento de R$ 250 milhões até 2026 destinado ao Plano Aeroviário, visando o desenvolvimento da infraestrutura aérea em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

A previsão é de que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) entregue até o dia 15 de abril um cronograma abrangente das obras ao governador Eduardo Riedel.

Aeroporto de Coxim (Chico Ribeiro)

Essas obras compreendem serviços de restauração e implantação de aeroportos, essenciais para impulsionar o desenvolvimento regional.

Na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (5), o Governo publicou os contratos de dois aeroportos: de Inocência, onde serão feitas obras de implantação de pista de pouso e decolagem, pista de taxiway, pátio e cerca operacional, no valor de R$ 15,4 milhões; e no município de Camapuã que irá receber obras de restauração nas pistas de pouso de decolagem e de taxiway e no pátio de aeronaves, com mais de R$ 6,4 milhões investidos.

Os contratos deverão ser executados e totalmente concluídos dentro do prazo de 180 dias consecutivos, contados da data do recebimento da Ordem de Início dos Serviços (OIS). 

Foto: Chico Ribeiro

Alinhamentos finais para a emissão das Ordens de Início de Serviços (OISs) foram acertados em uma reunião entre o secretário da pasta, Hélio Peluffo, e o superintendente Logístico e coordenador de Transporte Aéreo, Hidroviários e Ferroviários da Seilog, Derick Hudson Machado de Souza. Essa cooperação visa definir as diretrizes de desenvolvimento para os aeroportos selecionados e analisar o cronograma das obras em execução.

"Por ordem do governador estamos revisando o plano de investimentos nos aeroportos por entender a necessidade que esse setor possui para atender as demandas das regiões e também a iniciativa privada", explica Peluffo.

Mato Grosso do Sul têm apresentado crescimento exponencial quando o assunto é investimentos privados. Foram R$ 76 bilhões nos últimos 10 anos, sendo R$ 17 bilhões apenas no ano passado. Ações que têm gerado competitividade para os negócios e garantido infraestrutura de qualidade, incluindo as obras dos aeródromos e aeroportos.

Os investimentos nesta etapa contemplam os municípios de: Cassilândia (R$ 6.765.545,83), Jardim (R$ 6.550.220,63), Naviraí (R$ 6.126.306,29), Camapuã (R$ 6.685.718,35), Paranaíba (R$ 5.387.959,28), Água Clara (R$ 18.177.388,70) e Inocência (R$ 15.519.817,01).

Esse cenário tem gerado competitividade para os negócios e garantido infraestrutura de qualidade, incluindo as obras dos aeródromos e aeroportos.

"O plano aeroviário não só visa o crescimento do setor, mas também busca trazer facilidades aos turistas, promover o desenvolvimento econômico do estado e atrair novos investimentos para as cidades envolvidas", destaca o superintendente Derick Machado.  

Além do valor anunciado nesta sexta-feira, o Estado possui investimentos totais de mais de R$ 71,6 milhões até o momento (obras em execução e em processo de licitação), na elaboração de projetos, construção, reforma e ampliação de aeroportos em Dourados, Bonito, Corumbá, Campo Grande, Maracaju, Inocência, Água Clara, Camapuã, Cassilândia, Jardim, Naviraí, Paranaíba, Costa Rica e São Gabriel do Oeste.

Assine o Correio do Estado.

Nova Mobilidade

Prefeitura vai usar carros de aplicativo para transportar servidores em Campo Grande

Contrato com o Banco do Brasil prevê corridas por aplicativo e táxi para viagens de trabalho; município estima economia de até 30% com manutenção da frota e combustível

05/11/2026 17h46

Compartilhar
Prefeitura de Campo Grande vai adotar corridas por aplicativo e táxi para transportar servidores durante o expediente, com previsão de economia de 30% nos gastos com frota e combustível.

Prefeitura de Campo Grande vai adotar corridas por aplicativo e táxi para transportar servidores durante o expediente, com previsão de economia de 30% nos gastos com frota e combustível. Foto: Divulgação Prefeitura de Campo Grande

Continue Lendo...

Educação

Rede Estadual amplia vagas em 10% para 2027 em MS

Prazo começa na segunda-feira (9) e segue até 6 de janeiro; número é 20 mil superior às 200 mil vagas disponibilizadas para o ano letivo de 2026

05/11/2026 17h19

Compartilhar
Rede Estadual amplia vagas em 10% para 2027 em MS

Rede Estadual amplia vagas em 10% para 2027 em MS Paulo Ribas

Continue Lendo...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3821, de quarta-feira (04/11): veja o rateio
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3821, de quarta-feira (04/11): veja o rateio

2

Miguel de Unamuno: "Viva cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade"
Viva

/ 3 dias

Miguel de Unamuno: "Viva cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade"

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3081, quarta-feira (04/11): veja o rateio
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3081, quarta-feira (04/11): veja o rateio

4

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno
Tendência

/ 4 dias

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno

5

Haruki Murakami: "Você não pode encontrar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu"
Reflexão e Filosofia

/ 3 dias

Haruki Murakami: "Você não pode encontrar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Assinantes

/ 20 horas

Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Meta não é estratégia comercial
Assinantes

/ 2 dias

Meta não é estratégia comercial
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Assinantes

/ 6 dias

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Assinantes

/ 29/10/2026

Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça