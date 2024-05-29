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MATO GROSSO DO SUL

Carreteiro de SC é preso com 26 toneladas de maconha na MS-295

Abordagem feita entre Iguatemi e Eldorado aconteceu por volta de 11h de terça (28), e homem identificado como Vanderlei levava ainda duas pistolas e um revólver 357

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

29/05/2024 - 09h26
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No trecho entre Eldorado e Iguatemi da rodovia MS-295, a Polícia Rodoviária Federal de Dourados prendeu um carreteiro vindo de Santa Catarina, traficando mais de 26 toneladas de maconha entre uma carga de milho, além de armas que trazia consigo. 

Esse homem foi inicialmente apontado como morador da cidade de Concórdia (SC), segundo apurações do portal local Dourados News, identificado como Vanderlei Carlos Kuntz, preso aos 49 anos. 

Informações apontam que a Polícia Rodoviária Federal da região já fazia o monitoramento de uma tentativa de transportar substância ilícita, que estaria camuflada junto de uma carga de milho. 

Ainda na noite de ontem, Vanderlei foi detido por volta de 23h, viajando na companhia de uma passageira, que chegou a ser ouvida em um primeiro momento, porém, posteriormente liberada. 

Maio agitado

Como bem acompanhou o Correio do Estado, só a primeira semana de maio mostra um começo mensal com altos volumes dessa substância apreendida, sendo mais de 36 toneladas entre segunda e quinta-feira (06 e 09 deste mês).

Em Jardim, a primeira apreensão foi feita na noite de segunda-feira (06 de maio), quando duas toneladas foram confiscadas em uma caminhonete.

Depois, outras 16 toneladas de maconha camufladas por melancias, ocasião em que seis pessoas foram presas, sendo até então, esta a maior apreensão de maconha no Estado neste ano. 

No mesmo dia, 8,1 toneladas foram apreendidas em Novo Mundo e, na manhã de quarta-feira (8) 1.400 kg foram achados em um Cavalo Trator M.BENZ/AXOR com placa de Primavera do Leste (MT), na cidade de Três Lagoas. 

Fechando as apreensões daquela semana, 9,4 toneladas de maconha foram confiscadas pela PRF em um Iveco Eurotech 450e37, em Nova Andradina. 

 

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