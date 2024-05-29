Corpus Christi: 2,3 mil fiéis confeccionarão 1 quilômetro de tapetes na Capital

Corpus Christi será celebrado nesta quinta-feira (30) em todo o Brasil. Em comemoração a data, haverá montagem do tapete, missa, procissão, missa e show em Campo Grande.
De acordo com a Arquidiocese de Campo Grande, 2,3 mil fiéis de diversas paróquias se reunirão para confeccionar 1.083 metros de tapete, às 7h, na avenida Afonso Pena, 13 de maio e Fernando Corrêa da Costa, localizadas no Centro da Capital.
Às 9h, haverá visita do Santíssimo Sacramento aos lugares de sofrimento: hospitais, penitenciárias e Unidades de Medidas Socioeducativas para Menores.
No período da tarde, haverá Santa Missa, procissão e shows com as bandas Boa Nova e Salux, na Praça do Rádio. São esperadas 35 mil pessoas nas celebrações.
O tema deste ano é “Vinde e Vede. Ele está no meio de nós!”. Confira aqui quais ruas serão interditadas.
Confira a programação:
- 7h - Confecção de tapetes
- 9h – Visita do Santíssimo Sacramento aos lugares de sofrimento
- 15h – Celebração Eucarística e Procissão
- Shows no fim da tarde
Locais que serão visitados:
- Santa Casa de Misericórdia
- Regional Rosa Pedrossian
- Hospital Universitário
- Maternidade Cândido Mariano
- UNIMED
- CASSEMS
- Clínica Carandá
- Hospital do Coração
- Hospital do Câncer José Abrão
- Hospital São Julião
- Hospital Militar de Campo Grande
- Hospital Geral El Kadri
- PRONCOR – Cachoeirinha
- Clínica Santa Marina
- Unei Dom Bosco
- Unei Feminina
- Presídio Estadual Máxima – Estabelecimento Penal “Jair F. Carvalho”
- Penitenciária Estadual Feminina Gameleira
- Semiaberto da Gameleira
CORPUS CHRISTI
Corpus Christi significa Corpo de Cristo. É uma festa religiosa da Igreja Católica que tem por objetivo celebrar o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo.
A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do Domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à quinta-feira santa quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia.
Na data festiva, as ruas são enfeitadas com tapetes, feitos por fiéis, para a passagem da procissão.