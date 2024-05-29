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Corpus Christi: 2,3 mil fiéis confeccionarão 1 quilômetro de tapetes na Capital

Haverá missa, procissão, shows e bênçãos; são esperadas 35 mil pessoas nas celebrações

Naiara Camargo

29/05/2024 - 12h15
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Corpus Christi será celebrado nesta quinta-feira (30) em todo o Brasil. Em comemoração a data, haverá montagem do tapete, missa, procissão, missa e show em Campo Grande.

De acordo com a Arquidiocese de Campo Grande, 2,3 mil fiéis de diversas paróquias se reunirão para confeccionar 1.083 metros de tapete, às 7h, na avenida Afonso Pena, 13 de maio e Fernando Corrêa da Costa, localizadas no Centro da Capital.

Às 9h, haverá visita do Santíssimo Sacramento aos lugares de sofrimento: hospitais, penitenciárias e Unidades de Medidas Socioeducativas para Menores.

No período da tarde, haverá Santa Missa, procissão e shows com as bandas Boa Nova e Salux, na Praça do Rádio. São esperadas 35 mil pessoas nas celebrações.

O tema deste ano é “Vinde e Vede. Ele está no meio de nós!”. Confira aqui quais ruas serão interditadas. 

Confira a programação:

  • 7h - Confecção de tapetes
  • 9h – Visita do Santíssimo Sacramento aos lugares de sofrimento
  • 15h – Celebração Eucarística e Procissão
  • Shows no fim da tarde

Locais que serão visitados:

  • Santa Casa de Misericórdia
  • Regional Rosa Pedrossian
  • Hospital Universitário
  • Maternidade Cândido Mariano
  • UNIMED
  • CASSEMS
  • Clínica Carandá
  • Hospital do Coração
  • Hospital do Câncer José Abrão
  • Hospital São Julião
  • Hospital Militar de Campo Grande
  • Hospital Geral El Kadri
  • PRONCOR – Cachoeirinha
  • Clínica Santa Marina
  • Unei Dom Bosco
  • Unei Feminina
  • Presídio Estadual Máxima – Estabelecimento Penal “Jair F. Carvalho”
  • Penitenciária Estadual Feminina Gameleira
  • Semiaberto da Gameleira

CORPUS CHRISTI

Corpus Christi significa Corpo de Cristo. É uma festa religiosa da Igreja Católica que tem por objetivo celebrar o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo.

A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do Domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à quinta-feira santa quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia.

Na data festiva, as ruas são enfeitadas com tapetes, feitos por fiéis, para a passagem da procissão.

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