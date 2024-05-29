Corpus Christi: 2,3 mil fiéis confeccionarão 1 quilômetro de tapetes na Capital

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Corpus Christi será celebrado nesta quinta-feira (30) em todo o Brasil. Em comemoração a data, haverá montagem do tapete, missa, procissão, missa e show em Campo Grande.

De acordo com a Arquidiocese de Campo Grande, 2,3 mil fiéis de diversas paróquias se reunirão para confeccionar 1.083 metros de tapete, às 7h, na avenida Afonso Pena, 13 de maio e Fernando Corrêa da Costa, localizadas no Centro da Capital.

Às 9h, haverá visita do Santíssimo Sacramento aos lugares de sofrimento: hospitais, penitenciárias e Unidades de Medidas Socioeducativas para Menores.

No período da tarde, haverá Santa Missa, procissão e shows com as bandas Boa Nova e Salux, na Praça do Rádio. São esperadas 35 mil pessoas nas celebrações.

O tema deste ano é “Vinde e Vede. Ele está no meio de nós!”. Confira aqui quais ruas serão interditadas.

Confira a programação:

7h - Confecção de tapetes

9h – Visita do Santíssimo Sacramento aos lugares de sofrimento

15h – Celebração Eucarística e Procissão

Shows no fim da tarde

Locais que serão visitados:

Santa Casa de Misericórdia

Regional Rosa Pedrossian

Hospital Universitário

Maternidade Cândido Mariano

UNIMED

CASSEMS

Clínica Carandá

Hospital do Coração

Hospital do Câncer José Abrão

Hospital São Julião

Hospital Militar de Campo Grande

Hospital Geral El Kadri

PRONCOR – Cachoeirinha

Clínica Santa Marina

Unei Dom Bosco

Unei Feminina

Presídio Estadual Máxima – Estabelecimento Penal “Jair F. Carvalho”

Penitenciária Estadual Feminina Gameleira

Semiaberto da Gameleira

CORPUS CHRISTI

Corpus Christi significa Corpo de Cristo. É uma festa religiosa da Igreja Católica que tem por objetivo celebrar o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo.

A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do Domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à quinta-feira santa quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia.

Na data festiva, as ruas são enfeitadas com tapetes, feitos por fiéis, para a passagem da procissão.