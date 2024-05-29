Duas mulheres morrem em colisão entre moto e caminhão

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Um acidente grave envolvendo uma moto estrangeira e um caminhão matou duas mulheres, em Ponta Porã, na noite desta terça-feira (28). Ambas estavam na moto.

O acidente aconteceu em uma rotatória do Jardim Estoril, na cidade fronteiriça, às 19h30. Segundo a Polícia, o motorista do caminhão não percebeu que havia atropelado as moças, que posteriormente foram identificadas como Flávia Rocha Machado, de 50 anos, e Maria José Soares, de 71 anos.

Como consequência, o veículo de grande porte passou por cima das vítimas e esmagou o crânio delas. O motorista ficou no local após perceber a tragédia. Logo em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas já chegou ao local com as mulheres sem vida.

Segundo informações, Flávia era funcionária de uma escola pública e dirigia a moto, enquanto Maria estava na garupa. As causas do acidente ainda serão investigadas.

O frio intenso que o Estado enfrenta precisa ter um cuidado maior para os motoristas de moto. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Ponta Porã foi a 17ª mais fria do país na segunda-feira (27) e ontem, na hora do acidente, registrou 10.3°C.

Perigos de moto no frio

Mesmo não sendo proibido, conduzir moto no frio é um perigo para qualquer motorista. As baixas temperaturas podem influenciar em vários aspectos na direção, incluindo redução da sensibilidade e visibilidade, perda da aderência dos pneus, fadiga e o risco de hipotermia, além de enrijecer as articulações.

A fim de evitar acidentes que podem ser fatais, como este acontecido na noite de ontem (28), é necessário que o motorista tome alguns cuidados, como:

Equipamentos adequados;

Ficar atento a bateria do veículo;

Esquentar o motor;

Dirigir com calma;

Utilizar o capacete fechado para esquentar a cabeça e;

Acessórios próprios para o frio.

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