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Concurso do Imasul tem mais de 1 800 candidatos ausentes

Neste último domingo (9), dos 7 500 inscritos, cerca de 5 660 candidatos compareceram no local da prova

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

10/06/2024 - 14h00
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Neste último domingo (9), foram aplicadas as provas escritas objetivas do concurso do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) em Campo Grande, com mais de 6 mil inscritos, cerca de 1830 candidatos não compareceram ao local de prova.

Pela manhã, foram aplicadas as provas para os concorrentes aos cargos de Técnico Ambiental, Técnico em Serviços Ambientais e Guarda-parque, com exigência de habilitação em nível médio e técnico. As provas tiveram início às 7h45. De acordo com informações do Instituto Avalia, nesta etapa, dos 3 332 inscritos, 2 413 candidatos compareceram, uma abstenção de 38%.

Já na parte da tarde, foi a vez dos candidatos aos cargos de Analista Ambiental e Fiscal Ambiente, com habilitação em 21 áreas de nível superior. O Instituto informou que 3.251 pessoas compareceram, com uma ausência de 28%, dos 4.167 inscritos.


Os gabaritos oficiais foram publicados nesta segunda-feira (10), junto com o período de recursos. O edital informa que os candidatos poderão realizar os recursos no período compreendido entre o dia 10 de junho e as 23 horas e 59 minutos do dia 11 de junho de 2024, de acordo com o horário oficial de Mato Grosso do Sul, por meio do site do Instituto Avalia.

Por fim, os resultados preliminares devem sair dia 25, também em junho, e o definitivo dia 2 de julho, junto com a convocação para a prova de títulos. O resultado final do concurso está marcado para acontecer dia 30 de julho.

Concurso

Após 18 anos sem ser realizado, o concurso do Imasul teve em 2024, 99 vagas, distribuídas em nível superior para fiscais e analistas ambientais com o salário inicial de R$ 7.501,48, já o nível médio, o piso salarial varia. Para técnicos em serviços ambientais é de R$ 2.886,32. Por fim, guarda-parques e técnicos ambientais receberão R$ 3.693,50.

Nos cargos mais disputados para nível superior estão: Direito com mais de 800 candidatos por vaga e Administração com 448 por vaga. As cidades de Aquidauana, Bonito, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados e Três Lagoas serão contempladas com as vagas oferecidas.

Os candidatos devem ser graduados em um desses cursos superiores: Engenharias Ambiental, Ambiental e Sanitária, Química, Florestal, Civil, Elétrica, Agronômica, Agrimensura e Cartográfica; Medicina Veterinária, Geologia, Zootecnia, Biologia, Química, Administração, Ciências Contábeis, Análise de Sistema, Geografia, Direito, Pedagogia, Turismo e Assistência Social.

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