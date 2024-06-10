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Corpo de mulher é encontrado em rio com múltiplas perfurações na barriga

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima. As Delegacias de Homicídios (DHPP) e de Atendimento à Mulher (DEAM) estiveram no local e estão investigando as causas e motivações do crime.

João Gabriel Vilalba

10/06/2024 - 16h16
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Uma mulher, não identificada, foi encontrada com várias marcas de perfurações pelo corpo, debaixo de uma ponte no rio Anhanduí, na tarde de hoje (10), nas margens da BR-060, na saída para Sidrolândia, em Campo Grande. 

Conforme informações apuradas pela reportagem, o corpo teria sido desovado no local a alguns dias. O caso será investigado pela DHPP (Delegacia de Homicídios de Proteção a Pessoa) e também pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). 

No local, a delegada Riccelly Donha, plantonista da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), explicou que necessita de detalhes mais precisos para entender a dinâmica do crime. A vítima tinha várias perfurações na barriga. 

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o corpo da mulher foi encontrado boiando no rio, o que prejudicou a estimativa da idade da vítima. Nas margens do rio, um cobertor queimado foi encontrado e encaminhado para a perícia técnica. 

O corpo deve passar por exames necroscópicos para saber as causas da morte.   


Dados 

Conforme informações da Sejusp, nestes primeiros seis meses de 2024, foram registrados 16 feminicídio em Mato Grosso do Sul. Ainda conforme os dados da Secretaria de Segurança, foram registrados até o momento 137 homicídios somente neste ano no Estado. 
 

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