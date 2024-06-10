Cursos gratuitos de Marketing Digital, Empreendedorismo e outros 2 estão com as inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de Educação Financeira, Empreendedorismo, Criação de Conteúdo Viral e Marketing Digital – Social Media e Google. As oportunidades são ofertadas pela Prefeitura de Campo Grande a partir do dia 17 de junho, das 18h30 às 21h30, no Parktec, durante a semana do curso de Social Media.
No curso de Criação de Conteúdo Viral, os alunos terão a oportunidade de aprender sobre a criação de vídeos que viralizam na internet e conteúdo que engajam. Àqueles que tem interesse em empreender, no curso de Empreendedorismo serão abordados assuntos ligados a vendas, mindset e a importância do networking.
Desta vez, jovens a partir de 15 anos podem participar e as vagas são limitadas. Mais informações pelo WhatsApp 3314-3577.
Confira as informações:
- Criação de Conteúdo Viral
Data: 17 a 20 de junho
Horário: 18h30 às 21h30
Local: Sejuv
Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech (3 º andar)
- Empreendedorismo
Data: 17 a 21 de junho
Horário: 18h30 às 21h30
Local: Sejuv
Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech (3 º andar)
- Educação Financeira – Finanças Pessoais
Data: 17 a 21 de junho
Horário: 18h30 às 21h30
Local: Parktec
Endereço: Av. Rachid Neder, 760. Monte Castelo
- Marketing Digital – Social Media e Google
Data: 17 a 21 de junho
Horário: 18h30 às 21h30
Local: Parktec
Endereço: Av. Rachid Neder, 760. Monte Castelo