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Cursos gratuitos de Marketing Digital, Empreendedorismo e outros 2 estão com as inscrições abertas

As aulas terão início no dia 17 de junho e serão ministradas das 18h30 às 21h30, no Parktec

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

10/06/2024 - 15h30
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Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de Educação Financeira, Empreendedorismo, Criação de Conteúdo Viral e Marketing Digital – Social Media e Google. As oportunidades são ofertadas pela Prefeitura de Campo Grande a partir do dia 17 de junho, das 18h30 às 21h30, no Parktec, durante a semana do curso de Social Media. 

No curso de Criação de Conteúdo Viral, os alunos terão a oportunidade de aprender sobre a criação de vídeos que viralizam na internet e conteúdo que engajam. Àqueles que tem interesse em empreender, no curso de Empreendedorismo serão abordados assuntos ligados a vendas, mindset e a importância do networking.

Desta vez, jovens a partir de 15 anos podem participar e as vagas são limitadas. Mais informações pelo WhatsApp 3314-3577.

Confira as informações: 

  • Criação de Conteúdo Viral


Data: 17 a 20 de junho
Horário: 18h30 às 21h30
Local: Sejuv
Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech (3 º andar)

  • Empreendedorismo


Data: 17 a 21 de junho
Horário: 18h30 às 21h30
Local: Sejuv
Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech (3 º andar)

  • Educação Financeira – Finanças Pessoais


Data: 17 a 21 de junho
Horário: 18h30 às 21h30
Local: Parktec
Endereço: Av. Rachid Neder, 760. Monte Castelo

  • Marketing Digital – Social Media e Google


Data: 17 a 21 de junho
Horário: 18h30 às 21h30
Local: Parktec
Endereço: Av. Rachid Neder, 760. Monte Castelo

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