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Inscrições para transferência de curso da UFMS encerram hoje

Mais de 1,6 mil vagas estão disponíveis para reingresso e mudança de curso; resultados saem em 14 de junho

Alexandra Cavalcanti

10/06/2024 - 15h00
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Após 2 semanas aberto, hoje (10) é o último dia para inscrição no processo seletivo de Movimentação Interna e Reingresso nos cursos de graduação para o segundo semestre de 2024 na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Os interessados têm até o final do dia para garantir sua participação.

Vagas disponíveis

Mais de 1,6 mil vagas estão disponíveis em diversas áreas do conhecimento. O edital oferece vagas para cursos como Ciência da Computação, Arquitetura, Administração, entre outros. Na Cidade Universitária, em Campo Grande, são ofertadas vagas em 23 cursos diferentes.

As vagas estão distribuídas em cursos presenciais na Cidade Universitária e nos Câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal, além de cursos a distância nos polos de Campo Grande e de Água Clara.

Como se inscrever

Para se inscrever, os candidatos devem realizar o cadastro na página de Inscrição, aguardando a confirmação que será enviada por e-mail.

Após a liberação do acesso, devem acessar a Área do Candidato com CPF e senha cadastrados, preencher o formulário de inscrição e enviar os documentos solicitados.

Oportunidade de reingresso e mudança de curso

O pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira, destaca a importância do edital para aqueles que desejam reingressar, concluir sua graduação ou mudar de curso.

"A missão da UFMS é desenvolver e socializar o conhecimento, formando profissionais qualificados para a transformação da sociedade e o crescimento sustentável dos nossos municípios e do Brasil. Neste sentido, é crucial que os estudantes que não se sentem à vontade com seu curso atual aproveitem esta oportunidade para se movimentar para um curso com o qual tenham mais afinidade", ressalta Vieira.

Modalidades de movimentação interna

A seleção para ocupação das vagas será feita prioritariamente entre os candidatos de reingresso. Caso ainda restem vagas, elas serão destinadas à movimentação interna, dividida em quatro modalidades:

  1. Mudanças dentro do mesmo curso.
  2. Mudanças entre modalidades diferentes do mesmo curso (como bacharelado para licenciatura ou presencial para EAD).
  3. Mudanças para outro curso da UFMS desde que o curso de origem esteja com ingresso suspenso e seja da mesma área de conhecimento.
  4. Mudanças dentro da mesma área de conhecimento.

Divulgação dos resultados

A divulgação do resultado final e a convocação para matrícula estão previstas para o dia 14 de junho. Para mais informações, acesse a página de Ingresso da UFMS e confira o edital.

Confira o Cronograma:

27/05 a 10/06 - Período de inscrição;
12/06 - Divulgação resultado preliminar da inscrições deferidas e indeferidas;
12 a 13/06 -  Período de recurso administrativo sobre as inscrições deferidas e indeferidas;
14/-6 - Divulgação do resultado da análise, divulgação do resultado final após recursos e início da convocação para a matrícula 

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