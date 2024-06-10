Menos de 10% de crianças foram vacinadas contra poliomielite

Após um caso positivo da doença em Loreto no Peru, a recomendação é que os pais levem os filhos para tomar a vacina, contra a doença que ficou conhecida como paralisia infantil - Fernando Frazão/Agência Brasil

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Com 12 dias ofertando vacinas contra a poliomielite, a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) era de vacinar 61.826, crianças que correspondem ao público alvo, somente 8,66% foram imunizadas.

Nem a campanha nacional que promoveu o Dia D, com mutirão em diversas ubidades de saúde de Campo Grande, realizada no último sábado (08), conseguiu aumentar a cobertura vacinal e somente 1.647 crianças foram vacinadas segundo atualizações da Sesau.

A campanha de vacinação contra a poliomielite iniciou no dia 27 de maio e encerra no dia 14 de junho.

Durante o sábado foram sete unidades de saúde trabalhando para aumentar o índice e mais dois shoppings.

“O Dia D é um estímulo para quem não consegue levar a criança para vacinar durante a semana possa ter o sábado como foco, é um sábado aberto, de festa para atrair a população”, disse chefe do serviço de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Ananda Luz.

Veja os números de sábado

Shopping Norte Sul e Bosque dos Ipês - 338 crianças

USF 26 de agosto com - 307

Ainda assim, 61.826 crianças com idades entre um a quatro anos, não receberam a vacina contra a pólio. Com os 19 dias de campanha apenas 5.356 crianças foram imunizadas.

Ou seja, com 9 dias para encerrar a imunização contra a pólio apenas 8,66% de crianças foram vacinadas.

Segundo a chefe do serviço de imunização, a baixa cobertura vacinal, conforme recomendação das autoridades de saúde podem ocasionar no retorno da doença no país que não teve mais casos desde 1990.

“As pessoas viajam, a gente pode estar de um dia para o outro em qualquer lugar do mundo, a gente tem um risco importante que essa doença volte, a gente tem uma população desprotegida”, explica.

Quem deve se vacinar?

Crianças menores de cinco anos, devem ser vacinadas seguindo o esquema de vacinação lançado na campanha nacional anual.

Quantas doses são?

A partir de 2016, o Brasil por meio do Ministério da Saúde, seguindo a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) que pretende erradicar a pólio, a vacinação passou a ser em três doses:

Primeira dose injetável - VIP (2, 4 e 6 meses);

Segunda dose reforço de gotinha - bivalente – VOP;

Terceira dose oral - bivalente – VOP;

O que é a Poliomielite?

A pólio, ou doença da paralisia infantil, é uma enfermidade contagiosa aguda, causa por vírus que pode infectar crianças e adultos. A contaminação ocorre por contato direto com fezes ou secreções da boca das pessoas que estão infectadas. Em casos graves, a doença pode causar paralisia dos membros inferiores.

Com a intensificação da vacinação, no Brasil, não há casos da doença desde 1990.

O que a Poliomielite causa?

Problemas e dores nas articulações;

Pé torto, conhecido como pé equino, em que a pessoa não consegue andar porque o calcanhar não encosta no chão;

Crescimento diferente das pernas, o que faz com que a pessoa manque e incline-se para um lado, causando escoliose;

Osteoporose;

Paralisia de uma das pernas;

Paralisia dos músculos da fala e da deglutição, o que provoca acúmulo de secreções na boca e na garganta;

Dificuldade de falar;

Atrofia muscular;

Hipersensibilidade ao toque.

Na forma paralítica ocorre:

Instalação súbita de deficiência motora, acompanhada de febre.

Assimetria acometendo, sobretudo a musculatura dos membros, com mais frequência os inferiores;

Flacidez muscular, com diminuição ou abolição de reflexos profundos na área paralisada;

Sensibilidade conservada;

Persistência de paralisia residual (sequela) após 60 dias do início da doença.

Sintomas

Febre

Mal-estar

Dor de cabeça

Dor de garganta e no corpo

Vômitos

Diarreia

Constipação (prisão de ventre)

Espasmos

Rigidez na nuca

Meningite

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