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Mulher é esfaqueada pelo marido na saída de condomínio em Campo Grande

O autor fugiu do local e até o momento não foi encontrado. A vítima segue na ala vermelha da Santa Casa de Campo Grande em observação.

João Gabriel Vilalba

10/06/2024 - 18h15
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Uma mulher de 32 anos foi esfaqueada pelo marido, de 37 anos, na manhã desta segunda-feira (10), enquanto saía de um condomínio no bairro Cerejeiras, em Campo Grande. A vítima foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande, onde se encontra em observação.

Conforme informações do boletim de ocorrência, equipes da Polícia Civil foram acionadas por volta das 7h, quando vizinhos depararam com um homem usando capuz, correndo para fora do condomínio Cerejeiras, pegando o acesso à rua Leopoldo Ferreira de Almeida.

Quando os policiais chegaram ao local, testemunhas relataram que a vítima tinha deixado o filho com a mãe e, ao sair de casa, foi surpreendida pelo autor que a atacou com várias facadas. Ainda conforme o depoimento de testemunhas, vizinhos ouviram gritos por socorro e, ao depararem-se com a cena, imaginaram que se tratava de uma tentativa de roubo

O homem ao ver os vizinhos correndo em sua direção, fugiu do local por uma área de mata.  

De acordo com a polícia, a vítima foi atingida por quatro golpes de faca pelo corpo. Ela foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário), onde se encontra em observação. Devido a uma das facadas ter atingido o pulmão da vítima, ela foi transferida para a Santa Casa, onde permanece em observação na ala vermelha. 

Os policiais realizaram buscas na região, mas o autor não foi localizado. Minutos depois, os militares receberam informações de que uma picape Fiat Strada branca estava abandonada na Rua Fujiyama. O autor estava dirigindo o veículo, mas ao abandoná-lo, ligou para um amigo buscá-lo. Os policiais encontraram o automóvel com as chaves escondidas no amortecedor.

Segundo a polícia, a vítima foi atingida por quatro golpes de faca pelo corpo. Ela foi encaminhada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário), onde se encontra em observação. Por causa das facadas, uma delas ter atingido o pulmão da vítima, ela foi encaminhada para Santa Casa, onde se encontra em observação na ala vermelha. 

Equipes da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) estiveram no local. A polícia técnica e investigadores estiveram na região analisando a cena do crime. Até o momento, o autor das facadas não foi encontrado.  

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