"Sexo grátis", comércio ousa em estratégia com oferta inusitada - Pagu / Correio do Estado

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Uma loja de produtos para piscina tem chamado atenção com uma propaganda curiosa que, em caixa alta, oferece “Sexo grátis”.

A publicidade tem atraído clientes e até pessoas que deixam de ler o conteúdo completo.

O estabelecimento fica na Avenida Café Filho, uma das mais movimentadas no bairro Coophatrabalho que compreende a região do grande Santo Amaro.

Com os dizeres em caixa alta “Sexo Grátis” e arrematando com “Aqui”, a placa atrai olhares tanto de quem passa de carro pela via quanto a pé.

Sem contar que a estratégia publicitária gerou confusão em pessoas que chegaram a entrar na loja sem ler as entrelinhas, querendo saber como funciona a questão do “sexo grátis”.

Crédito: Pagu / Correio do Estado

Reação do consumidor

O funcionário Kaique Martinez Mathias, de 23 anos, explicou que o objetivo da publicidade nasceu com a ideia de despertar curiosidade.

“A ideia foi realmente chamar atenção. A pessoa lê ‘sexo grátis’ em caixa alta e o que acontece é que não lê as entrelinhas. Quando você lê, há um brinde a mais que você ganha”, explicou o funcionário, completando: “Com isso, a pessoa olha a placa, volta e lê o que está escrito nas entrelinhas. Às vezes, entra e compra o produto.”

Segundo o funcionário, a placa faz com que muitas pessoas interrompam o percurso e parem por alguns minutos para entender o contexto.

O problema, na verdade, ocorre quando o desavisado não faz a leitura do que está escrito em fontes menores e entra na loja procurando outras coisas.

“Já [teve gente que leu e perguntou] como é o sexo grátis? Quem que é? Geralmente, é o pessoal em situação de rua”, disse o funcionário.

Crédito: Pagu / Correio do Estado

Estabelecimento comercial

A loja vende materiais de limpeza em geral e itens para piscina. Na Avenida Café Filho, o comércio está aberto há dois anos e ainda tem mais duas filiais, na Avenida Julio de Castilho e na Avenida Tamandaré.

A ideia da placa publicitária partiu do filho do proprietário da loja, que trabalha na área de marketing.

Afinal de contas, o que diz a placa?

"Não importa seu sexo, receba grátis uma fibra de limpeza pesada aqui na compra do seu suporte LT".

Importante ressaltar que na questão da publicidade a palavra sexo em questão faz referência a gênero, mesmo que inicialmente chegue até o receptor da mensagem de maneira dúbia.

Comércio de bairro

A região está em expansão com a abertura de pequenos negócios até comércios consolidados.

Moradores mais antigos do bairro Coophatrabalho devem se lembrar de questão de 20 anos atrás (A depender da rua que residia) ter que caminhar muito para ir até a uma padaria, por exemplo.

Hoje, a Avenida Florestal possui estabelecimentos que vão desde materiais para construção até restaurantes, bares, conveniências.

Não muito distante em toda a extensão da rua Yokoama a variedade é tamanha que os moradores não precisam mais sair do bairro para realizar suas compras.

Nessa rua, a Lotérica facilita pagamentos de conta a recebimento de aposentadorias e benefícios. Supermercados, mercadinho, lojas de variedades, roupas e até rede conhecida de sorveteria encontrou clientela.

A região Imbirussu que no passado tinha apenas pequenos negócios - marcenaria, venda de grãos, serviço de sapateiro -, hoje está servida com farmácias, loja de chocolate de rede nacional, petshops.

E os donos de pequenas empresas sabem o que fazer para destacar o negócio. Seja arrumando a vitrine ou criando anúncios criativos.

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