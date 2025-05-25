Trabalhador morre atropelado por caminhão da empresa que trabalhava em MS

Caminhão foi atingido na traseira por micro-ônibus e atingiu trabalhador que estava a frente - Foto: Elias Ramos / Cenário MS

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Um trabalhador, identificado como Eurico Júlio, de 47 anos, morreu após ser atropelado por um veículo da empresa na qual trabalha, durante a realização de um serviço, no fim da tarde deste sábado (24), na MS-040, em Santa Rita do Pardo.

De acordo com informações do site Cenário MS, Eurico e outros dois rapazes eram funcionários de uma empresa contratada para realizar serviços de recuperação de asfalto na rodovia.

Na noite de sábado, Eurico realizava a marcação de buracos na pista.

Durante o trabalho, dois caminhões da empresa, com materiais utilizados no serviço, estavam parados.

Em determinado momento, um micro-ônibus que seguia pela rodovia colidou na traseira de um caminhão-caçamba, que estava carregado com masa asfáltica. Com o impacto, o caminhão foi lançado para a frente e atingiu o trabalhador.

Eurico sofreu esmagamento de uma das pernas, fraturas expostas de fêmur, tíbia e fíbula.

Ele foi socorrido e encaminhado consciente ao Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Santa Rita do Pardo.

Na unidade hospitalar, foi constatado o politraumatismo. O quadro se agravou e o trabalhador teve tromboembolismo pulmonar e chegou a ser intubado, mas teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no hospital.

Os outros dois trabalhadores que realizavam o serviço de tapa-buracos também ficaram feridos e foram encaminhados aos mesmo hospital.

Ainda segundo o site Cenário MS, um deles sofreu um corte na perna direita e o outro teve ferimentos na perna esqueda e cortes na orelha.

Eles foram internados sob observação médica, mas não correm risco de morte.

Equipe da Polícia Militar Rodoviária foi acionada e fez o registro da ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.