Trabalhador morre atropelado por caminhão da empresa que trabalhava em MS

Um trabalhador, identificado como Eurico Júlio, de 47 anos, morreu após ser atropelado por um veículo da empresa na qual trabalha, durante a realização de um serviço, no fim da tarde deste sábado (24), na MS-040, em Santa Rita do Pardo.
De acordo com informações do site Cenário MS, Eurico e outros dois rapazes eram funcionários de uma empresa contratada para realizar serviços de recuperação de asfalto na rodovia.
Na noite de sábado, Eurico realizava a marcação de buracos na pista.
Durante o trabalho, dois caminhões da empresa, com materiais utilizados no serviço, estavam parados.
Em determinado momento, um micro-ônibus que seguia pela rodovia colidou na traseira de um caminhão-caçamba, que estava carregado com masa asfáltica. Com o impacto, o caminhão foi lançado para a frente e atingiu o trabalhador.
Eurico sofreu esmagamento de uma das pernas, fraturas expostas de fêmur, tíbia e fíbula.
Ele foi socorrido e encaminhado consciente ao Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Santa Rita do Pardo.
Na unidade hospitalar, foi constatado o politraumatismo. O quadro se agravou e o trabalhador teve tromboembolismo pulmonar e chegou a ser intubado, mas teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no hospital.
Os outros dois trabalhadores que realizavam o serviço de tapa-buracos também ficaram feridos e foram encaminhados aos mesmo hospital.
Ainda segundo o site Cenário MS, um deles sofreu um corte na perna direita e o outro teve ferimentos na perna esqueda e cortes na orelha.
Eles foram internados sob observação médica, mas não correm risco de morte.
Equipe da Polícia Militar Rodoviária foi acionada e fez o registro da ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.