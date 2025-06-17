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Unidades de saúde em 38 cidades de MS terão horário estendido

Iniciativa faz parte do Programa Horário Estendido Noturno, que visa ampliar o horário de funcionamento das UPAs e UBSs em mais 20h semanais

Felipe Machado

Felipe Machado

17/06/2025 - 11h00
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Na manhã desta terça-feira (17), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou a lista de municípios que irão aderir ao Programa Horário Estendido Noturno, que projeta ampliar o horário de funcionamento das unidades de saúde em mais 20h semanais.

Segundo o Governo de Mato Grosso do Sul, a adesão foi organizada conforme o porte populacional das cidades: até uma unidade para cidades com até 50 mil habitantes; até cinco para aquelas entre 50 mil e 100 mil; e até dez unidades para municípios com população acima de 100 mil habitantes.

Com isso, 46 unidades de saúde em 38 cidades sul-mato-grossenses irão fazer parte do programa, que entrará em vigor a partir do dia 1º de julho, com horário de atendimento noturno das 17h até às 21h. Confira a lista de municípios que tiveram homologada adesão ao programa:

  • Aquidauana
  • Anastácio
  • Angélica
  • Antônio João
  • Aral Moreira
  • Bataguassu
  • Bela Vista
  • Bonito
  • Camapuã
  • Campo Grande
  • Caracol
  • Cassilândia
  • Chapadão do Sul
  • Corguinho
  • Coronel Sapucaia
  • Coxim
  • Deodápolis
  • Douradina
  • Eldorado
  • Glória de Dourados
  • Guia Lopes da Laguna
  • Iguatemi
  • Inocência
  • Itaporã
  • Ivinhema
  • Ladário
  • Maracaju
  • Miranda
  • Naviraí
  • Nioaque
  • Nova Andradina
  • Ponta Porã
  • Ribas do Rio Pardo
  • Rio Brilhante
  • Rio Verde de Mato Grosso
  • São Gabriel do Oeste
  • Sidrolândia
  • Sonora

De acordo com a resolução SES nº 367/2025, o Horário Estendido prevê repasse mensal de R$ 20 mil para cada unidade de saúde. Com isso, durante os 12 meses de vigência do programa, o investimento deve ultrapassar os R$ 11 milhões.

O gerente de Gestão da Atenção Primária à Saúde da SES, Bruno Reis, acredita que a ação irá facilitar o acesso da população, principalmente para aqueles que trabalham durante a manhã e tarde.

"Esse modelo permite que as unidades funcionem além do expediente convencional, facilitando o acesso da população trabalhadora, que muitas vezes não consegue buscar atendimento durante o dia. No fim, o maior beneficiado é o cidadão, que passa a contar com uma porta de entrada para o SUS compatível com a rotina e os desafios do dia a dia", disse.

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