Unidades de saúde em 38 cidades de MS terão horário estendido

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Na manhã desta terça-feira (17), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou a lista de municípios que irão aderir ao Programa Horário Estendido Noturno, que projeta ampliar o horário de funcionamento das unidades de saúde em mais 20h semanais.

Segundo o Governo de Mato Grosso do Sul, a adesão foi organizada conforme o porte populacional das cidades: até uma unidade para cidades com até 50 mil habitantes; até cinco para aquelas entre 50 mil e 100 mil; e até dez unidades para municípios com população acima de 100 mil habitantes.

Com isso, 46 unidades de saúde em 38 cidades sul-mato-grossenses irão fazer parte do programa, que entrará em vigor a partir do dia 1º de julho, com horário de atendimento noturno das 17h até às 21h. Confira a lista de municípios que tiveram homologada adesão ao programa:

Aquidauana

Anastácio

Angélica

Antônio João

Aral Moreira

Bataguassu

Bela Vista

Bonito

Camapuã

Campo Grande

Caracol

Cassilândia

Chapadão do Sul

Corguinho

Coronel Sapucaia

Coxim

Deodápolis

Douradina

Eldorado

Glória de Dourados

Guia Lopes da Laguna

Iguatemi

Inocência

Itaporã

Ivinhema

Ladário

Maracaju

Miranda

Naviraí

Nioaque

Nova Andradina

Ponta Porã

Ribas do Rio Pardo

Rio Brilhante

Rio Verde de Mato Grosso

São Gabriel do Oeste

Sidrolândia

Sonora

De acordo com a resolução SES nº 367/2025, o Horário Estendido prevê repasse mensal de R$ 20 mil para cada unidade de saúde. Com isso, durante os 12 meses de vigência do programa, o investimento deve ultrapassar os R$ 11 milhões.

O gerente de Gestão da Atenção Primária à Saúde da SES, Bruno Reis, acredita que a ação irá facilitar o acesso da população, principalmente para aqueles que trabalham durante a manhã e tarde.

"Esse modelo permite que as unidades funcionem além do expediente convencional, facilitando o acesso da população trabalhadora, que muitas vezes não consegue buscar atendimento durante o dia. No fim, o maior beneficiado é o cidadão, que passa a contar com uma porta de entrada para o SUS compatível com a rotina e os desafios do dia a dia", disse.

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