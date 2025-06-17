Unidades de saúde em 38 cidades de MS terão horário estendido

Na manhã desta terça-feira (17), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou a lista de municípios que irão aderir ao Programa Horário Estendido Noturno, que projeta ampliar o horário de funcionamento das unidades de saúde em mais 20h semanais.
Segundo o Governo de Mato Grosso do Sul, a adesão foi organizada conforme o porte populacional das cidades: até uma unidade para cidades com até 50 mil habitantes; até cinco para aquelas entre 50 mil e 100 mil; e até dez unidades para municípios com população acima de 100 mil habitantes.
Com isso, 46 unidades de saúde em 38 cidades sul-mato-grossenses irão fazer parte do programa, que entrará em vigor a partir do dia 1º de julho, com horário de atendimento noturno das 17h até às 21h. Confira a lista de municípios que tiveram homologada adesão ao programa:
- Aquidauana
- Anastácio
- Angélica
- Antônio João
- Aral Moreira
- Bataguassu
- Bela Vista
- Bonito
- Camapuã
- Campo Grande
- Caracol
- Cassilândia
- Chapadão do Sul
- Corguinho
- Coronel Sapucaia
- Coxim
- Deodápolis
- Douradina
- Eldorado
- Glória de Dourados
- Guia Lopes da Laguna
- Iguatemi
- Inocência
- Itaporã
- Ivinhema
- Ladário
- Maracaju
- Miranda
- Naviraí
- Nioaque
- Nova Andradina
- Ponta Porã
- Ribas do Rio Pardo
- Rio Brilhante
- Rio Verde de Mato Grosso
- São Gabriel do Oeste
- Sidrolândia
- Sonora
De acordo com a resolução SES nº 367/2025, o Horário Estendido prevê repasse mensal de R$ 20 mil para cada unidade de saúde. Com isso, durante os 12 meses de vigência do programa, o investimento deve ultrapassar os R$ 11 milhões.
O gerente de Gestão da Atenção Primária à Saúde da SES, Bruno Reis, acredita que a ação irá facilitar o acesso da população, principalmente para aqueles que trabalham durante a manhã e tarde.
"Esse modelo permite que as unidades funcionem além do expediente convencional, facilitando o acesso da população trabalhadora, que muitas vezes não consegue buscar atendimento durante o dia. No fim, o maior beneficiado é o cidadão, que passa a contar com uma porta de entrada para o SUS compatível com a rotina e os desafios do dia a dia", disse.