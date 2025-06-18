Bombeiros fazem busca por médica que desapareceu em rio de MS

Sapatos da mulher às margens do Rio Ivinhema - DIVULGAÇÃO/Jornal da Nova

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Mulher, de 43 anos, pulou de uma ponte e desapareceu, na tarde desta terça-feira (17), no Rio Ivinhema, às margens da BR-376, entre Nova Andradina E Ivinhema, trecho situado a 302 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela mídia local, a mulher trafegava pela BR-376 em um Toyota Corolla, quando estacionou o carro na ponte, trancou o veículo com o celular dentro e jogou as chaves no asfalto.

Em seguida, desceu, tirou os sapatos e pulou no rio. A suspeita é de suicídio.

Uma pessoa viu toda a cena e afirmou que a moça chegou a ficar por segundos na superfície, mas desapareceu.

Ele acionou os bombeiros e a polícia. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar iniciariam as buscas na tarde de terça-feira (17), encerram à noite e retornaram na manhã desta quarta-feira (18).

Polícia Militar, Setor de Investigações Gerais (SIG) – Polícia Civil e Polícia Civil estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe.

Até o fechamento desta reportagem, a mulher seguia desaparecida.

* Com informações do Jornal da Nova - Nova Andradina e região