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Estuprador é condenado a quase 30 anos por crime contra idosa no Pantanal de MS

Invasão à residência da vítima e consumação da violência aconteceu na madrugada de 07 de setembro de 2024

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

10/07/2025 - 09h45
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Recentemente um homem acusado de estupro foi condenado a quase 30 anos de prisão, por esse e todos os  outros crimes cometidos contra uma única idosa na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul, após invasão à casa de uma mulher de 72 anos.

Longe cerca de 427 quilômetros de Campo Grande, esse crime foi registrado na Cidade Branca de Corumbá, no coração do Pantanal de Mato Grosso do Sul durante a madrugada do último 07 de setembro, como lembra o Ministério Público de Mato Grosso do Sul

Menos de um ano depois, conforme o MPMS em nota, na sentença foram reconhecidas todas as qualificadoras apontadas pelo MPMS, com o réu responsabilizado por: estupro, roubo duplamente majorado, extorsão qualificada e cárcere privado qualificado, incluindo a condição de pessoa idosa da vítima e a reincidência do autor.

Como consta na denúncia do Promotor de Justiça Manoel Veridiano Fukuara Rebello Pinho, da 4ª Promotoria de Justiça de Corumbá, o acusado estaria sob efeito de entorpecentes quando invadiu a casa da vítima, "e a submeteu a violência física e sexual, subtraindo seu celular, R$ 1.000,00 em dinheiro e um par de chinelos". 

Foi destacado em julgamento que tanto a materialidade quanto autoria foram amplamente comprovadas, baseado em exames periciais, na confissão, no reconhecimento fotográfico e em robusto conjunto de testemunhos. 

Rastreado após estupro

Durante a madrugada de 07 de setembro de 2024, o homem de 52 anos teria invadido a residência da vítima por volta de 04h, precisando pular o muro e romper a cerca elétrica. 

Esse caso, como bem acompanhado pela mídia local, veio à tona após a moradora da área central ser internada em uma unidade de saúde do município, segundo o Diário Corumbaense à época. 

Como consta no boletim de ocorrência, registrado pela filha da vítima, ela chegou na casa da mãe por volta de 05h20. A mulher de 72 anos só teria aberto a porta após ouvir a campainha tocar durante a madrugada pois teria pensado justamente que era uma de suas filhas. 

Foi nessa hora que o homem rendeu a vítima a levou de forma violenta para o quarto, estuprando a idosa enquanto tentava enforcá-la, momento esse em que a mulher mordeu um dos dedos do agressor, segundo comunicado pela filha em boletim. 

No hospital a vítima confirmou aos policiais o que a filha havia registrado em boletim, descrevendo aos agentes a aparência física do agressor, que teria o rosto branco e enrugado, além de sardas e a característica de não possuir barba, sendo um homem com altura entre 1,60 e 1,70. 

Na casa da vítima haveria rastros do agressor, como uma cueca e vestígios de sangue que teriam sido deixados devido à lesão da mordida, com o estuprador localizado no mesmo sábado, 07 de setembro. 

Ainda segundo repassado à imprensa à época, esse agressor só pôde ser localizado com tamanha rapidez graças ao rastreamento do celular da vítima, segundo o jornal Folha MS, que ele teria roubado durante a madrugada de crimes. 

Em um quarto de hotel, o homem foi localizado com o celular da vítima, uma camisa preta suja de sangue e uma folha contendo a senha que ele teria obrigado a vítima a escrever. 

Com o mesmo ferimento descrito pela vítima e algumas escoriações, possivelmente de quando caiu ao pular o muro, o homem confessou o crime e foi levado até a 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá. 

Morador da mesma região em Corumbá, o indivíduo ainda acumulava outras 18 passagens pela polícia, por ocorrências como furto e uma condenação antiga pelo mesmo crime. 
**(Com assessoria)

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