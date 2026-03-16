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Duas mulheres morrem em colisão entre ônibus e carreta em MS

O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (16). O motorista do caminhão foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos

Laura Brasil

16/03/2026 - 11h55
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Elinete Maria Pontes, de 65 anos, e Rute Batista, de 58, morreram após o ônibus de viagem em que estavam colidir com uma carreta, na madrugada desta segunda-feira (16), na BR-267, em Nova Alvorada do Sul.

Em contato com a reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, a bordo do ônibus, estavam 22 passageiros.

Destes, três precisaram de atendimento e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Nova Alvorada do Sul.

Entre os socorridos estava Rute, que chegou a dar entrada no hospital, mas não resistiu. 

Enquanto Elinete morreu no local. Após a liberação, o corpo foi levado para o Imol de Dourados.

O ônibus saiu de Campo Grande e tinha como destino Presidente Prudente (SP). Por volta das 2h50, ocorreu a colisão na traseira de uma carreta carregada com milho.

O caminhoneiro não sofreu ferimentos e foi encaminhado, junto com o colega, à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

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Informações preliminares indicam que o caminhão estava parado sem sinalização.

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A PRF auxiliou no controle do trânsito. Apesar da colisão, não houve necessidade de interdição de nenhum dos lados da pista.

Também estiveram no local o delegado de Nova Alvorada do Sul, Valter Guelssi, equipes do Corpo de Bombeiros e da Perícia Científica, que realizaram o levantamento das causas do acidente.

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