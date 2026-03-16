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Servidora que perdeu a perna em atropelamento segue no CTI

Jamile Domingues, de 42 anos, teve a perna arrancada por um veículo que ia em alta velocidade na faixa de ônibus da rua Brilhante durante o fim de semana

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

16/03/2026 - 13h00
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Identificada como Jamile Domingues, de 42 anos, a servidora pública atropelada na madrugada do último sábado (14), que inclusive chegou a perder a perna devido à violência do impacto no acidente, segue internada e precisando de doações de sangue no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa. 

Esse acidente, vale lembrar, aconteceu em trecho da rua Brilhante, após o responsável transitar em alta velocidade pela faixa da via que é destinada aos ônibus, atropelar a pedestre que passava pelo local e fugir sem prestar socorro. 

Sem que a Santa Casa confirmasse o estado de saúde, ou sequer o fato de que a vítima ainda precisa de transfusões de sangue, a amiga da família, Bruna, aparece como o contato que está sendo divulgado através das redes sociais e que apela para que a população campo-grandense de todos os tipos sanguíneos faça doações na unidade hospitalar. 

Devido justamente à velocidade do veículo, as câmeras de segurança ainda não puderam identificar as características (como por exemplo a placa) de ambos os veículos que seguiam em alta velocidade pela Brilhante, por volta de 01h01 do último dia 14. 

Relembre

Através das imagens é possível notar que a servidora chegava até uma região de bares, dirigindo-se acompanhada até um dos estabelecimentos enquanto atravessava a rua de madrugada. 

Num primeiro momento, nota-se inclusive que essa mulher e seu acompanhante aguardam antes de atravessar a via, justamente para esperar que alguns veículos passem pela Rua Brilhante. 

Porém, o casal já estava na metade de sua travessia quando dois veículos em alta velocidade se aproximam do ponto, um deles desviando dos pedestres ao jogar o carro para a direita. 

Entretanto, o carro que seguia logo em seguida passa pelo lado oposto, já que transitava inclusive pela faixa que é destinada para o fluxo de transportes coletivos, que nesse e em vários outros pontos de Campo Grande trafegam ao lado esquerdo da via. 

Com as testemunhas ajudando na hora do primeiro socorro, os presentes somente souberam apontar que o suspeito trata-se de um motorista de um carro de passeio escuro, que agora é procurado por equipes da Polícia Civil e do Grupo de Operações e Investigações (GOI). 

Devido à violência da batida, parte da perna esquerda da servidora pública foi arrancada. Ela foi socorrida por equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada em estado grave para a Santa Casa em Campo Grande. 

 

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