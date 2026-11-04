Caminhão com minério escondia 487 kg de drogas em MS

PRF apreendeu quase meia tonelada de drogas escondidas em carga de minério de ferro na BR-262, em Três Lagoas. - Foto: (Divulgação/PRF)

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Um caminhão carregado com minério de ferro escondia quase meia tonelada de drogas que seria transportada de Mato Grosso do Sul para o interior de São Paulo.

O carregamento foi descoberto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (3), durante uma fiscalização na BR-262, em Três Lagoas.

A apreensão ocorreu depois que o comportamento do motorista levantou suspeitas entre os policiais. Durante a abordagem, o condutor demonstrou nervosismo ao responder às perguntas da equipe, o que motivou uma vistoria mais detalhada no veículo.

Ao inspecionarem a carga de minério de ferro, os agentes encontraram diversos fardos de entorpecentes escondidos em meio ao material transportado.

Segundo a PRF, foram apreendidos 260,3 quilos de skunk, 145 quilos de pasta-base de cocaína, 48,3 quilos de cloridrato de cocaína e 33,5 quilos de haxixe.

O skunk é uma variedade de cannabis conhecida pela elevada concentração de substâncias psicoativas. Já a pasta-base e o cloridrato são diferentes apresentações da cocaína, enquanto o haxixe é um produto concentrado derivado da cannabis.

Caminhão saiu de Corumbá e seguia para São Paulo

Após a descoberta dos entorpecentes, os policiais questionaram o motorista sobre a origem da carga e o destino da viagem.

De acordo com a PRF, o condutor confessou que havia recebido o caminhão já carregado com as drogas em Corumbá, município localizado na região de fronteira com a Bolívia.

Ainda conforme o relato, o veículo deveria seguir até o estado de São Paulo, onde seria realizada a entrega do carregamento.

A utilização de um caminhão carregado com minério de ferro chamou a atenção pela tentativa de transportar os entorpecentes em meio a uma carga comercial.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Três Lagoas, responsável pelos procedimentos legais e pela continuidade das investigações sobre o transporte das drogas.