Caminhão com minério escondia 487 kg de drogas em MS

Um caminhão carregado com minério de ferro escondia quase meia tonelada de drogas que seria transportada de Mato Grosso do Sul para o interior de São Paulo.
O carregamento foi descoberto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (3), durante uma fiscalização na BR-262, em Três Lagoas.
A apreensão ocorreu depois que o comportamento do motorista levantou suspeitas entre os policiais. Durante a abordagem, o condutor demonstrou nervosismo ao responder às perguntas da equipe, o que motivou uma vistoria mais detalhada no veículo.
Ao inspecionarem a carga de minério de ferro, os agentes encontraram diversos fardos de entorpecentes escondidos em meio ao material transportado.
Segundo a PRF, foram apreendidos 260,3 quilos de skunk, 145 quilos de pasta-base de cocaína, 48,3 quilos de cloridrato de cocaína e 33,5 quilos de haxixe.
O skunk é uma variedade de cannabis conhecida pela elevada concentração de substâncias psicoativas. Já a pasta-base e o cloridrato são diferentes apresentações da cocaína, enquanto o haxixe é um produto concentrado derivado da cannabis.
Caminhão saiu de Corumbá e seguia para São Paulo
Após a descoberta dos entorpecentes, os policiais questionaram o motorista sobre a origem da carga e o destino da viagem.
De acordo com a PRF, o condutor confessou que havia recebido o caminhão já carregado com as drogas em Corumbá, município localizado na região de fronteira com a Bolívia.
Ainda conforme o relato, o veículo deveria seguir até o estado de São Paulo, onde seria realizada a entrega do carregamento.
A utilização de um caminhão carregado com minério de ferro chamou a atenção pela tentativa de transportar os entorpecentes em meio a uma carga comercial.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Três Lagoas, responsável pelos procedimentos legais e pela continuidade das investigações sobre o transporte das drogas.