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TIROTEIO

Homem morre após ser alvejado em conveniência em São Gabriel do Oeste

Vítima foi identificada como Jorge Pereira da Silva, de 35 anos. Além dele, mais duas pessoas foram atingidas durante o tiroteio

João Pedro Flores

04/11/2026 - 08h15
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Uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo foi registrada na noite desta terça-feira (3), em uma conveniência localizada na Avenida Mato Grosso do Sul, nas proximidades do Parque Ecológico, em São Gabriel do Oeste.

O jornal Veja Folha, de São Gabriel do Oeste, informou que uma das três vítimas, identificada como Jorge Pereira da Silva, de 35 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (4), no Hospital Santa Casa de Campo Grande. 

Dois indivíduos em uma motocicleta efetuaram disparos de arma de fogo contra dois rapazes que estavam em frente a conveniência, localizada na região central da cidade.

Após os disparos, os suspeitos fugiram de motocicleta, mas foram interceptados pela polícia na região da Rua Anhumas, no bairro Jardim Gramado.

Durante a ocorrência, os dois homens teriam caído ao chão, após serem baleados. Um deles teria sido detido pela polícia, enquanto o outro conseguiu fugir.

De acordo com o site "Fica Dica SGO", Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento aos envolvidos, tanto no local dos primeiros disparos quanto nas proximidades de um mercado no Jardim Gramado. Equipes policiais realizaram buscas na região para tentar localizar o fugitivo.

Os dois rapazes alvejados foram atendidos por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em São Gabriel do Oeste.

Ainda de acordo com o Fica Dica SGO, o estado de saúde das vítimas seria grave e teria sido solicitada vaga zero para transferência dos dois pacientes a uma unidade hospitalar de Campo Grande.

Vítimas

O jornal Veja Folha informa que, além de Jorge Pereira da Silva, outras duas pessoas foram atingidas. Elas foram identificadas como sendo José Lopes, de 22 anos, e Thais Alves, de 25 anos.

José foi baleado no abdômen, no tórax, na coxa esquerda e em um dos lados do rosto. Thais foi atingida por um disparo em um dos braços.

De acordo com as informações do jornal local, os dois permanecem estável. Todas as três vítimas são de Campo Grande.

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