PRF apreende quase meia tonelada de drogas escondidas em carga de minério

download (2) - Drogas estavam escondidas em meio a uma carga de minério de ferro transportada por caminhão na BR-262, em Três Lagoas

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 487 quiloes de drogas escondidas em uma carga de minério de ferro, nesta terça-feira (3), durante fiscalização na BR-262, em Três Lagoas, município localizado a 327 quilômetros de Campo Grande.

A apreensão ocorreu após os policiais abordarem um caminhão que transportava minério de ferro. Durante a fiscalização, o comportamento do motorista chamou a atenção da equipe, que desconfiou do nervosismo apresentado por ele durante a entrevista.

Diante da suspeita, os agentes realizaram uma vistoria na carga e encontratam diversos fardos de entorpecentes escondidos entre o minério.

Diante da suspeita, os agentes realizaram uma vistoria na carga e encontraram diversos fardos de entorpecentes escondidos entre o minério.

Ao todo, foram apreendidos 260,3 quilos de skunk, 145 quilos de pasta-base de cocaína, 48,3 quiloes de cloridrato de cocaína e 33,5 quilos de haxixe, totalizando 487,1 quilos de drogas.

Questionado pelos policiais, o motorista confessou que havia recebido o caminhão já carregado com os entorpecentes em Corumbá, na região de fronteira com a Bolívia, e que deveria transportar a carga até o estado de São Paulo.

O caso foi encaminhado à Polícia Federal em Três Lagoas, responsável pelos procedimentos legais e pela continuidade das investigações.