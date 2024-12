A cada quatro minutos, uma pessoa é denunciada por gato de energia em MS

Acidente grave

Os ocupantes do veículo de passeio, um casal e um bebê com um mês de vida, ficaram feridos e necessitaram de atendimento médico

Um casal e um bebê de apenas 1 mês de vida sofreram um grave acidente no final da manhã desta terça-feira (17), na rodovia BR-376. O carro em que estavam colidiu de frente contra um caminhão-caçamba, capotou, saiu da pista e pegou fogo.

O acidente aconteceu entre os municípios de Ivinhema e Deodápolis, a cerca de 300 quilômetros da capital Campo Grande.

Segundo informações do site Ivinotícias, o caminhão pertence à uma empresa que realiza a manutenção e "tapa-buracos" no asfalto. Com a batida, o caminhão ficou com a parte frontal totalmente destruída, contudo, os trabalhadores ocupantes do veículo - o condutor e um ajudante - não se feriram.

Já o casal do carro de passeio, um Chevrolet Astra, precisou de atendimento médico. Entre os ocupantes estão uma mulher, de 33 anos; um homem, de 36 anos e a o bebê de apenas um mês de vida.

A mulher e a criança apresentaram apenas ferimentos leves, e receberam os primeiros socorros por populares que testemunharam a colisão. Já o homem, que era o condutor do veículo, apresentou ferimentos graves.

Após a chegada da equipe médica, eles constaram a possibilidade de traumatismo cranioencefálico moderado, ferimentos na cabeça e fratura no fêmur esquerdo do motorista. Nesse sentido, o rapaz foi encaminhado ao Hospital Municipal de Ivinhema para a realização de exames.

Após o princípio de incêndio no veículo de passeio, as chamas se espalharam pela vegetação às margens da rodovia. O fogo chegou inclusive a invadir uma parte de uma plantação de cana-de-açúcar, mas o Corpo de Bombeiros com o apoio de equipe de uma usina da região, conseguiu controlar as chamas.

O trecho da BR-376 onde aconteceu o acidente necessitou ser parcialmente interditado. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram um desvio lateral para dar controlar o trânsito no local.

Confira imagens do acidente:

(Reprodução, Iviagora)