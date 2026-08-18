Publicidade Legal

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  • CNPJ
    Razão Social
    Descrição
    Publicação
  • 37.226.644/0001-02
    NOVO HORIZONTE DO SUL
    AVISO DE CORRECAO DE PUBLICACAO PA N 106/2026
    14/09/2026
  • 12.152.943/0001-19
    CONCESSIONARIA RODOVIA LESTE MS
    ATA AGE 06.07.2026 AS 10H00
    12/09/2026
  • 37.226.644/0001-02
    NOVO HORIZONTE DO SUL
    AVISO DE RETIFICACAO DE LICITACAO PA 106/2026
    11/09/2026
  • 16.944.347/0001-22
    BRPEC AGRO PECUARIA S.A.
    ATA - AGE 18/08/2026
    10/09/2026
  • .
    CONDOR EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS SPE S.A.
    ATA ASSEMBLEIA GERAL 03/07/2026 AS 10H
    05/09/2026
  • .
    CANARIO FLORESTAL SPE S.A.
    ATA ASSEMBLEIA GERAL 03/07/2026 AS 10H
    05/09/2026
  • .
    MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS
    AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL 024/26
    01/09/2026
  • 37.226.644/0001-02
    NOVO HORIZONTE DO SUL
    AVISO DE SUSPENSAO PA 081/2026
    31/08/2026
  • 48.851.242/0001-15
    CONCESSIONARIA ROD. LESTE MS
    ATA RCA EM 30.03.2026 AS 11H00
    29/08/2026
  • 48.851.242/0001-15
    CONCESSIONARIA ROD. LESTE MS
    ATA RCA EM 26.05.2026 AS 16H30
    29/08/2026
  • 36.128.741/0001-08
    CONCESSIONARIA RODOVIA MS 306
    ATA AGE EM 06.07.2026 AS 10H00
    29/08/2026
  • 37.226.644/0001-02
    NOVO HORIZONTE DO SUL
    AVISO DE LICITACAO CONC. PRESENCIAL 002/2026
    27/08/2026
  • 42.464.611/0001-30
    SOL MS BARRO BRANCO S.A.
    AGE 20/07/2026
    20/08/2026
  • 48.291.013/0001-93
    SOL MS PARAISO DAS AGUAS S.A.
    AGE 20/07/2026
    20/08/2026
  • 40.476.075/0001-68
    SOL MS CASSILANDIA S.A.
    AGE 20/07/2026
    20/08/2026
  • 37.167.159/0001-05
    SOL MS BACURI S.A.
    AGE 20/07/2026
    20/08/2026
  • 47.145.640/0001-53
    SOL MS PARANAIBA DRG S.A.
    AGE 20/07/2026
    20/08/2026
  • 37.226.644/0001-02
    NOVO HORIZONTE DO SUL
    AVISO DE LICITACAO P.P 022/2026
    18/08/2026
  • 37.226.644/0001-02
    NOVO HORIZONTE DO SUL
    AVISO DE LICITACAO P.P 021/2026
    18/08/2026
  • 09.559.304/0001-68
    BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO
    AVISO DE LICITACAO PE 157/2026
    18/08/2026
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