Publicidade Legal

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CNPJ
Razão Social
Descrição
Publicação
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37.226.644/0001-02
NOVO HORIZONTE DO SUL
AVISO DE CORRECAO DE PUBLICACAO PA N 106/2026
14/09/2026
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12.152.943/0001-19
CONCESSIONARIA RODOVIA LESTE MS
ATA AGE 06.07.2026 AS 10H00
12/09/2026
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37.226.644/0001-02
NOVO HORIZONTE DO SUL
AVISO DE RETIFICACAO DE LICITACAO PA 106/2026
11/09/2026
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16.944.347/0001-22
BRPEC AGRO PECUARIA S.A.
ATA - AGE 18/08/2026
10/09/2026
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CONDOR EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS SPE S.A.
ATA ASSEMBLEIA GERAL 03/07/2026 AS 10H
05/09/2026
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CANARIO FLORESTAL SPE S.A.
ATA ASSEMBLEIA GERAL 03/07/2026 AS 10H
05/09/2026
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MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS
AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL 024/26
01/09/2026
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37.226.644/0001-02
NOVO HORIZONTE DO SUL
AVISO DE SUSPENSAO PA 081/2026
31/08/2026
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48.851.242/0001-15
CONCESSIONARIA ROD. LESTE MS
ATA RCA EM 30.03.2026 AS 11H00
29/08/2026
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48.851.242/0001-15
CONCESSIONARIA ROD. LESTE MS
ATA RCA EM 26.05.2026 AS 16H30
29/08/2026
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36.128.741/0001-08
CONCESSIONARIA RODOVIA MS 306
ATA AGE EM 06.07.2026 AS 10H00
29/08/2026
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37.226.644/0001-02
NOVO HORIZONTE DO SUL
AVISO DE LICITACAO CONC. PRESENCIAL 002/2026
27/08/2026
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42.464.611/0001-30
SOL MS BARRO BRANCO S.A.
AGE 20/07/2026
20/08/2026
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48.291.013/0001-93
SOL MS PARAISO DAS AGUAS S.A.
AGE 20/07/2026
20/08/2026
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40.476.075/0001-68
SOL MS CASSILANDIA S.A.
AGE 20/07/2026
20/08/2026
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37.167.159/0001-05
SOL MS BACURI S.A.
AGE 20/07/2026
20/08/2026
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47.145.640/0001-53
SOL MS PARANAIBA DRG S.A.
AGE 20/07/2026
20/08/2026
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37.226.644/0001-02
NOVO HORIZONTE DO SUL
AVISO DE LICITACAO P.P 022/2026
18/08/2026
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37.226.644/0001-02
NOVO HORIZONTE DO SUL
AVISO DE LICITACAO P.P 021/2026
18/08/2026
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09.559.304/0001-68
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO
AVISO DE LICITACAO PE 157/2026
18/08/2026