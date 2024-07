Motorista bêbado atropela ciclista, capota e os dois morrem

Por volta das 20h da noite do último domingo (30), um acidente deixou dois mortos no km 260 da BR-163, trecho entre o viaduto que da acesso à sede do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e o restaurante Kanoa, em Dourados.

O condutor da caminhonete Toyota Hilux prata, identificado como Antônio Carlos Pinheiro da Silva, de 63 anos, perdeu o controle do veículo e atropelou um ciclista antes de sair da rodovia e capotar várias vezes. Por estar sem cinto de segurança, o corpo foi arremessado para fora do veículo, e Antônio morreu no local.

Segundo Boletim de Ocorrência, o ciclista seguia próximo ao meio fio, no acostamento da via, no sentido oeste - leste. O condutor da caminhonete seguia pelo mesmo sentido, e se deslocava no acostamento, por isso atingiu a parte traseira da bicicleta.

A perícia constatou ainda que o condutor estava com forte odor de álcool, o que pode indicar embriaguez ao volante.

O ciclista, identificado como Ismael dos Santos Ribeiro, também morreu no local. Ele tinha 21 anos, era funcionário de uma distribuidora de bebidas localizada na saída para Campo Grande, e estava indo para o turno noturno do trabalho no momento do acidente.

Segundo a polícia, no local há uma câmera de monitoramento, porém, ela não captou imagens deste acidente, pois no momento estava direcionada para outro sentido da via.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a perícia, a Polícia Civil e viaturas de atendimento móvel da CCR MSVia, empresa que administra a BR-163, estiveram no local.

