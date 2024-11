Adolescente é esfaqueado ao tentar defender a mãe em briga

Roubou a cena

O animal terrestre foi visto na noite de ontem (15), entre a Avenida Ricardo Brandão com a Rua José Antônio, em Campo Grande.

Atualmente, os campo-grandenses estão habituados com os animais silvestres fazendo parte do cotidiano da cidade. Grande parte da população brinca com a situação, tratando os animais como parte da família.

A convivência entre a sociedade e a vida animal chamou a atenção na noite desta sexta-feira (15), quando um porco-espinho roubou a cena ao atravessar a Avenida Ricardo Brandão com a Rua José Antônio, na faixa de pedestres.

O vídeo, que viralizou na página Passeando em Campo Grande, mostra o porco-espinho subindo na calçada e, cuidadosamente, atravessando a Avenida Ricardo Brandão na faixa de pedestres, em direção ao Córrego Prosa, entre o movimento de carros e motos.

Uma pessoa que gravou o momento brincou com a situação, dizendo: 'É um porco-espinho, vei. Não é possível', acompanhado de risos no final do vídeo.

Pedestres que passavam pelo local ficaram preocupados com a travessia do animal na faixa. Uma pessoa sugeriu: 'Vamos ajudá-lo a atravessar a avenida'. Outras pessoas falavam que não via a espécie há muito tempo.

Os porcos-espinhos são mamíferos roedores que habitam ambientes terrestres e chamam atenção por seu corpo, que é totalmente coberto por complicações extremamente duras. Essa estrutura serve como proteção contra predadores, sendo capaz de penetrar na pele quando o animal se sente ameaçado.

Os porcos-espinhos são encontrados em vários países da Europa, Ásia, África e América, incluindo o Brasil, onde existem diversas espécies.

Assine o Correio do Estado.