Adolescente que se afogou no rio tem corpo encontrado por mergulhadores

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Após 36 horas de buscas, o corpo de Carlos Daniel, de 13 anos, que estava desaparecido desde quinta-feira (14) após pular no Rio Verde, foi encontrado neste sábado (16) por mergulhadores do Corpo de Bombeiros.

O adolescente estava desaparecido desde quinta-feira (14), quando faltou à escola e foi mergulhar no Rio Verde com amigos.

De acordo com informações do Portal Água Clara, o jovem desapareceu ao pular no rio e não voltou mais.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas foram acionadas e iniciaram as buscas. Os socorristas relataram, na tarde de ontem, uma dificuldade nas operações devido à presença de uma usina próxima e à forte correnteza do rio.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o corpo de Carlos foi encontrado na manhã de hoje, a aproximadamente 14 milhas de distância de onde ele se afogou.

Jovem sumiu

Equipes do Corpo de Bombeiros utilizam uma lancha para continuar as buscas por um adolescente de 13 anos que se afogou em um rio no município de Água Clara, a 192 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com os socorristas, os bombeiros realizam buscas desde ontem, após receberem informações sobre o afogamento de um adolescente no local. As buscas foram interrompidas durante a noite, mas retomadas no início da manhã de hoje (15). Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias do afogamento nem sobre o paradeiro do adolescente.

Assine o Correio do Estado.