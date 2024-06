Cargueiro da FAB que "faz chover" já atua nas queimadas no pantanal

Aeronave KC-390 Millennium utilizado no combate às queimadas no Pantanal - Foto: Divulgação / FAB

Em uma das maiores queimadas que o Pantanal já viu, a Força Aérea Brasileira (FAB) enviou uma das mais modernas aeronaves, a KC-390 Millennium, para tentar diminuir o fogo e prevenir maiores consequências no bioma despejando água, já que o avião tem capacidade de armazenar 12 mil litros de água.

Considerada a maior aeronave já produzida na América Latina, ela deve operar mais de uma vez hoje (29), já que estão previstos três voos de aproximadamente 35 minutos para o lançamento de 12 mil litros de água cada um. Para aumentar o efeito no combate ao fogo, um produto químico denominado retardante é adicionado à água lançada pelas aeronaves na região.

O avião é equipado com o Sistema Modular Aerotransportável de Combate a Incêndios, do qual conta com um tubo que projeta água pela porta traseira esquerda do avião, podendo descarregar até 3 mil galões, aproximadamente 12 mil litros de água em áreas de incêndios, com ou sem retardante de fogo, conforme o critério de nível de cobertura padrão do solo e em diversos tipos de terrenos. O sistema oferece maior precisão, aumentando significativamente a eficácia das operações de combate a incêndios. Veja um vídeo da aeronave já atuando em território pantaneiro:

As ações levam em conta as adversidades, o que requer um voo a baixa altitude, baixa velocidade e em elevadas temperaturas. Desta forma, é possível manter a aeronave pressurizada, ou seja, sem comprometer a performance do KC-390. Além disso, o reservatório utilizado para fazer o reabastecimento de água na aeronave tem capacidade para 22 mil litros de água.

Essa é a primeira vez que o avião atuará em combate real em voo a incêndio em biomas. A aeronave é operada pelo Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) – Esquadrão Zeus e sob coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE).

“A aeronave KC-390, desenvolvida pela Embraer, é uma plataforma multimissão eficaz no combate a incêndios em diversos biomas, como o Pantanal brasileiro. Utilizando o Sistema Modular Aerotransportável de Combate a Incêndios, ela pode lançar até 12.000 litros de água com alta precisão, mesmo sob condições desafiadoras de baixa altitude, baixa velocidade e altas temperaturas”, afirmou o Tenente-Coronel do 1º GTT Aviador Bruno Americo Pereira.

Histórico

O KC-390 Millennium já foi utilizado em outros desastres ambientais e sociais no Brasil. Em janeiro de 2021, a aeronave foi usada para transportar cilindro de oxigênio para Manaus, que durante aquele período estava vivendo uma crise de covid-19, assim como todo o país.

Mais recentemente, o avião levou mantimentos do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, a fim de ajudar a população gaúcha, que estava vivendo e ainda vive com a crise de enchentes e intensas chuvas no Estado da região do sul do Brasil. Além dos mantimentos, cerca de 14 toneladas de equipamentos foram transportados para auxiliar na construção de um hospital de campanha.

Queimadas no Pantanal

Incêndios de grandes proporções atingem o Pantanal sul-mato-grossense desde 1º de junho de 2024.

As queimadas transformaram cenários verdes e cheios de vida em paisagens cinzentas e mortes. O fogo destrói matas, áreas verdes, vegetações, florestas, biodiversidade e espécies nativas (fauna e flora) do Pantanal.

Dados do Laboratório de Aplicação de Satélites Ambientais (Lasa) , do departamento de meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), apontam que 405.425 hectares foram consumidos pelo fogo, entre dos dias 1º e 28 de junho de 2024.

De 1º de janeiro a 26 de junho deste ano, 688.125 hec foram devastados pelo fogo, equivalente a área de 4,56% do bioma.

O Pantanal Sul-mato-grossense teve o pior incêndio florestal da história em 2020, quando 1.580.000 hectares foram devastados pelo fogo de janeiro a dezembro.

De janeiro a junho de 2020, 245.950 hectares foram destruídos pelo fogo. No mesmo período de 2024, foram 405.425 hectares.

Portanto, isto significa que o incêndio no primeiro semestre de 2024 é pior do que o do mesmo período de 2020.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Polícia Militar Ambiental (PMA), Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Força Nacional, Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Homem Pantaneiro (IHP), SOS Pantanal e brigadas voluntárias tentam controlar o fogo no Pantanal Sul-mato-grossense.

*Com algumas informações da Agência Brasil e colaboração de Naiara Camargo

