Aeronave KC-390 já despejou mais de meio milhão de litros de água para apagar incêndios no Pantanal - Saul Schramm/Governo do Estado

Na última terça-feira (23), o cargueiro KC-390 Millenium, da Força Aérea Brasileira (FAB), que está sendo utilizado em combates reais contra incêndios pela primeira vez, atingiu a marca de 528 mil litros de água despejados para ajudar no combate a incêndios florestais na região de Corumbá. A aeronave está sendo empregada no Pantanal desde o dia 28 de junho.

A KC-390 Millenium pesa 52 toneladas (com capacidade de chegar até 87 toneladas), tem 35 metros de comprimento, 34 metros de envergadura, 12 metros de altura, e é adaptada para levar, de uma só vez, 12 mil litros d'água. A capacidade de água instalada na aeronave é quatro vezes maior que a dos air-tractors, que também estão sendo usados no combate às chamas.

A FAB está atuando em Mato Grosso do Sul sob coordenação do Comando Conjunto da Operação Pantanal II, sendo a KC-390 Millennium operada pelo Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) – Esquadrão Zeus – sediado na Base Aérea de Anápolis (BAAN).

MAFFS

A aeronave é equipada com o Sistema Modular Aerotransportável de Combate a Incêndios (MAFFS, do inglês Modular Airborne Fire Fighting System) para contribuir na contenção das chamas. O equipamento conta com um tubo que projeta água pela porta traseira esquerda do avião, podendo descarregar até 12 mil litros em 7 segundos em áreas de incêndio.

O Comandante da missão, Major Aviador Rafael Portella Santos, explicou que a operação com o sistema MAFFS é realizada em etapas.

A primeira ocorre com a coordenação em solo do ponto onde há a necessidade de se conter as chamas. Na sequência, é preciso fazer a visualização do local, o desconflito de aeronaves que atuam de forma semelhante e o contato com a equipe em solo. "A partir de então, ocorre uma primeira passagem, objetivando a precisão e a segurança da operação e, depois, o sobrevoo para o lançamento da água", explicou.

”Além da importante e diferenciada capacidade operacional da Força Aérea Brasileira em combater incêndios, essa marca alcançada também reflete a interoperabilidade das três Forças Armadas, uma vez que o abastecimento de água das duas piscinas, um total de 48 mil litros, é realizado por caminhões da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro. Há de se destacar também todo o trabalho de coordenação do espaço aéreo para a realização dessa ação, visto que existem várias aeronaves, civis e militares, envolvidas no operação”, enfatizou o Coronel Aviador Leonardo Venancio Mangrich, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea Componente (FAC) da Operação Pantanal II.

Aeronave brasileira

O KC-390 é uma aeronave brasileira, fabricada pela Embraer, e exportada para diversos países, como Portugal, Holanda, Hungria, Áustria e República Tcheca. Ela substitui o antigo C-130 Hércules, sendo considerada uma opção moderna e robusta.

No combate aos incêndios no Pantanal, o cargueiro só levanta voo após aeronaves menores sobrevoarem a área atingida pelo incêndio florestal.

A aeronave é operada por seis tripulantes, sendo dois pilotos, uma mecânica de voo e três mestres de cargas. Eles vieram de Anápolis (GO) a Corumbá. No cockpit ficam os pilotos e a mecânica de voo, responsável pela preparação técnica e monitoramento da aeronave.

Já os mestres de cargas controlam o lançamento de água. E não é necessário despejar os 12 mil litros de uma só vez. Eles controlam a quantidade e a vazão, conforme o tamanho do incêndio. Após despejar o líquido, é possível sentir a aeronave ganhando velocidade, já que são 12 toneladas a menos para o gigante dos ares carregar. De acordo com o Tenente-Coronel Matheus Cunha, da FAB, é a melhor aeronave para esse tipo de combate em uso no Brasil.

Além do KC-390 Millenium, em Mato Grosso do Sul estão sendo utilizadas outras 12 aeronaves nos combates aos incêndios, incluindo air Tractors e helicópteros Harpia, Pantera e Cougar.

