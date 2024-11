Alerta de tempestades atinge quase 40 municípios de Mato Grosso do Sul

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Cidades de Mato Grosso do Sul amanheceram ensolaradas nesta segunda-feira (18), mas a chuva, que apareceu por volta do almoço, pegou uma população de surpresa, que precisou recorrer aos guarda-chuvas para se proteger.

Devido a essa preocupação, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta amarelo para chuvas torrenciais em 39 municípios de Mato Grosso do Sul, com validade para os próximos dias.

Conforme o alerta, são esperadas chuvas intensas acompanhadas de rajadas de vento que podem atingir até 60 km/h nos seguintes municípios: Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Batayporã , Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul e Corguinho.

Outros municípios na rota das tempestades incluem: Figueirão, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo , São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina.

Ainda conforme o alerta, são esperadas chuvas de até 50 milímetros em diversas regiões do estado. O risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas é baixo, mas o Inmet orienta à população que tome todos os cuidados necessários.

Quanto às rajadas de vento, o Inmet alerta que não é recomendado buscar abrigo sob as árvores, nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de publicidade. Também é importante evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.



Chuva em Campo Grande

Em Campo Grande, a segunda-feira amanheceu ensolarada, mas o ritmo mudou por volta do almoço, pegando os campos-grandenses de surpresa.

Nas próximas 24 horas, a possibilidade é de tempo instável com chuvas torrenciais a qualquer momento

Interior

De acordo com Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) em grande parte do Mato Grosso do Sul, há possibilidade de chuvas de intensidade fracas a moderadas, e, pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento no período da tarde.

Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, aliada ao aquecimento diurno. Por outro lado, nas regiões nordeste e leste/sudeste, o tempo se mantém mais firme, com sol e variação de nebulosidade. Esperam-se altas temperaturas, variando entre 34°C e 38°C, e baixos índices de umidade relativa do ar, entre 20% e 40%.

Assine o Correio do Estado.