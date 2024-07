Após semanas de chuva e frio, Inmet alerta para tempo seco em Mato Grosso do Sul

Tempo seco retorna apos dias de chuva e terá sol com variação de nebulosidade - Marcelo Victor / Correio do Estado

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou na manhã desta segunda-feira (15) um alerta de perigo para tempo seco em municípios do centro-norte e leste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o instituto, o aviso é para os municípios de Sonora, Pedro Gomes, Coxim, Costa Rica, Chapadão do Sul, Cassilândia, Paranaíba e Aparecida do Taboado, alertando para tempo seco nos próximos dias.

Conforme o aviso, a umidade do ar pode variar entre 20% e 30% nas cidades mencionadas pelo Inmet. Além disso, há riscos de incêndios florestais e impactos na saúde.

Por causa do risco de problemas respiratórios, o Inmet alerta a população para cuidados com a saúde, principalmente nessa semana em que a frente fria que atingiu Mato Grosso do Sul se dissipou.

Beba bastante líquido.

Evite desgaste físico nas horas mais secas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)



Frente fria se afasta de Mato Grosso do Sul.

A maior parte dos municípios de Mato Grosso do Sul enfrentou, nas últimas duas semanas, uma forte frente fria que derrubou as temperaturas em grande parte do estado. As menores temperaturas foram registradas na região sul, com mínimas entre 7ºC e 10ºC e máximas entre 20ºC e 22ºC.

Campo Grande ainda amanheceu com mínima de 9ºC, com intenso nevoeiro. Os termômetros não devem ultrapassar os 30ºC, no início desta semana.

Conforme informações do Centro de Monitoramento de Tempo e Clima (Cemtec), o tempo volta a ficar estável, com sol, variação de nebulosidade e elevação das temperaturas em Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com os dados meteorológicos, os índices de umidade relativa do ar permanecem baixos, com valores entre 15% e 35%.

Durante a noite e ao amanhecer, as temperaturas mínimas permanecem mais amenas; porém, ao longo do dia, as temperaturas máximas estarão em gradativa elevação. Não se descarta a possibilidade de formação de nevoeiro e/ou neblinas.

