Proibição do uso de celular em escolas: por que é importante?

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou, no dia 30 de outubro, um projeto que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos nas escolas públicas e privadas. Inúmeros trabalhos científicos falam que o uso do celular está tendo um efeito importante no desenvolvimento das nossas crianças. Isso tem impacto muito relevante, pois uma criança passa 200 dias letivos em uma escola e no mínimo quatro horas por dia nela.

Todas as pesquisas neurocientíficas são a favor dessa medida, pois a criança poderá se envolver mais com os outros e trabalhar habilidades que estão sendo deixadas de lado. Há habilidades e competências no boom do desenvolvimento, cujos pontos sensíveis, por exemplo, acontecem justamente na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.

Então, precisamos preservar o cérebro e o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional e o aprimoramento em todas as áreas.

É fundamental os pais se prepararem. Aliás, isso é um ponto de reflexão para os próprios responsáveis. Porque, às vezes, há pais que acabam colocando na tecnologia uma dependência extremamente excessiva. E acabam pormenorizando as relações sociais que eles precisam desenvolver com os filhos.

Estamos vendo crianças com problemas e atrasos de linguagem. Ou que não têm transtorno, mas que acabam desenvolvendo deficits de linguagem, de habilidades sociais, além de ficarem mais ansiosas.

Nossas crianças estão adoecendo por conta da tecnologia. Não podemos negar que a tecnologia é muito boa e importante, mas ela não pode ter a dimensão que está tendo em uma época tão importante quanto a de desenvolvimento.

Por exemplo, desde 2018, certas pesquisas têm demonstrado que, na Inglaterra, as crianças estão com dificuldade de segurar no lápis e de terem habilidades básicas, como escovar os dentes. Isso se dá por não utilizarem as mãos, não utilizarem outras habilidades motoras. Elas estão perdendo essas funções e diminuindo as habilidades por conta dos aparelhos eletrônicos, como smartphones e tablets. A tecnologia é muito boa e pode ser uma grande aliada, mas ela tem que ser mediada. Mediada por quem? Pelos pais, pela família.

Os pais também devem ficar atentos aos sinais de agressividade. Se eles acontecem, isso já mostra uma dependência. A escola é um momento extremamente relevante na vida da criança, pois, além de aprender, desenvolve várias habilidades e competências, uma vez que seu cérebro é muito plástico.

Inclusive, o projeto de lei fala algo muito importante: ele proíbe o porte. Já há pesquisas que mostram que o simples fato de termos o porte de celular já é uma atividade que pode provocar distração. Por exemplo, uma criança de cinco ou seis anos vai ter essa dificuldade em se autorregular e saber se agora pode ou agora não pode mexer. Não há malefícios, somente benefícios.

Assine o Correio do Estado