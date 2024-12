"Até agora não conseguimos viver nosso luto", afirma o pai de Sophia

Jean Carlos Ocampo, pai de Sophia, e seu esposo, Igor de Andrade, durante entrevista sobre o caso da menina ao Correio do Estado - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Lutando por justiça para Sophia de Jesus Ocampo, de 2 anos, Jean Carlos Ocampo, pai da menina morta no dia 26 de janeiro de 2023, pede pena máxima para os réus acusados de agredi-la até a morte e relata seu sentimento de perda.

“Até agora nós não conseguimos viver o nosso luto, eu quero poder viver com a saudade da minha filha”.

Hoje, os réus Stephanie de Jesus da Silva, de 24 anos, e Christian Campoçano Leitheim, de 26 anos, mãe e padrasto de Sophia, serão julgados em júri popular pelo assassinato da criança, crime enquadrado como homicídio qualificado contra vítima menor de 14 anos.

Em entrevista ao Correio do Estado, Jean Carlos, pai de Sophia, e seu esposo, Igor de Andrade, falaram sobre o que esperam da Justiça no julgamento do caso de Sophia.

“Eu espero a pena máxima para os dois [réus], que eles sejam condenados e que paguem pelo que eles fizeram com a Sophia”, disse Jean.

Caso o entendimento do júri popular decida que os réus são culpados pela morte de Sophia e, assim, os condenem, Jean entende que isso trará a possibilidade de o casal viver o luto e a saudade de sua filha.

“Queremos fechar o caixão para vivermos com a nossa saudade, até agora nós não conseguimos viver o nosso luto, eu quero poder viver com a saudade da minha filha. É uma sensação que já me acompanha e creio que [se houver a condenação] vai acalmar o nosso coração um pouco, de perceber que justiça está sendo feita”, descreveu o pai da criança.

O casal informou à reportagem que vai acompanhar o julgamento no Fórum de Campo Grande como público presente, mas não será ouvido como testemunha de acusação do caso.

O CASO

No dia 26 de janeiro de 2023, Stephanie de Jesus da Silva levou a pequena Sophia para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino, em Campo Grande. As enfermeiras que realizaram o primeiro atendimento constataram que a menina já estava morta quando chegou à unidade.

Após o ocorrido, um laudo da perícia constatou que a criança havia morrido sete horas antes de chegar à UPA, em razão de um traumatismo na coluna causado por agressão física. Além das diversas lesões no corpo, a criança apresentava, ainda, sinais de estupro.

Conforme o andamento da apuração do caso, foi constatado que, em 2 anos e 7 meses de vida, Sophia já havia passado por 30 atendimentos em unidades de saúde.

Além da busca pela condenação dos assassinos de Sophia, os pais da criança também foram à Justiça para processar o Estado – em outro julgamento que está em andamento – por omissão diante dos indícios e das provas que demonstravam lesões físicas no corpo de Sophia causadas por agressões.

DIREITO DAS CRIANÇAS

A repercussão da morte de Sophia impactou a sociedade, que pressionou o poder público para o melhoramento do sistema de proteção à criança e ao adolescente em Campo Grande e no Estado.

Na Capital, por exemplo, a decisão de aumentar o número de Conselhos Tutelares e de conselheiros e o recorde de eleitores que compareceram para votar no pleito (gestão 2024-2027), mostraram que o caso Sophia teve repercussão, ao denunciar a ineficiência de aparato público.

“Por um lado, me doi [a repercussão], porque a Sophia é minha filha e o que aconteceu com ela infelizmente não tem como voltar atrás, por outro, é importante para não acontecer [com] outras Sophias. O que a gente espera é que a rede de proteção funcione de verdade e que não fique só no papel”, falou Jean.

“É nítido que o Estado foi omisso, o que aconteceu com a nossa filha infelizmente serviu de alerta para que eles trabalhem com prevenção, sem esperar chegar no nível que aconteceu com a Sophia”, declarou Igor de Andrade.

JÚRI POPULAR

Após o julgamento ser adiado três vezes, Stephanie e Christian, mãe e padrasto de Sophia, serão julgados em júri popular que terá o mesmo aparato do “júri do século” de Jamil Name Filho.

O julgamento começa hoje, a partir das 8h, e termina amanhã, no Tribunal do Júri. Stephanie e Christian foram enquadrados no crime de homicídio qualificado contra menor de 14 anos.

O padrasto da vítima também foi denunciado por estupro de vulnerável, a partir de exame necroscópico que constatou a violência.

Christian Campoçano, que está preso no Instituto Penal de Campo Grande (IPCG), e Stephanie, detida no Estabelecimento Penal Feminino de São Gabriel do Oeste, serão escoltados pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) ao Tribunal do Júri, pois foram intimados a comparecer presencialmente.

Segundo a programação estabelecida pela Justiça, devem comparecer ao Tribunal do Júri nesta quarta-feira duas testemunhas de acusação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que atua no caso por meio da Vara da Infância e Juventude, e cinco testemunhas de defesa de Stephanie, além de outras cinco testemunhas de defesa de Christian.

Na mesma data, será feito o interrogatório dos réus, que serão questionados pela acusação e a defesa sobre a morte da Sophia de Jesus Ocampo.

Amanhã, a partir das 8h, vão acontecer os debates dos advogados de defesa e de acusação, que seguirão até a decisão do júri popular, que deverá ser anunciada pelo juiz responsável do caso, Aluízio Pereira dos Santos.

Saiba

Stephanie e Christian já sofreram uma condenação na Justiça por serem responsáveis pela morte do cachorro da família em 2022. O casal foi condenado a 2 anos de prisão. Em função desta condenação, o casal será julgado sem a prerrogativa do réu primário.

Assine o Correio do Estado