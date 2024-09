Avião tomba durante pouso e dois ocupantes ficam feridos

Aeronave tombou e parou com as rodas para a cima - Foto: Divulgação

Uma aeronave de pequeno porte sofreu um acidente na tarde desta terça-feira (24), na área de rural de Chapadão do Sul. O avião era ocupado por quatro pessoas e duas delas sofreram ferimentos.

Informações preliminares apontam que o incidente aconteceu durante o procedimento de pouso, fazendo com a aeronave tombasse com as rodas para o ar.

Em nota, a Polícia Civil informou que o acidente é investigado pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), com apoio da Delegacia de Paraíso das Águas.

O local onde a aeronave tombou foi isolado e o Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o trabalho de resfriamento do avião para evitar explosões, tendo em vista que houve derramamento de combustível.

Ainda segundo a Polícia Civil, quatro pessoas estavam na aeronave no momento do acidente. Duas saíram ilesas e outras duas tiveram lesões consideradas leves e foram encaminhadas para atendimento no Hospital de Paraíso das Águas.

A delegada titular do Dracco, Ana Cláudia Medina, disse que, inicialmente, foram prestados auxílio as vítimas e providências para contenção de combustível que vazou da aeronave. A identidade das vítimas não foi divulgada.

"O local encontra-se isolado até a chegada de uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), através de uma equipe do Seripa IV [Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos], vinda de São Paulo, que se desloca nesta quarta-feira (25), juntamente com uma equipe do Dracco, para perícia e demais diligências especializadas no local e aeronave", diz a nota.

Em consulta ao portal de Registro Aeronáutico Brasileiro, no site da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), através do prefixo da aeronave, consta que ela se encontra em situação de aeronavegabilidade normal. O proprietário é um produtor rural de Mato Grosso do Sul.