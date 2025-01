Bar de Campo Grande promove concurso de sósias da Fernanda Torres; veja como participar

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O pós Globo de Ouro chegou a Campo Grande com o famoso concurso de sósias que já tomou conta do país, por aqui a procura é para sósias da aclamada Fernanda Torres. A iniciativa é do Ponto Bar, que realizará o evento.

No último dia 05, a atriz, protagonista do longa 'Ainda Estou Aqui', venceu o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama do Globo de Ouro 2025. A vitória ocorreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, durante a cerimônia da 82ª edição da premiação.

Fernanda superou as atrizes Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet e se sagrou a primeira brasileira a vencer uma estatueta do prêmio por sua atuação. Em seu discurso, a atriz agradeceu sua mãe, a também atriz Fernanda Montenegro, e celebrou a importância do longa.

Para participar é fácil, os interessados deverão comparecer às 22 horas, na sexta-feira (10), no Ponto Bar que fica localizado na R. Dr Temistócles, 103, no Centro de Campo Grande. Vale lembrar que ainda tem prêmio para quem conquistar o público com a melhor caracterização.

Em um post nas redes sociais, os campo-grandenses ficaram animados e já demonstraram interesse. “Já pode ser a primeira Fernanda Torres negra?”, “Já preparando o look”, “sou virginiana igual ela, já tá valendo?”, foram alguns dos comentários.

(clique aqui para ter acesso ao Instagram do bar responsável)

Concursos de sósias

A nova febre nas cidades do Brasil, começou um pouco mais longe, em outubro, na cidade de Washington (EUA), a primeira procura de sósias foi para o ator Timothée Chalamet. O evento organizado pelo YouTuber Anthony Po contou com mais de uma dúzia de jovens na disputa e terminou com algumas prisões, uma multa de US$ 500 (cerca de R$ 3.000) e uma aparição do próprio ator indicado ao Oscar.

Após esse evento, outros concursos foram feitos para encontrar sósias dos cantores Harry Styles, Zayn Malik, entre outros artistas.

Já aqui no Brasil, o evento iniciou com o ator Selton Mello, durante o tempo de anúncio à procura de sósias, houveram campanhas em redes sociais e notícias em jornais conhecidos nacionalmente. O vencedor foi o jovem Ramon que se tornou “o primeiro sósia negro do Selton Mello”, como ele mesmo se intitula.

No dia 18 de dezembro, foi a vez do cantor Luan Santana, que apareceu de surpresa no evento em São Paulo. Na ocasião, o sertanejo cantou com o vencedor e cumprimentou os fãs.

Ainda Estou Aqui

O filme protagonizado por Fernanda Torres, tem a direção de Walter Salles e também estava concorrendo ao prêmio de Melhor Filme Estrangeiro, mas acabou sendo superado por Emilia Pérez. Nas redes sociais, muitos brasileiros expressaram indignação com a decisão.

Apesar da premiação organizada pela Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood ter votantes diferentes, a atenção gerada pela vitória tende a alavancar o interesse e o reconhecimento de Fernanda entre seus pares. Com isso, é possível que a candidatura da brasileira ao maior prêmio do cinema mundial ganhe ainda mais força.

Caso a indicação seja conquistada, Fernanda Torres repetirá o feito de sua mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicado ao prêmio de Melhor Atriz Principal no Oscar de 1999 por Central do Brasil.