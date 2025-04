Brasil ultrapassa marca de 1 milhão de casos de dengue neste ano

O Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de casos de dengue neste ano. De acordo com o Painel de Monitoramento de Arboviroses, o País registrou 1.019.033 casos prováveis desde o dia 1º de janeiro.



Segundo o painel, há 681 mortes pela doença neste ano. Além dessas, há 714 óbitos em investigação.



Apesar da marca de um milhão de casos, o número de ocorrências é bem menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Em 2024, foram notificados 4.013.746 até a 15ª semana epidemiológica, em abril. Na época, havia 3.809 mortes pela doença.



O coeficiente de incidência da doença no país dá a dimensão da diferença de cenário neste ano em comparação com o do ano passado. Enquanto neste ano o coeficiente de incidência é de 479,4 casos a cada 100 mil pessoas, no ano passado o índice era de 1888,1 casos a cada 100 mil.



Os dados do Ministério da Saúde mostram que 55% dos casos prováveis da doença acometeram mulheres, e 45% ocorreram entre os homens.



São Paulo tem maior incidência



O Estado com maior índice de incidência da doença é São Paulo. No território paulista, a taxa é de 1285,2 casos a cada 100 mil habitantes. Até o momento, há 590.850 casos prováveis de dengue no Estado.



Em segundo lugar em termos de índice de incidência aparece o Acre, com 888,6 casos prováveis a cada 100 mil habitantes. No total, há 7.825 casos no Estado.



Considerando números absolutos, Minas Gerais ocupa o segundo lugar no ranking, com 111.096.



No início do mês, o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (SindHosp) mostrou aumento do número de internações em estabelecimentos privados.



A entidade realizou um levantamento junto a 97 hospitais privados entre os dias 25 de março e 7 de abril, e 89% deles reportaram o aumento.



Em 76% dos hospitais, as internações em UTI subiram até 5%. Em 79%, o tempo médio de internação nas unidades de terapia intensiva variou entre cinco e 10 dias.



Ministério da Saúde amplia ações



Na última sexta-feira, o Ministério da Saúde ampliou para 312 o número de municípios prioritários para o combate à doença em 21 Estados.



"Distribuímos seis milhões de testes rápidos, além de insumos para diagnóstico laboratorial e controle do vetor. Já foram realizados mais de 650 mil exames laboratoriais pelos LACENs, que são laboratórios estaduais apoiados pelo ministério. E onde houver necessidade, a Força Nacional do SUS será acionada", afirmou em nota a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Mariângela Simão.



Vacina



Em fevereiro, o governo federal anunciou que mais de 60 milhões de doses da primeira vacina 100% nacional contra a dengue serão ofertadas anualmente a partir de 2026.



A produção da vacina será viabilizada por uma parceria entre o Instituto Butantan e a empresa WuXi Biologics, com investimento previsto de R$ 1,26 bilhão.

Assine o Correio do Estado