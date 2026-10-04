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Brasileira detida pelo ICE em aeroporto dos EUA está presa há mais de um mês

Atriz Renata Alves Mietto, de 26 anos, foi abordada e presa por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos

Estadão Conteúdo

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04/10/2026 - 21h00
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Uma brasileira está detida no aeroporto de Los Angeles, nos Estados Unidos, há mais de um mês. A atriz Renata Alves Mietto, de 26 anos, foi abordada e presa por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) que estavam à paisana no local. As informações são da RFI, agência francesa de notícias.

Renata foi detida no dia 27 de agosto, quando se preparava para embarcar para o Havaí para comemorar o aniversário da mãe. Segundo Márcia Rilda Alves dos Reis, em entrevista à RFI, a filha passou pela segurança e pelo raio-x, entrou com o passaporte e, quando já estava no portão de embarque, foi abordada pelos agentes.

"Nós achávamos que, nessa questão de pegar voo, eles só estavam pegando quem tivesse algum tipo de crime. Mas a gente não sabia que eles estavam prendendo qualquer pessoa. Quando você passa na segurança, eles têm essa ligação direta com o ICE, essa impressão que a gente tem", explicou Márcia.

A atriz chegou aos Estados Unidos em 2016, quando tinha 16 anos. A mãe explica que a filha perdeu o status de permanência nos Estados Unidos há cerca de dois anos, após receber uma orientação jurídica equivocada.

De acordo com a reportagem, Renata fez o ensino médio no país e estudou Artes Cênicas na Utah Valley University. Há pouco mais de três anos, vive em Los Angeles, onde se tornou proprietária de uma empresa de limpeza. Como atriz, participou de produções como The Cool Kids, uma série norte-americana.

Em Los Angeles, Márcia informou que a filha foi transferida para Adelanto, onde ficou por 20 dias. Depois de uma audiência em 18 de setembro, a brasileira foi levada até El Paso, no Texas.

A defesa pediu que ela pudesse responder ao processo em liberdade, mas o pedido foi negado sob o argumento de que ela representaria um risco. Segundo a mãe, Renata nunca cometeu nenhum crime e estaria detida exclusivamente por estar sem status migratório regular.

"Eu sei que ela ficou muito tempo, ficou horas dentro de uma van sem poder fazer xixi, sem poder tomar água, algemada nos pés, na cintura, nas mãos, sentada por horas até entrar no voo. Chegando lá (El Paso), ficou das 21h até o dia seguinte às 17h sentada, quando ela foi colocada em um quarto", relata a mãe.

Segundo Márcia, a filha está seguindo o aconselhamento jurídico e solicita a saída voluntária do país. Mesmo sendo contra a vontade da filha, a mãe acredita que essa seria a solução.

A família tenta agora autorização para visitá-la, mas, até o momento, não conseguiu agendar com o centro de detenção. Do lado de fora da prisão, familiares e advogados tentam encontrar uma saída para o caso.

"Apesar de ela ter ficado esse tempo fora de status, não é ilegal, é fora de status. Ela é uma menina que entrou aqui com 16 anos, estudou aqui. Eu pagava todos os estudos dela. Paguei muito caro para ela estudar. Então, ela fez faculdade. E, infelizmente, a gente teve uma orientação errada de um advogado. Ela está emocionalmente devastada, descontrolada", disse a mãe à RFI.

Em entrevista à agência de notícias, a advogada de imigração e também advogada do Consulado de Los Angeles, Gisele Ambrósio, contou que, desde junho, aumentou muito o número de detenções nos aeroportos, inclusive em embarques nacionais, como aconteceu com Renata.

CLIMA

Chuva derruba temperatura em quase 9°C em Campo Grande

Queda de 8,8°C acompanha temporal que atingiu a Capital no dia das eleições; tempo segue instável, mas termômetros voltam a subir durante a semana

04/10/2026 14h04

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Chuva forte provocou queda brusca da temperatura em Campo Grande na manhã deste domingo (4)

Chuva forte provocou queda brusca da temperatura em Campo Grande na manhã deste domingo (4) Paulo Ribas

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A chuva que atingiu Campo Grande neste domingo (4) derrubou a temperatura em 8,8°C na Capital, em uma mudança brusca no tempo durante o primeiro turno das eleições. O temporal começou nas primeiras horas da manhã e, além de aliviar momentaneamente o calor, provocou alagamentos e deixou pontos da cidade sem energia elétrica.

A queda ocorre em um dia para o qual a previsão indica temperaturas entre 23°C e 29°C, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O cenário de instabilidade deve continuar ao longo do domingo, com muitas nuvens, pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas.

A chuva ganhou intensidade durante a manhã. Entre 7h e 8h40, a região central de Campo Grande acumulou mais de 30 milímetros, enquanto outros pontos também registraram volumes expressivos.

Na Avenida Presidente Ernesto Geisel, o nível da água subiu rapidamente e houve alagamento no trecho próximo à Rua Antônio Maria Coelho, antes do cruzamento com a Avenida Mato Grosso. A via é um dos pontos historicamente mais sensíveis da Capital durante episódios de chuva intensa.

Também houve relatos de falta de energia elétrica nos bairros Estrela Park e Tiradentes. Em outros pontos, o acúmulo de água dificultou a circulação de veículos durante a manhã. O Cemaden chegou a registrar 15,8 milímetros na região do Córrego Anhanduizinho e indicou risco moderado de alagamentos. 

A precipitação também interferiu na movimentação dos eleitores. A chuva forte coincidiu com as primeiras horas de funcionamento das seções eleitorais e reduziu a circulação nas ruas.

Temperaturas voltam a subir

Apesar da queda registrada neste domingo, o refresco deve durar pouco. A previsão indica elevação gradual das temperaturas em Campo Grande durante os próximos dias.

Nesta segunda-feira (5), os termômetros devem variar entre 22°C e 27°C, ainda com pancadas de chuva e trovoadas. Na terça-feira (6), a máxima sobe para 30°C, chegando aos 32°C na quarta-feira (7) e aos 34°C na quinta-feira (8).

O calor deve ser ainda mais intenso em outras regiões de Mato Grosso do Sul. Em Corumbá, a máxima pode alcançar 38°C na segunda e na terça-feira, 39°C na quarta e 42°C na quinta-feira.

Dourados também terá forte elevação dos termômetros. A máxima, que neste domingo é de 25°C, pode chegar aos 37°C na quinta-feira. Em Três Lagoas, a previsão chega a 36°C, enquanto Ponta Porã e Paranaíba podem registrar 35°C.

Mesmo com a elevação das temperaturas, a instabilidade deve continuar. Há previsão de pancadas de chuva em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul durante a semana, com possibilidade de trovoadas isoladas.

Neste domingo, todo o Estado está sob condições favoráveis à ocorrência de temporais. A previsão já apontava risco de chuva moderada a forte em Campo Grande durante a manhã e possibilidade de novas pancadas no decorrer do dia. 

ELEIÇÕES 2026

Ônibus têm tarifa zero e movimento intenso em dia de votação em Campo Grande

Transporte coletivo opera gratuitamente neste domingo (4) e segue programação semelhante à dos dias úteis durante o primeiro turno das eleições.

04/10/2026 14h03

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Validador indica

Validador indica "passe livre" em ônibus de Campo Grande neste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado.

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O transporte coletivo de Campo Grande opera gratuitamente neste domingo (4), primeiro turno das Eleições 2026, com programação semelhante à adotada nos dias úteis. Até o início da tarde, o serviço registra movimento significativo nos terminais e pontos da Capital, mas também há relato de espera de até uma hora por ônibus em determinadas linhas.

A movimentação começou cedo. Segundo um fiscal que trabalha no terminal localizado na Praça Ary Coelho, na região da Rua 13 de Maio, o fluxo de passageiros entre 7h e 9h30 foi semelhante ao registrado de segunda a sexta-feira, mesmo com a forte chuva que atingiu Campo Grande durante parte da manhã.

“Pela manhã teve bastante movimento, parecido com os dias úteis. No início da manhã, das 7h até as 9h30, mesmo com a chuva forte, o pessoal estava no local para utilizar o coletivo”, relatou.

O consultor de vendas Douglas Atílio, de 32 anos, utilizou o transporte coletivo para ir ao local de votação.

Morador da região do Buriti, próximo ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, ele afirmou que o deslocamento ocorreu sem dificuldades e avaliou positivamente a operação dos ônibus neste domingo.

 

Validador indica "passe livre" em ônibus de Campo Grande neste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições.Douglas Atílio, de 32 anos, consultor de vendas, fala sobre o uso do transporte coletivo neste domingo (4), em Campo Grande. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado.

“O transporte percorreu bem, foi tranquilo. Não teve muita movimentação, não estava cheio e tinha bastante ônibus circulando”, relatou.

Questionado sobre a importância da gratuidade durante a eleição, Douglas afirmou que a medida pode facilitar a participação dos eleitores, principalmente daqueles que dependem do transporte coletivo para chegar aos locais de votação.

“Eu acredito que sim, porque pelo menos incentiva o voto. O voto é obrigatório, então facilita para a população”, afirmou.

O cenário, entretanto, não é o mesmo em toda a cidade. Por volta do meio-dia, o aposentado Geraldo, de 63 anos, afirmou que já aguardava havia cerca de uma hora por um ônibus da linha Vila Nasser–Caiobá.

Validador indica "passe livre" em ônibus de Campo Grande neste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições.Geraldo, de 63 anos, aguardava um ônibus da linha Vila Nasser–Caiobá durante a tarde deste domingo (4), em Campo Grande. Foto: Paulo Ribas: Correio do Estado.

 O relato mostra que, apesar da programação reforçada anunciada para o domingo eleitoral, passageiros ainda encontram demora em alguns trajetos.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que todas as linhas do sistema municipal operam neste domingo conforme o plano funcional utilizado de segunda a sexta-feira, com oferta de veículos superior à normalmente disponibilizada aos domingos.

Além disso, não há cobrança de passagem durante o dia. A gratuidade segue a Resolução nº 23.751, de 26 de fevereiro de 2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determina aos municípios a adoção de medidas para garantir transporte coletivo urbano com frequência compatível à dos dias úteis durante as eleições.

Movimento é acompanhado durante o dia

De acordo com a programação divulgada pela Agetran, o Consórcio Guaicurus acompanha a demanda ao longo deste domingo e pode fazer ajustes na quantidade de veículos caso seja identificado aumento no número de passageiros em determinadas linhas.

Três períodos concentram atenção especial da operação: das 4h40 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 19h. O segundo intervalo coincide com o período em que o fluxo de eleitores aumenta próximo ao meio do dia.

Caso a demanda ultrapasse a capacidade prevista, a frota pode ser reforçada para diminuir o intervalo entre os ônibus e atender aos principais corredores da cidade.

A operação especial busca permitir que os eleitores cheguem aos locais de votação sem custo, mas também atende trabalhadores e demais passageiros que utilizam o transporte público neste domingo.

Até o começo da tarde, portanto, o balanço é de ônibus circulando com tarifa zero e movimento próximo ao de dias úteis em alguns terminais, mas com reclamações pontuais de demora, como a espera de aproximadamente uma hora relatada na linha Vila Nasser–Caiobá.
 

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