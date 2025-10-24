Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Ônibus

Campo Grande: em 2 dias, prefeitura quita R$ 2,3 milhões em atrasados para transporte não parar

Ainda resta pagar R$ 1,03 milhão ao Consórcio Guaicurus, dinheiro virá do Fundo Municipal de Saúde

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

24/10/2025 - 16h10
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Prefeitura de Campo Grande repassou, nos últimos dois dias, R$ 2,3 milhões em subvenções para o sistema de transporte coletivo, informou em entrevista coletiva, na tarde desta sexta-feira (24), a secretária de Fazenda, Márcia Helena Okama.

Ela afirmou que ainda restam R$ 1,03 milhão para regularizar os repasses ao Consórcio Guaicurus. Esse valor, segundo Okama, deve ser pago entre esta sexta-feira (24) e o início da próxima semana, e virá do Fundo Municipal de Saúde.

Questionada sobre o uso de verbas da saúde — que já enfrenta dificuldades de financiamento —, a secretária explicou que, entre as gratuidades subsidiadas pelo município, há também demandas do setor da saúde, como o transporte de pacientes renais crônicos, pessoas em tratamento de câncer e portadores de algumas DSTs.

Por mês, a depender do fluxo de passageiros, a Prefeitura de Campo Grande se comprometeu a subsidiar o sistema de transporte coletivo com repasses de R$ 1,5 milhão ao concessionário. Com a situação regularizada, ainda restarão os meses de novembro e dezembro para serem pagos, segundo informou a titular da Sefaz da Capital de Mato Grosso do Sul.

Crise no transporte coletivo de Campo GrandeTransporte coletivo de Campo Grande passa por crise/ Paulo Ribas

Na quarta-feira (22), os motoristas do Consórcio Guaicurus, concessionária do transporte coletivo, promoveram uma paralisação de aproximadamente três horas no início da manhã, o suficiente para complicar a vida de quem depende do transporte público.

O motivo foi o atraso no pagamento do adiantamento salarial (vale) da categoria. O valor ainda não foi quitado e, caso isso não ocorra até a próxima segunda-feira (27), uma nova paralisação — ou até mesmo uma greve — poderá ter início na terça-feira (28).

A secretária Márcia Okama também informou que a inadimplência com os órgãos do Tesouro Nacional está em vias de resolução.

“Tecnicamente, não estamos mais no Cadin (Cadastro de Inadimplentes da Receita Federal, que inviabiliza o recebimento de repasses)”, afirmou.

Por estar inadimplente com a Receita Federal e o Tesouro Nacional, a Prefeitura de Campo Grande estava impedida de receber recursos de transferências não obrigatórias — aquelas não estabelecidas por lei — de outros entes públicos. Por esse motivo, o Governo de Mato Grosso do Sul tentou repassar R$ 3,3 milhões referentes ao subsídio do transporte coletivo neste mês, mas não conseguiu.

Okama disse que, com a retirada do nome de Campo Grande do cadastro, não haverá mais impeditivo para que o Governo do Estado transfira sua parte no acordo de subsídio da tarifa do transporte coletivo.

Cobrança

Na entrevista coletiva, além de Márcia Helena Okama, participaram o presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Paulo da Silva, e o presidente da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (Agereg), José Mário Antunes da Silva.

Eles fizeram questão de destacar que, com a regularização dos repasses, esperam que novas paralisações não ocorram, para que a população não seja prejudicada. Ambos afirmaram que o Consórcio Guaicurus poderá ser multado caso os ônibus não circulem na próxima semana.

O subsídio ao transporte coletivo foi criado após a pandemia de Covid-19, quando o sistema passou a enfrentar problemas de financiamento. Foi então instituída uma nova modalidade de tarifa — a técnica —, com valor superior ao da tarifa pública cobrada diretamente do usuário.

Contratualmente, o Consórcio Guaicurus recebe uma tarifa técnica de R$ 6,17, enquanto nas catracas o valor cobrado do público é de R$ 4,90. A diferença entre a tarifa técnica e a pública compõe o subsídio, que é pago pela prefeitura e pelo governo de Mato Grosso do Sul.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Cerca de 5 mil candidatos fazem prova do Exame de Seleção 2026 do IFMS neste domingo

Ao todo, 4.936 candidatos estão inscritos, o maior número já registrado na história da instituição

24/10/2025 15h30

Compartilhar

Reprodução, Alexandre Oliveira/IFMS

Continue Lendo...

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realiza neste domingo, 26 de outubro, a prova do Exame de Seleção 2026, processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Ao todo, 4.936 candidatos estão inscritos, o maior número já registrado na história da instituição.

A lista final de inscrições homologadas, os locais de prova, os nomes dos candidatos com atendimento diferenciado e daqueles dispensados da avaliação foram divulgados na quarta-feira (22), na Central de Seleção do IFMS.

Entre os cursos mais disputados, o técnico em Administração, ofertado pelo Campus Campo Grande no turno matutino, lidera a concorrência com 9,93 candidatos por vaga. Em seguida aparecem os cursos técnicos em Informática, também em Campo Grande, com 6,90 candidatos por vaga no turno matutino e 5,70 no vespertino.

As provas serão aplicadas simultaneamente nos dez municípios onde o IFMS possui campus: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Em Campo Grande, a maioria dos candidatos fará o exame nos Complexos Multiuso I e II da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), conforme o mapa divulgado pela comissão organizadora.

Já os participantes que solicitaram atendimento diferenciado devem comparecer ao campus do IFMS, na Rua Taquari, 831, Bairro Santo Antônio, onde a prova será aplicada no Bloco F.

As salas estarão abertas a partir das 7h30 e serão fechadas impreterivelmente às 8h30, horário de Mato Grosso do Sul. Depois desse horário, não será mais permitida a entrada de candidatos.

É obrigatório apresentar um documento oficial de identificação com foto, como o RG, ou outro previsto no edital. Também serão aceitos documentos digitais, desde que exibidos nos aplicativos oficiais.

A diretora de Educação Básica do IFMS, Glaucia Vasconcelos, reforça que candidatos sem documento com foto devem chegar cedo para regularizar a situação.

Caso o candidato não tenha um documento oficial com foto, a orientação é que ele chegue cedo ao local de prova e procure a coordenação do Exame de Seleção com a certidão de nascimento. Então será feita a coleta da digital e o candidato será autorizado a fazer a prova.

Ela também orienta quem pagou a taxa de inscrição, mas não aparece na lista final. Se o candidato pagou a taxa de inscrição até o dia 9 de outubro e o nome dele não está na lista, deve chegar cedo ao local de prova e apresentar à coordenação o documento de identificação, o comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento da taxa de R$ 20.

Durante a prova, poderão permanecer sobre a mesa apenas caneta azul ou preta de tubo transparente, lápis e borracha. Também serão permitidos pequenos lanches e garrafa de água transparente e sem rótulo.

O Exame de Seleção é composto por 30 questões objetivas nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. A duração máxima será de quatro horas. Candidatos poderão deixar a sala após uma hora do início da prova, mas só poderão levar o caderno de questões consigo após uma hora e meia.

Neste ano, o IFMS oferece 1.840 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio gratuitos, distribuídos entre os campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. As aulas terão início no primeiro semestre de 2026.

Serviço

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser enviadas para o e-mail [email protected].

Data da prova: domingo, 26 de outubro
Abertura dos portões: 7h30
Fechamento dos portões: 8h30
Locais: campi do IFMS e Complexos Multiuso I e II da UFMS (Campo Grande)
Contato: [email protected]

Cidades

Mais uma carreta pega fogo na BR-262 e congestiona o tráfego

Na noite anterior, em outro trecho, uma carreta também pegou fogo, paralisando totalmente o fluxo de veículos

24/10/2025 15h25

Compartilhar

Crédito: Ribas Ordinário

Continue Lendo...

Uma carreta ficou totalmente destruída pelo fogo na tarde desta sexta-feira (24) e, devido à densa fumaça preta, o tráfego na BR-262 precisou ser obstruído entre os municípios de Ribas do Rio Pardo e Água Clara.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para apurar o que causou o incêndio, assim como para verificar o prolongamento da fila de carros que aguardavam a liberação. Quando houver resposta, o texto será atualizado.

Por meio de vídeos compartilhados pela página do Instagram Ribas Ordinário, pessoas que passavam pelo local gravaram a carreta em chamas e, em outro ponto, a fila de carros aguardando devido à densidade da fumaça na via.

 

 

Crédito: Ribas Ordinário

Outro caso

Na noite de quinta-feira (23), outra carreta foi totalmente consumida pelo fogo, na BR-262 interditando o trânsito entre Três Lagoas e Campo Grande, segundo o site Rádio Caçula, ela estava carregada com cavaco.

O incidente teria sido provocado por uma falha elétrica no cavalo mecânico. O motorista conseguiu sair e não ficou ferido.

Enquanto equipes do Corpo de Bombeiros trabalhavam para extinguir o fogo e remover o veículo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orientou os motoristas a evitar o trecho.

Assine o Correio do Estado

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3520, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3520, quinta-feira (23/10)

2

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares
Cidades

/ 1 dia

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6860, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6860, quinta-feira (23/10)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1132, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1132, quinta-feira (23/10)

5

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro
Indústria

/ 1 dia

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 19 horas

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.