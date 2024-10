Campo Grande ocupa a posição 159ª em qualidade de internet no Brasil

BR-060

Entre as vítimas, estavam duas crianças de 6 e 9 anos que foram socorridas e estão bem. Uma mulher sofreu traumatismo craniano e foi encaminhada ao hospital gravemente ferida. Todas as vítimas foram levadas para a Santa Casa de Campo Grande.

Seis pessoas ficaram gravemente feridas, incluindo duas crianças de 6 e 9 anos, em uma colisão entre dois veículos na BR-060, próximo a Campo Grande, na tarde de hoje (23). Segundo informações de testemunhas, o acidente ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que esteve no local do acidente junto com equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações de testemunhas que transitavam pelo local, o HB20 de cor vermelha seguia em direção a Sidrolândia, enquanto o outro HB20, de cor cinza, seguia em direção a Campo Grande. Durante uma tentativa de ultrapassagem de um caminhão, ocorreu a colisão frontal.

O impacto da colisão foi tão violento que as vítimas de ambos os veículos ficaram presas nas ferragens. Para retirar as vítimas, os socorristas precisaram usar um desencarcerador.

As crianças que estavam no carro cinza tiveram ferimentos leves, mas foram encaminhadas ao hospital desorientadas. O homem e a mulher que estavam no mesmo veículo também foram levados para a Santa Casa para melhor observação médica.

No outro veículo do mesmo modelo, de cor vermelha, o condutor também sofreu ferimentos leves, mas a mulher que estava como passageira acabou sofrendo fraturas pelo corpo e traumatismo craniano.

Até o momento não há informação exata sobre o estado de saúde das vítimas. Por causa do acidente, a pista foi interditada nos dois sentidos.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal devem apurar as circunstâncias do acidente. Ambos os veículos envolvidos na colisão tiveram perda total devido ao impacto e passarão por uma perícia para auxiliar as autoridades na investigação.

Imagens/ Correio do Estado

