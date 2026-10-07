Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Lixo

Campo Grande recebe 130 toneladas de lixo de outra cidade por mês

Novo acordo atualiza para 130 toneladas mensais o volume de resíduos enviados por Bandeirantes ao aterro da Capital

Welyson Lucas

07/10/2026 - 16h31
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O volume de resíduos sólidos coletados em Bandeirantes e destinados ao aterro sanitário de Campo Grande foi atualizado para aproximadamente 130 toneladas por mês. A nova estimativa consta no primeiro termo aditivo ao Convênio nº 13/2025, publicado nesta quarta-feira (7) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Mantida essa média, o município do interior poderá encaminhar cerca de 1,56 mil toneladas de lixo para Campo Grande ao longo de 12 meses. Em média, são aproximadamente 4,3 toneladas por dia.

A destinação dos resíduos de Bandeirantes para a Capital, porém, não começa agora. O município já utilizava o Aterro Sanitário Dom Antônio Barbosa II, assim como outras cidades da região.

Reportagem publicada pelo Correio do Estado em janeiro deste ano mostrou que, além de Campo Grande, o aterro também recebe resíduos de Terenos, Rio Negro, Rochedo, Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Figueirão e São Gabriel do Oeste. 

A novidade trazida pelo documento é a alteração do volume previsto no convênio firmado entre as prefeituras de Campo Grande e Bandeirantes.

O primeiro termo aditivo foi celebrado em 12 de agosto de 2026 e estabelece que o volume atualmente estimado é de 130 toneladas mensais.

A quantidade, entretanto, poderá sofrer alterações conforme a medição efetivamente realizada pela empresa responsável pela operação do aterro. 

Participam do acordo, além dos dois municípios, a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e a CG Solurb Soluções Ambientais.

A Solurb ficará responsável pela medição da quantidade efetivamente recebida, enquanto a fiscalização e o controle do acordo estão sob responsabilidade dos órgãos municipais envolvidos. 

Mais de 1,5 mil toneladas por ano

Com a estimativa de 130 toneladas por mês, o volume de resíduos de Bandeirantes destinado ao aterro de Campo Grande poderá chegar a 780 toneladas em seis meses e 1.560 toneladas em 12 meses, caso a média mensal seja mantida.

O documento informa que houve alteração no volume previsto no Convênio nº 13/2025 e estabelece a quantidade atual em aproximadamente 130 toneladas mensais. A publicação, entretanto, não informa qual era o volume estabelecido anteriormente.

A publicação também prevê que a estimativa poderá ser atualizada conforme a quantidade efetivamente medida pela CG Solurb no aterro sanitário, sob fiscalização dos órgãos municipais responsáveis.

Aterro atual se aproxima do fim da vida útil

A atualização ocorre em um momento em que Campo Grande já discute a substituição do atual aterro sanitário.

Conforme reportagem do Correio do Estado, a previsão da própria Solurb é de que o Dom Antônio Barbosa II atinja 100% da capacidade no primeiro semestre de 2028.

A concessionária trabalha na implantação do Aterro Sanitário Ereguaçú, que deverá substituir a atual estrutura e tem previsão de funcionamento por aproximadamente 40 anos.

O atual aterro funciona desde dezembro de 2012 e já passou por ampliação para prolongar sua capacidade operacional. Em 2024, a Solurb informou que uma nova célula de resíduos permitiria estender o funcionamento da estrutura, mas ressaltou que a duração efetiva depende, entre outros fatores, da taxa de recebimento de resíduos.

O recebimento de resíduos de outros municípios pode aumentar o volume de material depositado no aterro e, consequentemente, acelerar a ocupação do espaço disponível.

Quanto maior a quantidade de lixo destinada ao local, maior também pode ser a demanda sobre estruturas responsáveis pelo tratamento do chorume, pela drenagem da água da chuva e pela captação dos gases produzidos durante a decomposição dos resíduos.

Esses sistemas fazem parte da estrutura necessária para o funcionamento de um aterro sanitário.

No caso de Campo Grande, entretanto, o documento que autoriza o recebimento de até 130 toneladas mensais de resíduos de Bandeirantes não apresenta informações sobre a capacidade atualmente disponível no aterro nem estima por quanto tempo o novo volume poderá reduzir sua vida útil.

Por isso, com os dados disponíveis no documento, não é possível afirmar que o acordo provocará sobrecarga ou prejuízo à estrutura.

Por isso, embora não seja possível afirmar que as 130 toneladas mensais provenientes de Bandeirantes causarão sobrecarga ao aterro, qualquer volume adicional ocupa parte da capacidade disponível da estrutura.

Na prática, quanto maior a quantidade de resíduos destinada a um aterro, maior é a utilização de sua capacidade física e também a demanda sobre estruturas relacionadas à operação, como sistemas de drenagem, tratamento de chorume e captação de gases.

No caso de Campo Grande, entretanto, o termo aditivo não informa qual é atualmente a capacidade remanescente do Dom Antônio Barbosa II nem apresenta projeção específica do impacto causado pelos resíduos vindos de Bandeirantes.

O que ainda precisa ser esclarecido

A publicação não informa quanto Bandeirantes pagará pela destinação das 130 toneladas mensais, qual era o volume previsto anteriormente nem o motivo da alteração.

O Correio do Estado procurou a Prefeitura de Campo Grande para esclarecer esses pontos e também questionou o possível impacto sobre a vida útil do aterro e os limites para recebimento de resíduos de outros municípios.

Até o fechamento desta matéria, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.

Trânsito

PRF reforça fiscalização nas rodovias de MS durante feriadão

Operação começa na sexta-feira (9) e vai até segunda (12), com foco em excesso de velocidade, ultrapassagens e embriaguez ao volante

07/10/2026 17h24

Compartilhar
Fiscalização será reforçada nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul entre sexta-feira e segunda-feira durante operação da PRF

Fiscalização será reforçada nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul entre sexta-feira e segunda-feira durante operação da PRF Gerson Oliveira

Continue Lendo...

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) vai reforçar a fiscalização nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida. A Operação Nossa Senhora Aparecida 2026 começa na sexta-feira (9) e segue até segunda-feira (12), período em que é esperado aumento no movimento das estradas.

As equipes serão posicionadas em trechos estratégicos e terão como foco infrações consideradas de maior risco, como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, direção sob efeito de álcool e falta do cinto de segurança ou do dispositivo de retenção adequado para crianças.

Apesar do aumento da fiscalização, não haverá restrição de tráfego nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul durante o feriado.

Além da fiscalização de trânsito, a PRF manterá ações de combate à criminalidade, com atenção ao transporte de drogas, armas e outros produtos ilícitos.

A orientação da PRF é que os motoristas façam uma revisão básica do veículo antes da viagem, verificando pneus, freios, iluminação e níveis de óleo e água.

Também é necessário conferir a documentação do condutor e do veículo. Durante o trajeto, a recomendação é fazer paradas para descanso a cada duas horas e não dirigir com sono ou cansaço.

Em caso de chuva ou neblina, a orientação é reduzir a velocidade e aumentar a distância em relação ao veículo da frente.

Transporte Interestadual

Novos trechos de ônibus ligam cidades de MS ao interior de São Paulo

A autorização inclui novos trechos partindo de Aparecida do Taboado e Paranaíba para Catanduva e Mirassol e amplia as conexões rodoviárias entre Mato Grosso do Sul e o interior de São Paulo.

07/10/2026 17h05

Compartilhar
Expresso Itamarati teve novos trechos autorizados pela ANTT entre Mato Grosso do Sul e o interior de São Paulo.

Expresso Itamarati teve novos trechos autorizados pela ANTT entre Mato Grosso do Sul e o interior de São Paulo. Foto: Divulgação Expresso Itamarati.

Continue Lendo...

Passageiros de Mato Grosso do Sul terão novas opções de viagens interestaduais para o interior de São Paulo. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou mudanças em operações da Expresso Itamarati que incluem novos atendimentos partindo de Aparecida do Taboado e Paranaíba, na região leste do Estado, com destino a Catanduva e Mirassol.

As alterações constam em três decisões da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros (Supas), publicadas nesta quarta-feira (7). Os atos modificam autorizações já existentes da empresa e entraram em vigor na data da publicação.

Sediada em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, a Expresso Itamarati foi fundada em 1951 e atua no transporte rodoviário interestadual. Em Mato Grosso do Sul, a empresa opera desde a década de 1970.

Na prática, a ANTT autorizou quatro novas ligações entre municípios sul-mato-grossenses e paulistas: Aparecida do Taboado-Catanduva, Paranaíba-Catanduva, Aparecida do Taboado-Mirassol e Paranaíba-Mirassol.

Ao todo, os atos registram seis inclusões administrativas porque as duas ligações com Mirassol foram incorporadas em duas linhas diferentes já autorizadas à Itamarati.

Portanto, não se trata da criação de seis novas linhas independentes, mas da inclusão de novos trechos, chamados tecnicamente de “seções”, em operações já existentes.

Novos destinos para moradores de MS

Uma das principais mudanças ocorre na linha Paranaíba (MS)-São Paulo (SP). Por meio da Decisão Supas nº 1.403, a ANTT autorizou a inclusão dos trechos entre Aparecida do Taboado e Catanduva e entre Paranaíba e Catanduva.

Com isso, Catanduva passa a integrar a relação de cidades paulistas que poderão ser atendidas dentro da autorização concedida à transportadora nessa operação.

A linha já reúne uma ampla rede de ligações envolvendo Aparecida do Taboado e Paranaíba com cidades como Americana, Araraquara, Campinas, Fernandópolis, Jales, Jundiaí, Limeira, Santa Fé do Sul, São Carlos, São José do Rio Preto, São Paulo e Votuporanga.

Outra alteração foi formalizada pela Decisão Supas nº 1.404, que modifica a autorização da linha Araputanga (MT)-São José do Rio Preto (SP). Nesse caso, foram acrescentados os atendimentos entre Aparecida do Taboado e Mirassol e entre Paranaíba e Mirassol.

Os mesmos dois trechos também foram incluídos, por meio da Decisão Supas nº 1.405, na linha Araputanga (MT)-São Paulo (SP).

É justamente por isso que as publicações registram seis inclusões administrativas, embora representem quatro novas ligações diferentes para os passageiros.

Além de Paranaíba e Aparecida do Taboado, autorizações relacionadas às linhas da Itamarati que passam pela região também contemplam municípios sul-mato-grossenses como Cassilândia, Chapadão do Sul e Costa Rica, em diferentes conexões com cidades de Mato Grosso e São Paulo.

Quando começam as viagens?

Apesar das autorizações, os atos publicados pela ANTT não informam os horários das viagens, os valores das passagens nem a data em que os novos atendimentos começarão efetivamente a ser oferecidos aos passageiros.

As decisões estabelecem que a implantação das novas seções intermediárias reinicia a contagem do período mínimo de atendimento das respectivas linhas. As mudanças passaram a valer formalmente nesta quarta-feira, com a publicação dos atos.

Na prática, isso significa que a autorização regulatória já foi concedida, mas os passageiros ainda precisam aguardar a definição operacional da empresa para saber os dias de circulação, horários, frequência das viagens e preços das passagens.

Mais opções para MS

As decisões publicadas pela ANTT nesta quarta-feira fazem parte de um pacote nacional de alterações no transporte rodoviário interestadual.

Em Mato Grosso do Sul, porém, o efeito é de ampliação das possibilidades de viagem, com novos atendimentos da Expresso Itamarati a partir de Paranaíba e Aparecida do Taboado.

Além dos novos trechos autorizados, a mudança também facilita conexões para outras cidades do interior de São Paulo, região que mantém fluxo significativo de passageiros com o leste sul-mato-grossense.

A partir dos municípios atendidos pelas linhas, os viajantes podem seguir para diferentes destinos paulistas, ampliando a integração rodoviária entre os dois estados.

Esse movimento atende principalmente passageiros que utilizam o transporte interestadual em viagens a trabalho, estudos, consultas médicas, visitas familiares ou para fazer conexão com outras cidades do interior paulista.

Com isso, enquanto parte das mudanças nacionais envolve redução ou encerramento de determinadas operações, em Mato Grosso do Sul as decisões ampliam a oferta de destinos e conexões para moradores de Paranaíba, Aparecida do Taboado e municípios da região.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Mais de 200 aposentados podem ter pagamento bloqueado em Campo Grande
Previdência Municipal

/ 1 dia

Mais de 200 aposentados podem ter pagamento bloqueado em Campo Grande

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7136, terça-feira (06/10)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7136, terça-feira (06/10)

3

Governo de MS cria feriadão em outubro e servidor terá 4 dias de folga
descanso

/ 1 dia

Governo de MS cria feriadão em outubro e servidor terá 4 dias de folga

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3798, terça-feira (06/10)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3798, terça-feira (06/10)

5

IMPCG adota aberração e nega aposentadoria alegando excesso de idade
contradição

/ 1 dia

IMPCG adota aberração e nega aposentadoria alegando excesso de idade

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
direito previdenciário

/ 5 dias

Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
Exclusivo para Assinantes

/ 29/09/2026

Toda empresa ensina, mesmo quando não treina