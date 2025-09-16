Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Campo Grande: Vereador pede intervenção municipal no Consórcio Guaicurus

Integrante da CPI do Ônibus, Maicon Nogueira também quer autonomia da Agereg na administração municipal e enquadramento de ex-diretores do consórcio e das agências em improbidade e até peculato

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

16/09/2025 - 15h16
O vereador de Campo Grande, Maicon Nogueira (PP), apresentou um voto em separado ao relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Coletivo, a CPI do Ônibus.

Em seu voto, Nogueira pede medidas mais radicais que as presentes no relatório apresentado na sexta-feira (2), como a intervenção do poder público na concessionária do transporte, o Consórcio Guaicurus.

No relatório da semana passada, a intervenção foi apenas mencionada, mas não sugerida como medida a ser imposta imediatamente. Para além da intervenção, Nogueira é explícito ao afirmar a omissão de dirigentes do consórcio e ex-diretores da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg) e pedir o indiciamento dos diretores da concessionária por improbidade administrativa e investigação por crime de peculato.

Mesmo sendo do partido da prefeita Adriane Lopes, o PP, Nogueira pede uma mudança na reforma administrativa realizada no início do segundo mandato da prefeita.

Ele recomenda que o município cumpra a lei federal das agências reguladoras, desvincule a Agereg da Secretaria da Casa Civil do município e lhe assegure autonomia administrativa, financeira, técnica e decisória, vedando qualquer subordinação hierárquica a outros entes da administração, nos moldes do que já ocorre com outras agências reguladoras, como a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por exemplo.

A intervenção

A justificativa de Nogueira para pedir intervenção no Transporte Coletivo de Campo Grande é o descumprimento do contrato de concessão pelo Consórcio Guaicurus.

“Diante das inúmeras intercorrências constatadas na prestação dos serviços pelo Consórcio Guaicurus, afigura-se cabível a adoção da medida extrema de intervenção na concessão por parte do Poder Concedente, com o objetivo de assegurar a adequação do serviço e o cumprimento das obrigações contratuais”, afirmou.

Ele ainda complementa em seu voto apresentado separadamente nesta terça-feira (16): “A CPI apurou descumprimentos reiterados pelo concessionário, tais como: manutenção de frota envelhecida acima do limite contratual; ausência de contratação do seguro obrigatório; falhas na manutenção preventiva e na acessibilidade; e precariedade operacional, com atrasos, quebras e superlotação”, alegou.

“Essas condutas configuram deficiência grave na execução do serviço público essencial, autorizando o Poder Concedente a adotar a intervenção como medida de caráter saneador e protetivo do interesse coletivo”, acrescentou.

Indiciamento

Maicon Nogueira cita uma operação mal explicada envolvendo um bem de R$ 14,4 milhões da Viação Cidade Morena, uma das integrantes do Consórcio Guaicurus, e a transferência injustificada de R$ 32 milhões do Consórcio Guaicurus para a empresa Viação Cidade dos Ipês, sem qualquer vínculo societário ou contratual com o concessionário do serviço público em Campo Grande.

Por isso, ele pede o indiciamento de João Rezende, ex-diretor do Consórcio Guaicurus, e de Paulo Vítor Brito de Oliveira, diretor de operações do consórcio, por improbidade. Ele também solicita investigação de possível crime de peculato nessas operações.

O vereador do PP ainda pede o indiciamento do ex-diretor da Agereg, Odilon de Oliveira Jr., e do ex-diretor da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine Lima Bruno, por improbidade administrativa e crime de prevaricação. A justificativa seria a omissão desses agentes públicos.

O relatório

A CPI do Ônibus da Câmara de Campo Grande apresentou na sexta-feira (12) o relatório final de seus trabalhos, trazendo recomendações duras contra o Consórcio Guaicurus, responsável pela operação dos ônibus na capital.

O documento cobra a substituição imediata de 197 veículos que ultrapassaram a idade máxima contratual e chega a sugerir intervenção municipal na concessão, caso as irregularidades persistam.

O relatório, com aproximadamente 800 páginas, foi elaborado após seis meses de investigação e aponta falhas graves na prestação do serviço e na fiscalização por parte da prefeitura. Entre os principais problemas listados estão: frota envelhecida, ausência de seguro obrigatório, precariedade na manutenção, falhas de acessibilidade, atrasos, quebras constantes e superlotação.

A comissão, composta pelos vereadores Dr. Lívio (presidente), Ana Portela (relatora), Luiza Ribeiro, Junior Coringa e Maicon Nogueira, também recomenda o indiciamento de todos os diretores e ex-diretores do Consórcio desde 2012, além de ex-dirigentes da Agetran e da Agereg, sob suspeita de omissão e descumprimento de deveres legais.

Sugestão de intervenção

No encaminhamento ao Ministério Público, o relatório destaca que a prefeitura pode recorrer a instrumentos previstos em lei e no contrato de concessão para garantir a continuidade do serviço. Entre eles, a medida extrema da intervenção, que permitiria ao município assumir temporariamente a operação para assegurar o cumprimento das obrigações legais.

A relatora Ana Portela afirmou que o Consórcio deixou de investir na renovação da frota apesar de dispor de recursos.

“O que vimos é que o dinheiro existe, mas foi destinado a empresas ligadas ao quadro societário. Não dá para aceitar que a população fique sem ônibus novos enquanto se prioriza outros pagamentos”, disse.

O presidente da CPI, vereador Dr. Lívio, reforçou que os indícios de irregularidades financeiras precisam ser apurados pelo Ministério Público e que a troca imediata dos 197 ônibus é imprescindível.

“Foi um trabalho longo, técnico e transparente. Agora cabe às instituições fiscalizadoras e à prefeitura agir”, declarou.

Indiciamentos e falhas de fiscalização

Além da intervenção, o relatório pede o indiciamento de diretores do Consórcio por possíveis crimes de peculato e improbidade administrativa, bem como de ex-gestores da Agetran e da Agereg por prevaricação. A CPI aponta que a omissão dessas agências permitiu que o transporte coletivo chegasse ao atual estado de deterioração.

Também foi solicitada a investigação de operações financeiras, como a venda de imóveis e movimentações contábeis suspeitas. A CPI fala em indícios de fraude contra o erário e sonegação fiscal, que podem ter causado prejuízos à União.

Frota fora do prazo

Atualmente, a idade média dos ônibus em circulação é de 8,59 anos, acima do limite contratual de 5 anos. O relatório exige a substituição imediata dos veículos em desacordo e a adoção de um plano rigoroso de manutenção preventiva e corretiva. Também cobra a atualização da Matriz Origem-Destino, fundamental para o planejamento do transporte.

A comissão adverte que o descumprimento dessas determinações poderá levar à aplicação de multas, à intervenção ou até à caducidade da concessão.

Participação popular

Durante os seis meses de apuração, a CPI analisou documentos, realizou inspeções técnicas, promoveu audiências públicas e recebeu 644 denúncias por meio de um canal de ouvidoria, informou o relatório.

Ao final, os vereadores destacaram que o relatório será encaminhado a diversos órgãos de controle, incluindo o Ministério Público, Tribunal de Contas e Prefeitura.
“Defender o interesse público e garantir transporte coletivo de qualidade é inegociável”, conclui o documento.

Medidas cobradas no relatório

Substituição imediata de 197 ônibus que ultrapassaram a idade máxima contratual (idade média atual: 8,59 anos; limite: 5 anos).

Plano rigoroso de manutenção preventiva e corretiva em toda a frota, garantindo conservação, funcionamento dos elevadores de acessibilidade e segurança operacional.

Elaboração imediata da Matriz Origem-Destino atualizada, essencial para o planejamento técnico-operacional.

Regularização de todas as pendências contratuais e irregularidades constatadas.

Assunção efetiva da fiscalização pela prefeitura, com mudanças administrativas na Agetran e Agereg.

Aplicação de sanções contratuais, incluindo multas, intervenção e, em último caso, a caducidade da concessão.

Investigação de operações financeiras suspeitas, como a venda do imóvel da Viação Cidade Morena e movimentações com a Viação Cidade dos Ipês.

Apuração de indícios de fraude, peculato e sonegação fiscal, incluindo retiradas disfarçadas de lucros e possíveis desvios para fins particulares.

Possibilidade de intervenção municipal na concessão, caso a situação não seja resolvida por arbitragem ou medidas consensuais.

Realização de concurso público para fortalecer a fiscalização exercida pelas agências reguladoras.

Indiciados sugeridos pela CPI

Do Consórcio Guaicurus (todos os diretores e ex-diretores desde 2012):

  • Indiciamento por indícios de improbidade administrativa, peculato e exposição da vida/saúde de usuários a perigo.

Ex-dirigentes da Agetran:

  • Luís Carlos Alencar Filho (ex-diretor-presidente).
  • Janine de Lima Bruno (ex-diretora-presidente).

Ex-dirigentes da Agereg:

  • Odilon de Oliveira Junior (ex-diretor-presidente).
  • Vinícius Leite Campo (ex-diretor-presidente).

 

Sol de rachar coco

Tamanduá-bandeira entra na água para fugir do calorão de 40,1 °C em MS

Flagrante inusitado mostra o tamanduá-bandeira buscando alívio do calor nesta segunda-feira (15); veja vídeo

16/09/2025 13h33

Imagem Divulgação

O vídeo de um tamanduá-bandeira se refrescando em um banho, no dia em que o município de Água Clara alcançou a segunda maior temperatura registrada no país, evidenciou que estava “um sol para cada um”.

Com o calorão que atingiu 40,1 °C nesta segunda-feira (15), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no município, o tamanduá encontrou um verdadeiro oásis e, sem cerimônia, bebericou um pouco de água, deitou para molhar um lado do corpo e rolou para o outro.

No vídeo, capturado pelas torres de monitoramento da empresa na região, é possível ver o animal jogando água com a patinha dianteira contra o tronco, em busca do refresco merecido.

A captura das imagens só foi possível graças às câmeras de alta precisão e inteligência artificial, com alcance de até 30 quilômetros, instaladas na base da MS Florestal, que possui 12 torres equipadas com o sistema.

Curiosidades

Após mais de 266 horas de observações em campo, o Instituto de Conservação de Animais Silvestres (Icas) apresentou, em uma pesquisa inédita, 11 comportamentos do tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) relacionados ao uso da cauda.

O estudo completo foi publicado na revista científica Journal of Ethology e traz análises comportamentais dos animais registradas entre agosto de 2021 e novembro de 2023, no Cerrado de Mato Grosso do Sul, em regiões impactadas por atividades humanas.

O animal, cujo nome em tupi antigo, “tamanduá", significa “caçador de formigas” (tama = formiga; nduá = caçador), é chamado de "bandeira" em referência à sua cauda longa, densa e peluda, que, erguida, lembra uma bandeira esvoaçante.

Apesar de chamar atenção, até então pouco se havia registrado sobre as funcionalidades da cauda do tamanduá-bandeira.

A pesquisa demonstrou que o animal silvestre utiliza a cauda em diversas situações, como:

  • cobertor térmico durante o sono;
  • abanador nos dias quentes;
  • sombra para os filhotes;
  • ferramenta de equilíbrio em posição bípede;
  • sinalizador de alerta;
  • meio de transporte e proteção dos filhotes.

Ameaças à espécie

A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) classificou o tamanduá-bandeira como “vulnerável”, devido a ameaças como atropelamentos, perda de habitat e mudanças climáticas.

Os novos dados são considerados essenciais para que pesquisadores possam traçar estratégias de conservação e manejo da espécie.

“Lesões na cauda podem comprometer seriamente a sobrevivência de um indivíduo, especialmente no caso das fêmeas com filhotes. Por isso, compreender a função desse apêndice é crucial para decidir, por exemplo, se um animal pode ou não ser reintroduzido na natureza”, destaca o coautor do estudo, Arnaud Desbiez.

Veja o vídeo

 

Tecnologia

A implementação das câmeras, que fazem parte da Central Integrada de Monitoramento Florestal da empresa e operam 24 horas por dia para identificar possíveis focos de incêndio, foi inaugurada em maio deste ano.

O uso da tecnologia protege não apenas as áreas de plantio de eucalipto, mas também a vegetação nativa e a fauna que vive nessas regiões.

“Nosso sistema permite uma resposta rápida contra incêndios, mas também ajuda a preservar a vida selvagem. Ver cenas como essa do tamanduá nos lembra o quanto essa tecnologia é essencial para o equilíbrio ambiental”, destaca Wellington Santos, coordenador da Brigada de Incêndio da MS Florestal.

Além das torres, a Central conta também com:

  • drones com tecnologia termal;
  • caminhões-pipa;
  • veículos com kits de combate rápido;
  • suporte aéreo com helicóptero.

Apesar do investimento em tecnologia, a empresa destaca que a população segue sendo parte essencial no auxílio ao monitoramento de queimadas. Denúncias de incêndios florestais podem ser feitas a qualquer hora pelo telefone 0800 709 1490 ou WhatsApp (67) 99928-5742.

Toda essa estrutura faz parte da campanha Amigos da Floresta, que busca envolver a comunidade na proteção do meio ambiente. Com o lema “Para grandes causas, contamos com os amigos”, a ação reforça o compromisso conjunto contra incêndios, caça ilegal e o furto de madeira nativa, especialmente nas regiões onde a MS Florestal e a Bracell atuam.

 

'FORASTEIROS'

Denar fecha entreposto e acha mais de 200 kg de droga em 'boca' de Campo Grande

Operação foi deflagrada pela Polícia Civil de Goiás, contando com apoio de agentes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico de Mato Grosso do Sul

16/09/2025 12h54

Delegado Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa durante coletiva hoje (16) na sede da Denar-MS

Delegado Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa durante coletiva hoje (16) na sede da Denar-MS Correio do Estado/Paulo Ribas

Continue Lendo...

Durante a manhã de hoje, o apoio de agentes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico de Mato Grosso do Sul (Denar-MS) à Operação Forasteiros, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás - como adiantado pelo Correio do Estado - terminou com um entreposto fechado e mais de 200 quilos de substâncias entorpecentes localizadas e apreendidas na manhã desta terça-feira (16).  

No fim da manhã de hoje (16) houve coletiva na sede da Denar-MS, onde o titular da Especializada, delegado Hoffman  D’Ávila Cândido e Sousa, repassou algumas informações a respeito da ação executada na Cidade Morena. 

Em Campo Grande houve o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e outro de prisão temporária, com outras duas pessoas "autuadas em flagrante pelo delito de tráfico e associação para o tráfico", expôs Hoffman. 

Ainda conforme o titular da Denar em Mato Grosso do Sul, tudo indica que o endereço em Campo Grande era usado como entreposto para carga e descarga das substâncias, que serviam para alimentar o tráfico interestadual. 

Entretanto, ainda que a maior parte da droga estivesse fracionada nos populares tabletes que mais se assemelham a tijolos - o que sustenta a tese do entreposto -, a apreensão ainda encontrou no endereço algumas porções menores. 

Ou seja, como bem afirma o delegado, os indícios apontam que essa casa em Campo Grande funcionaria como "um ponto de venda e também um entreposto". 

"Tivemos essa grande operação conjunta, coordenada pelo estado de Goiás… com o cumprimento de 45 mandados de busca e 16 mandados de prisão. E, aqui, foram apreendidos 243 quilos, aproximadamente, de maconha", diz ele em complemento.

Tráfico interestadual

Contanto ainda com a apreensão de alguns veículos e celulares, o delegado reforça que "o tráfico não tem fronteiras", o que demonstra a sofisticação dos esquemas criminosos e o empenhos das forças de segurança no combate a essa e outras modalidades de crimes. 

"Veja você aí que nós estamos cumprindo mandados em vários Estados ao mesmo tempo, demonstrando esse vínculo, essa troca de informações, essa sinergia entre as delegacias de combate ao narcotráfico em todo o país", afirma. 

Segundo divulgado pela Polícia Civil de Goiás, a operação desta terça-feira (16) foi batizada de "Forasteiros", contando com apoio das demais forças de segurança para cumprimento dos mandados nos seguintes municípios e Estados: 

  • Goiânia (GO),
  • Aparecida de Goiânia (GO),
  • Anápolis (GO),
  • Senador Canedo (GO),
  • Trindade (GO)
  • Águas Lindas de Goiás (GO);
  • Cuiabá (MT);
  • Campo Grande (MS);
  • Salvador (BA);
  • Camaçari (BA);
  • Lauro de Freitas (BA) e
  • Foz do Iguaçu/PR.

Dados repassados das investigações apontam o "modus operandi" da quadrilha, que transportava drogas para Goiás em compartimentos ocultos - os populares "mocós" - de caminhonetes e demais automóveis. 

Com diversas apreensões, das mais variadas forças de segurança, sendo vinculadas aos transportadores e também aos reais donos das substâncias ilícitas, o principal investigado foi encontrado na Bahia. Foragido de Goiás há quase uma década, o homem já acumulava dois mandados de prisão em aberto.

 

