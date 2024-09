Carretas colidem de frente e deixam três mortos na BR-060

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Uma colisão entre duas carretas bitrem matou três pessoas carbonizadas no final da manhã desta terça-feira (3). O acidente ocorreu no trevo que interliga os municípios de Bela Vista e Antônio João, na região sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações de testemunhas, uma das carretas não respeitou a placa de sinalização, o que ocasionou o acidente.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o acidente aconteceu na BR-060 por volta das 11h, quando as duas carretas bitrem colidiram de frente. Um dos veículos, com placas FQN 8I50, seguia no sentido Bela Vista a Jardim e era ocupado apenas pelo motorista, que morreu carbonizado

No sentido oposto, a carreta com placas HTS 58186 transportava duas pessoas: o motorista e uma mulher, que também morreram no local.

Testemunhas relataram à Polícia Civil que a carreta com as duas pessoas não obedeceu à placa de pare, invadindo a pista contrária, provavelmente devido à falta de freios, e causou a colisão frontal. No local, os policiais foram informados de que uma criança estaria entre as vítimas.

Diante das informações, a Perícia Técnica está no local investigando as causas do acidente. O delegado responsável pelo caso, Renato Fazza, disse que ainda não possui detalhes, mas que a Polícia Civil e a Perícia estão a caminho para entender a dinâmica do ocorrido.

Outras equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foram ao local do acidente para garantir a segurança dos motoristas que passam pela BR-060.

Créditos: Jatobá News/ Divulgação

*Com informações do site Jatobá News

