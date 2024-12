Cerrado (61% do território de MS) abriga quase metade da soja do País

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Levantamento inédito produzido pelo projeto MapBiomas, divulgado nesta sexta-feira (06), mostra a expansão da agropecuária no País, entre 1985 e 2023, sendo que no último ano quase 60% da área de Mato Grosso do Sul já aparece tendo seus recursos naturais explorados.

Os mapeamentos de agricultura e pastagem, conduzidos pela rede de instituições do MapBiomas, mostram que a área nacional ocupada por culturas temporárias (soja, cana, arroz, algodão, etc.) passou de 18 para 60 milhões de hectares entre 1985 e 2023.

Consideradas todas as classes de exploração dos recursos naturais, o dito "uso antrópico" corresponde a 58,27% do território de Mato Grosso do Sul, segundo a base de dados mantida pelo MapBiomas.

Nesse contexto, as áreas reservadas para: pastagem; soja; cana; silvicultura e outras lavouras temporárias ocupam 54,39% do território.

Ainda, se levado em conta apenas as áreas de pastagem e soja, esse conjunto "base" do agro ocupa 51,71% de Mato Grosso do Sul, sendo que só a cultivar citada representa 17,74% do uso do solo em 2023.

Abaixo você confere o avanço, separado por classe e listado em milhões de hectares, que mostram a série histórica em Mato Grosso do Sul entre 1985 e 2021:

Situação do Cerrado

Representando cerca de 61% do território sul-mato-grossense, o Cerrado aparece como uma das áreas mais impactadas por esse avanço, sendo que quase metade da soja plantada (19,3 milhões de hectares) no País, por exemplo, está presente no bioma.

Importante lembrar - e há tempos é mostrado - que, sobre o Cerrado são despejados cerca de 600 milhões de litros de agrotóxico por ano, sendo que aproximadamente 63% dessas substâncias são voltadas para o cultivo da soja.

Considerando a soma das áreas de agricultura, pastagem e mosaico de usos, o Cerrado lidera como bioma com maior presença e exploração humana dos recursos naturais, com 26 milhões de hectares, seguido pela Mata Atlântica e seus 20 milhões de ha ocupados.

Quanto à conversão das áreas de pastagens, cabe apontar que foram mapeados aproximadamente 164 milhões de hectares, que corresponde a 60% da área de agropecuária.

Quando observado esse bioma de grande predominância em MS, cerca de um terço (31%, ou 51 milhões de hectares) das pastagens ficam no Cerrado.

Silvicultura

Se lançado olhar nesse avanço, especificamente sobre a silvicultura, Mato Grosso do Sul - que já passa de 1 milhão de hectares de floresta plantada - viu um "boom" no setor no período de uma década.

Esse "boom" do setor foi principalmente observado a partir de 2010, quando os hectares totais ocupados em Mato Grosso do Sul somavam 338.345,14 ha.

Pouco mais de uma década depois, em 2023, os valores já passavam de 952,7 mil hectares, sendo que em meados deste ano foi publicada regulamentação permitindo plantio de árvores para extração de celulose sem exigência de licenciamento ambiental.

Desde julho de 2015 o MapBiomas é organizado de forma colaborativa, envolvendo ONGs, universidades, laboratórios e startups de tecnologia, trazendo, anualmente, o mapeamento da cobertura e uso da terra.

