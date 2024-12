Chuva de meteoros será vista após temporal em plena sexta-feira 13

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Na noite desta sexta-feira (13), e madrugada de sábado (14), o hemisfério Sul será palco de um espetáculo celestial deslumbrante: a chuva de meteoros Geminídeas, o último grande evento astronômico visível do ano.

As luzes poderão ser vistas no céu limpo após a chuva que caiu na tarde desta sexta-feira (13) em Mato Grosso do Sul.

Este fenômeno ocorre anualmente, entre 2 e 21 de dezembro, e encanta observadores do céu com sua exibição de "estrelas cadentes".

Visibilidade

As regiões mais ao Norte do Brasil terão as melhores condições para apreciar este espetáculo, especialmente durante as primeiras horas da madrugada.

Em condições ideais, os observadores poderão testemunhar até 150 meteoros por hora no pico do evento. No entanto, a proximidade da Lua cheia poderá diminuir a visibilidade, embora os meteoros mais brilhantes ainda devam ser visíveis.

No Mato Grosso do Sul, o pico da chuva de meteoros está previsto para ocorrer por volta das 22h30, com visibilidade a partir das 20h. Os observadores devem direcionar seu olhar de nordeste para noroeste no céu para melhor visualização do fenômeno.

Para uma observação ideal, os astrônomos recomendam:

Procurar locais com pouca poluição luminosa

Direcionar o olhar para longe da Lua

Aguardar cerca de 20 minutos para que os olhos se adaptem à escuridão

Não é necessário o uso de telescópios ou binóculos

O fenômeno

As Geminídeas devem seu nome à constelação de Gêmeos, onde está localizado o radiante - o ponto no céu de onde os meteoros parecem se originar. Diferentemente da maioria das chuvas de meteoros, que estão associadas a cometas, as Geminídeas têm como objeto parental o asteroide 3200 Phaethon.

Quando este asteroide se aproxima do Sol, libera partículas que, ao longo dos anos, penetram na atmosfera terrestre, criando os rastros luminosos que observamos.

Segundo o Observatório Nacional, a atividade desta chuva de meteoros tem aumentado ano após ano, com expectativa de atingir seu auge por volta de 2050.

