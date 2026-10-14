Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

RIOS EM ALERTA

Chuvas elevam rios de MS e Miranda fica a 24 cm do nível de emergência

Levantamento do Imasul mostra aumento no nível de rios do Estado; Rio Miranda subiu 81 centímetros em dois dias e já ultrapassou a cota de alerta.

Welyson Lucas

14/10/2026 - 18h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O nível do Rio Miranda, em Mato Grosso do Sul, subiu 81 centímetros em apenas dois dias e está a somente 24 centímetros de atingir a cota de emergência. A situação é um dos principais pontos de atenção do monitoramento realizado pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), conforme boletim divulgado às 15h desta quarta-feira (14), em meio ao período de chuvas intensas que atinge diferentes regiões do Estado.

De acordo com o levantamento elaborado pela Sala de Situação do Imasul, o Rio Miranda alcançou 6,76 metros na medição realizada às 7h desta quarta-feira, ultrapassando em 76 centímetros a cota de alerta, estabelecida em 6 metros. O nível considerado de emergência é de 7 metros.

A elevação foi registrada de maneira consecutiva. Na segunda-feira (12), o rio estava em 5,95 metros, passando para 6,49 metros na terça-feira (13) e chegando aos atuais 6,76 metros. Somente nas últimas 24 horas, a alta foi de 27 centímetros.

O avanço das águas chama a atenção pela proximidade com o nível considerado crítico. Apesar disso, o boletim não informa a ocorrência de transbordamentos, famílias desalojadas ou danos provocados pela elevação do rio.

O monitoramento ocorre em um momento de instabilidade no tempo em Mato Grosso do Sul, com previsão de novas tempestades, rajadas de vento e possibilidade de acumulados superiores a 50 milímetros de chuva em 24 horas em determinadas localidades.

A preocupação das autoridades está relacionada à possibilidade de novas alterações nos níveis dos rios, especialmente nos pontos que já ultrapassaram ou se aproximam dos limites de alerta.

Rio Dourados também sobe e se aproxima da cota de alerta

Além do Rio Miranda, outros rios de Mato Grosso do Sul também registraram aumento no nível das águas nos últimos dias. Um deles é o Rio Dourados, que atingiu 2,85 metros nesta quarta-feira (14), ficando a apenas 25 centímetros da cota de alerta, estabelecida em 3,10 metros.

Rio Dourados registra elevação no nível das águas e chega a 25 centímetros da cota de alerta, conforme monitoramento do Imasul nesta quarta-feira (14). Foto: Reprodução Rede Social.

O comportamento das águas apresentou oscilações ao longo da semana. Na segunda-feira, o nível estava em 2,68 metros, recuando para 2,55 metros na terça-feira. Entretanto, na medição desta quarta-feira, houve uma recuperação de 30 centímetros em relação ao dia anterior.

Apesar do crescimento, o rio permanece abaixo do limite de alerta e distante da cota de emergência, fixada em 4 metros.

Situação semelhante foi observada no Rio Pardo, na estação de Fazenda Buriti. O nível passou de 4,45 metros na segunda-feira para 4,53 metros na terça e alcançou 4,61 metros nesta quarta-feira, representando um aumento de 16 centímetros em dois dias.

A medição mais recente permanece 69 centímetros abaixo da cota de alerta, estabelecida em 5,30 metros. O limite de emergência da estação é de 6,30 metros.

No Rio Piquiri, a estação de São José do Piquiri apresentou crescimento mais discreto, passando de 1,85 para 1,89 metro no mesmo período.

Mesmo com a elevação, o nível continua próximo da média histórica de outubro, calculada em 1,95 metro, e distante das cotas de alerta e emergência, estabelecidas em 5,20 e 5,80 metros, respectivamente.

Na estação de Pousada Taquari, também localizada no Rio Piquiri, as medições avançaram de 2,35 para 2,39 metros entre segunda e quarta-feira.

O resultado permanece abaixo da média histórica de outubro, de 2,75 metros. O Imasul também identificou que a média móvel do nível nessa estação está fora dos padrões considerados normais para o período.

Rio Paraguai registra elevação em três pontos do Pantanal

Na região do Pantanal, o Rio Paraguai também apresentou aumento no nível das águas nas três estações acompanhadas pelo boletim. Apesar disso, nenhuma delas atingiu as respectivas cotas de alerta.

Em Ladário, o rio alcançou 1,27 metro nesta quarta-feira, depois de permanecer em 1,25 metro nos dois dias anteriores. O nível segue distante do limite de alerta, estabelecido em 4,50 metros, e da cota de emergência, de 4,60 metros.

Na estação de Porto Esperança, o crescimento foi gradual. A medição passou de 60 centímetros na segunda-feira para 62 centímetros na terça e chegou a 65 centímetros nesta quarta-feira.

Nesse ponto, a cota de alerta é de 5 metros, enquanto o nível de emergência está estabelecido em 5,60 metros.

Já em Porto Murtinho, o Rio Paraguai atingiu 2,83 metros, após registrar 2,82 metros nos dois dias anteriores. A estação tem limite de alerta de 6,40 metros e cota de emergência de 7 metros.

Os dados de Porto Murtinho são obtidos por meio das informações disponibilizadas pela Marinha do Brasil.

Embora os três pontos apresentem tendência de elevação, as medições permanecem significativamente abaixo dos limites utilizados para identificar possíveis situações de risco.

O acompanhamento é importante porque o comportamento do Rio Paraguai varia ao longo de seu percurso e pode apresentar diferenças entre as localidades monitoradas, especialmente em razão das características do Pantanal.

Chuva acumulada ultrapassa 80 milímetros em áreas monitoradas

Além dos níveis dos rios, o boletim divulgado pelo Imasul apresenta informações sobre os volumes de chuva registrados em estações distribuídas pelo Estado.

Em Ladário, no Pantanal, foram contabilizados 80,2 milímetros de chuva nos últimos sete dias. Desse total, 34,4 milímetros ocorreram nas últimas 96 horas e 9 milímetros nas 24 horas anteriores à medição.

Na estação de Palmeiras, no Rio Aquidauana, o acumulado semanal chegou a 71,6 milímetros. Somente nas últimas 24 horas, foram registrados 21,6 milímetros.

Já em São Francisco, no Rio Paraguai, o volume acumulado alcançou 60,4 milímetros em sete dias, sendo 37,2 milímetros registrados nas últimas 96 horas.

Em Miranda, apesar da elevação expressiva do rio, a estação meteorológica registrou apenas 9,8 milímetros de chuva nos últimos sete dias, dos quais 0,4 milímetro ocorreu nas últimas 24 horas.

A diferença entre os volumes registrados e o comportamento dos rios mostra a importância de considerar não apenas as chuvas locais, mas também as condições das áreas que contribuem para a formação e a elevação dos cursos d'água.

Isso ocorre porque a água que chega a determinado trecho de um rio pode ter origem em precipitações registradas em outras localidades de sua bacia hidrográfica.

Rio Apa

Em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, o volume de água acumulado durante a madrugada e a manhã de terça-feira provocou a elevação do Rio Apa, comprometendo a ponte localizada no Assentamento Boa Vista.

Ponte do Assentamento Boa Vista, em Ponta Porã, sofre danos após a elevação do nível do Rio Apa e é interditada pela Prefeitura. Foto: Reprodução.

 

Diante dos danos identificados na estrutura, a Prefeitura determinou a interrupção da passagem de veículos e pedestres como medida preventiva.

Servidores da Secretaria Municipal de Obras estiveram no local para avaliar as condições e impedir a circulação até que haja segurança para a utilização da ponte.

A situação permanece sob acompanhamento das autoridades municipais, principalmente porque as chuvas voltaram a atingir a região durante a madrugada, após um período de redução das precipitações.

Previsão de novas tempestades mantém monitoramento

A possibilidade de continuidade das chuvas nos próximos dias mantém a atenção sobre o comportamento dos rios de Mato Grosso do Sul.

Segundo as informações meteorológicas apresentadas pelo Imasul, algumas localidades podem registrar acumulados superiores a 50 milímetros em um intervalo de 24 horas, acompanhados de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Esse cenário exige acompanhamento principalmente nos pontos que já apresentam níveis elevados, como o Rio Miranda, e naqueles que se aproximam dos limites de alerta.

Atualmente, a rede estadual reúne 14 estações de monitoramento distribuídas pelas bacias dos rios Paraguai e Paraná. Os dados são obtidos pelo Sistema Hidro, mantido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), e permitem verificar diariamente as mudanças nos níveis.

As medições também são comparadas com os limites de alerta e emergência estabelecidos para cada estação, que variam conforme as características dos locais monitorados.

No Rio Aporé, em Cassilândia, a estação está em processo de desativação e não apresentou atualização nesta quarta-feira. Para esse ponto, as cotas de referência são de 1,50 metro para alerta e 2 metros para emergência.

O acompanhamento realizado pela Sala de Situação do Imasul permite identificar antecipadamente mudanças que merecem atenção, especialmente diante da previsão de novos episódios de chuva intensa.

No caso do Rio Miranda, a próxima medição será particularmente importante para verificar se a tendência de elevação continuará e se o nível das águas poderá se aproximar ainda mais da cota de emergência.

Nem todos os rios estão subindo: Taquari e Aquidauana registram queda

Enquanto parte dos rios de Mato Grosso do Sul apresenta elevação, outros seguem em movimento contrário.

É o caso do Rio Taquari, em Coxim, que registrou queda de 21 centímetros entre segunda e quarta-feira.

No primeiro dia do levantamento, o nível estava em 4,11 metros, acima da cota de alerta, estabelecida em 4 metros. Na terça-feira, a medição caiu para exatamente 4 metros e, nesta quarta-feira, recuou novamente, chegando a 3,90 metros.

Com isso, o rio passou a ficar 10 centímetros abaixo do limite de alerta e 1,10 metro distante da cota de emergência, fixada em 5 metros.

A redução também foi observada no Rio Aquidauana, na estação localizada no distrito de Palmeiras.

Nesse ponto, o nível caiu de 3,28 metros na segunda-feira para 2,84 metros na terça e 2,77 metros nesta quarta-feira. A diferença representa uma diminuição de 51 centímetros em dois dias.

A estação possui cota de alerta de 4,50 metros e de emergência de 6,50 metros, permanecendo abaixo dos dois limites.

As diferenças entre os rios mostram que o comportamento das águas não é uniforme em Mato Grosso do Sul, mesmo durante períodos de instabilidade climática.

danos morais

Diretora de aeroporto receberá R$ 40 mil após ser levada à PF por falha da empresa

PF solicitou informações que não foram respondidas pela empresa concessionária dentro do prazo e funcionária acabou sendo conduzida coercitivamente à delegacia, gerando dano moral

14/10/2026 17h18

Compartilhar
Funcionária trabalhava no Aeroporto Internacional de Ponta Porã

Funcionária trabalhava no Aeroporto Internacional de Ponta Porã Foto: Divulgação / Aena

Continue Lendo...

Uma diretora do Aeroporto Internacional de Ponta Porã, que não teve o nome divulgado, será indenizada em R$ 40 mil a título de danos morais, por ter sido encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em razão da demora da concessionária Aena, que administra o terminal, em responder requisições da autoridade policial.

Inicilamente, o valor da indenização foi fixado em 30 mil, mas ela recorreu e a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT/MS) manteve, por unanimidade, o reconhecimento do direito à indenização por danos morais e deu parcial provimento ao recurso da trabalhadora para aumentar o valor da indenização de R$ 30 mil para R$ 40 mil.

Conforme os autos do processo, a mulher atuou por 27 anos na Infraero, exercendo suas funções no aeroporto de Ponta Porã.

A unidade foi privatizada, com a empresa espanhola Aena assumindo a concessão no dia 7 de novembro de 2023. No mesmo mês, a mulher foi contratada para exercer o cargo de diretora pela nova empresa.

Logo nos inícios da atividade, a Polícia Federal encaminhou ofícios requisitando informações detalhadas sobre voos particulares, como prefixo das aeronaves, identificação dos pilotos, origem e destino dos voos.

As requisições não foram resondidas dentro do prazo e, em razão da omissão, em janeiro de 2024, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão no aeroporto e conduziu a diretora coercitivamente à delegacia, diante de colegas de trabalho e passageiros.

Ela argumentou que encaminhou todas as solicitações aos seus superiores hierárquicos, mas a empresa não respondeu. Devido a situação, a diretora entrou com ação trabalhista pedindo indenização por danos morais.

Em primeira instância, o juiz Marcelino Gonçalves concluiu que a prova dos autos demonstrou que a demora da empresa em responder aos ofícios da Polícia Federal foi a causa da situação vivenciada pela empregada.

Para o magistrado, a conduta da Aena expôs a trabalhadora a constrangimento e atingiu sua honra, imagem e dignidade, ao submetê-la à investigação por suposto crime de desobediência sem que ela tivesse responsabilidade pelo atraso.

Em juízo, testemunhas confirmaram que a diretora havia pedido as informações à Aena e aguardava orientação e resposta do setor jurídico da empresa antes de encaminhar as informações solicitadas à PF.

Documento enviado pela própria empregadora à Polícia Federal também corroborou com a versão. A Aena reconheceu que os ofícios haviam sido encaminhados à sede corporativa, ao departamento de Aviation Security (AVSEC) e, posteriormente, ao setor jurídico para análise e validação, em razão de as equipes dos aeroportos desempenharem predominantemente atividades operacionais.

Em primeiro grau, a indenização foi fixada em R$ 30 mil, mas a mulher entrou com recurso pedindo a majoração do valor.

Ao analisar o recurso, o relator do processo, desembargador João Marcelo Balsanelli, destacou que os depoimentos demonstraram que, no período de transição da concessão aeroportuária, não existia um fluxo institucional claro para responder às requisições de órgãos públicos, sendo adotado, na prática, o encaminhamento das demandas à sede corporativa e ao departamento jurídico.

O relator também ressaltou que ficou demonstrado o nexo causal entre a omissão da empresa e os danos sofridos pela trabalhadora, uma vez que a demora no atendimento da requisição policial desencadeou a realização de busca e apreensão e sua condução à delegacia em um ambiente de grande circulação de pessoas.

Dessa forma, o recurso foi parcialmente provido e a indenização aumentou para R$ 40 mil.

Disputa Judicial

Consórcio Guaicurus perde outra batalha na Justiça por tarifa de R$ 7,79

TJMS rejeitou por unanimidade novo recurso da concessionária e manteve decisão que afasta a obrigação da Prefeitura de Campo Grande de adotar o valor reivindicado pelas empresas.

14/10/2026 16h11

Compartilhar
Consórcio Guaicurus sofre nova derrota na Justiça em disputa pelo reajuste da tarifa técnica dos ônibus para R$ 7,79, em Campo Grande.

Consórcio Guaicurus sofre nova derrota na Justiça em disputa pelo reajuste da tarifa técnica dos ônibus para R$ 7,79, em Campo Grande. Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

O Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo de Campo Grande, sofreu uma nova derrota no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) na disputa pelo reajuste da tarifa técnica dos ônibus para R$ 7,79. O valor corresponde ao custo calculado para remunerar a operação do transporte coletivo por passageiro, sendo diferente da tarifa pública, que é o preço da passagem pago pelos usuários.

Em decisão publicada no Diário da Justiça desta quarta-feira (14), a 2ª Câmara Cível rejeitou, por unanimidade, um recurso apresentado pela concessionária e manteve o entendimento de que não existe uma determinação judicial anterior que obrigue a Prefeitura a implementar o valor reivindicado pelas empresas.

O julgamento representa mais um capítulo de uma batalha judicial que se estende há anos e envolve os valores pagos às empresas para manter os ônibus em circulação, os custos de funcionamento do transporte coletivo e os impactos de um eventual reajuste sobre os cofres públicos.

Atualmente, a tarifa técnica está fixada em R$ 6,57, enquanto a passagem paga pelo usuário comum permanece em R$ 4,95.

A decisão foi relatada pelo juiz convocado Vitor Luis de Oliveira Guibo e analisou embargos de declaração apresentados pelo Consórcio Guaicurus contra uma decisão anterior do Tribunal de Justiça, que havia acolhido, por maioria dos votos, um recurso apresentado pelo Município de Campo Grande.

Na ocasião, o Tribunal concluiu que não havia uma decisão judicial anterior que estabelecesse, de forma clara e definitiva, a obrigação da Prefeitura de Campo Grande de pagar a tarifa técnica de R$ 7,79, condição necessária para que o valor pudesse ser exigido judicialmente.

Inconformada, a concessionária tentou modificar esse entendimento, alegando que o julgamento apresentava omissões, contradições e pontos que precisavam ser esclarecidos. Os argumentos, entretanto, foram rejeitados pelos magistrados.

Conforme o entendimento dos desembargadores, a decisão judicial utilizada pelo consórcio para exigir o reajuste não havia estabelecido expressamente o valor de R$ 7,79.

O julgamento anterior apenas manteve uma determinação já existente, sem acrescentar uma obrigação específica de implementar a tarifa pretendida.

Para os desembargadores, os fundamentos de uma decisão não podem ser utilizados para criar uma obrigação que não esteja expressamente prevista em sua parte dispositiva, responsável por estabelecer o que efetivamente deve ser cumprido.

O Tribunal também afastou os questionamentos relacionados à atuação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) e ao Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), utilizado nas discussões sobre o contrato do transporte coletivo.

Segundo o entendimento apresentado no julgamento, nenhuma deliberação do TCE-MS atribuiu exigibilidade judicial ao valor de R$ 7,79.

A Corte destacou que a ausência de homologação de determinada tarifa não significa necessariamente sua reprovação, mas também não constitui uma ordem para que ela seja aplicada.

Na avaliação dos magistrados, o recurso apresentado pelo Consórcio Guaicurus buscava, na prática, rediscutir uma questão que já havia sido analisada.

Com isso, os desembargadores rejeitaram, por unanimidade, os embargos de declaração, recurso utilizado para pedir esclarecimentos sobre possíveis omissões, contradições ou pontos obscuros de uma decisão judicial, mantendo o entendimento favorável ao Município de Campo Grande.

O resultado não impede que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou seja, a relação entre os custos da operação e a remuneração recebida pela concessionária, continue sendo discutido judicialmente.

No entanto, afasta a tentativa de obrigar a Prefeitura a adotar a tarifa técnica de R$ 7,79 com base na decisão judicial apresentada pelo consórcio nessa etapa do processo.

Disputa começou há anos e ganhou força durante a pandemia

A controvérsia entre o Consórcio Guaicurus e a Prefeitura de Campo Grande não é recente. Conforme o histórico acompanhado pelo Correio do Estado, os conflitos sobre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato começaram em 2019, quando se aproximava o período previsto para uma revisão das condições da concessão iniciada em 2012.

A situação se agravou durante a pandemia de Covid-19, quando a redução expressiva no número de passageiros comprometeu a arrecadação do sistema e ampliou as divergências sobre quem deveria arcar com os custos da operação.

Desde então, o consórcio sustenta que os valores recebidos são insuficientes para manter os serviços nas condições estabelecidas contratualmente e reivindica a recomposição financeira da concessão.

Um dos principais fundamentos apresentados pelas empresas surgiu durante as discussões de um Termo de Ajustamento de Gestão acompanhado pelo Tribunal de Contas.

Em dezembro de 2022, a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg) apontou a tarifa técnica de R$ 7,79 como referência para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

O valor passou a ser utilizado pelo consórcio para fundamentar pedidos administrativos e judiciais de reajuste.

A Prefeitura, por outro lado, questionou a existência do desequilíbrio alegado pela concessionária e passou a defender a necessidade de análises mais aprofundadas das contas do sistema.

Em 2024, o Correio do Estado revelou que o consórcio também cobrava o ressarcimento de um suposto prejuízo de R$ 4,7 milhões acumulado entre março de 2023 e fevereiro de 2024.

A discussão envolveu perícias financeiras e avaliações divergentes sobre a rentabilidade da concessão.

Uma das análises realizadas nas contas do transporte coletivo apontou que, entre 2012 e 2019, o lucro acumulado pelas empresas havia alcançado aproximadamente R$ 68,9 milhões, diante de uma previsão inicial de R$ 38,6 milhões.

O resultado foi contestado pela concessionária, e a Justiça determinou a realização de uma nova avaliação.

As divergências técnicas contribuíram para prolongar o conflito e impedir uma solução consensual sobre a recomposição financeira reivindicada pelas empresas.

Decisões chegaram a determinar reajuste para R$ 7,79

A disputa ganhou novos desdobramentos em agosto de 2025, quando o Consórcio Guaicurus conseguiu uma decisão favorável na 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos de Campo Grande.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o juiz Marcelo Andrade Campos Silva determinou o cumprimento de uma decisão anterior relacionada à revisão tarifária, interpretada naquele momento como uma obrigação de elevar a tarifa técnica para R$ 7,79.

O entendimento voltou a ser reafirmado em outubro daquele ano, ampliando a pressão sobre a administração municipal.

Apesar da determinação, a Prefeitura não implementou o valor integral solicitado pela concessionária. No fim de outubro de 2025, a Agereg elevou a tarifa técnica de R$ 6,17 para R$ 6,57, reajuste de 6,49%.

A alteração teve reflexos sobre os recursos públicos destinados à remuneração do transporte coletivo, especialmente os pagamentos associados às gratuidades e outras formas de repasse de dinheiro público para ajudar a custear a operação dos ônibus.

Na época, levantamento divulgado pelo Correio do Estado apontou que o reajuste realizado elevaria os repasses anuais de aproximadamente R$ 35,8 milhões para R$ 38,1 milhões, considerando os valores apresentados para aquele período.

A implantação integral da tarifa de R$ 7,79, entretanto, representaria um impacto ainda maior.

Em manifestação apresentada durante a disputa judicial de 2025, a Agereg estimou que o valor anual destinado pela Prefeitura para ajudar a custear o transporte coletivo poderia subir de aproximadamente R$ 34,1 milhões para R$ 79,5 milhões, um aumento de R$ 45,3 milhões, considerando as condições utilizadas naquele cálculo.

Os números foram apresentados pelo Município para demonstrar as possíveis consequências financeiras do reajuste reivindicado, não representando uma despesa adicional efetivamente realizada.

Ministério Público alertou para impactos financeiros

Em maio de 2026, o embate chegou novamente ao Tribunal de Justiça, quando a Prefeitura de Campo Grande buscou suspender uma determinação que exigia a implantação da tarifa técnica de R$ 7,79, sob pena de multa diária de R$ 80 mil.

Na ocasião, conforme revelou o Correio do Estado, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul manifestou-se favoravelmente ao pedido do Município.

Em parecer encaminhado ao TJMS, o procurador de Justiça Aroldo José de Lima advertiu que a aplicação imediata do valor pretendido pelo consórcio poderia provocar consequências financeiras relevantes para a administração pública e para a população.

O representante do Ministério Público também apontou a existência de divergências entre perícias e estudos técnicos, além da necessidade de considerar benefícios e compensações econômicas já concedidos ao sistema.

Entre eles estavam repasses de dinheiro público para ajudar a custear o transporte coletivo e benefícios tributários que, segundo a manifestação do Ministério Público, deveriam ser considerados na análise do equilíbrio financeiro do contrato.

Na avaliação apresentada pelo procurador, impor o valor de R$ 7,79 sem considerar essas circunstâncias poderia resultar em enriquecimento sem causa da concessionária.

O consórcio, por sua vez, sustentou que o Município tentava reabrir uma discussão que já havia sido apreciada judicialmente e argumentou que a recomposição financeira do contrato vinha sendo sucessivamente adiada.

O juiz convocado Vitor Luis de Oliveira Guibo concedeu inicialmente efeito suspensivo ao recurso municipal, interrompendo a exigência imediata do novo valor enquanto a controvérsia era analisada.

Posteriormente, o Tribunal acolheu o recurso apresentado pela Prefeitura e concluiu que a decisão judicial utilizada pelo consórcio para justificar o reajuste não estabelecia uma obrigação específica de adotar a tarifa de R$ 7,79.

Foi justamente contra esse entendimento que a concessionária apresentou um novo recurso, pedindo esclarecimentos e a revisão de pontos da decisão anterior, mas o pedido acabou rejeitado pelos desembargadores.

Transporte coletivo enfrenta intervenção e possível venda

A nova derrota judicial ocorre em meio a um período de mudanças e questionamentos sobre a concessão do transporte coletivo da Capital.

Em junho deste ano, a Prefeitura de Campo Grande iniciou uma intervenção no sistema, após uma série de discussões sobre a situação financeira das empresas, a manutenção da frota e o cumprimento das obrigações contratuais.

O procedimento resultou em levantamentos sobre as condições operacionais e financeiras da concessionária.

Em setembro, o Correio do Estado revelou que uma auditoria identificou irregularidades, incluindo a ausência de seguro obrigatório previsto no contrato por um longo período.

Paralelamente, em julho, foi anunciada a venda do Consórcio Guaicurus para o grupo HP Mobilidade, de Goiás.

A concretização da transferência depende de autorizações regulatórias e do aval da administração municipal, que condiciona sua concordância à apresentação de propostas para melhorar o serviço prestado à população.

Enquanto o futuro da concessão permanece em discussão, a decisão publicada nesta quarta-feira acrescenta um novo obstáculo à tentativa do consórcio de obter judicialmente a tarifa técnica de R$ 7,79.

Para a Prefeitura, o julgamento preserva o entendimento de que o valor não pode ser exigido com base na decisão judicial apresentada nessa fase do processo.

Já para a concessionária, permanece aberta a discussão mais ampla sobre a recomposição dos custos e das condições financeiras do contrato.

A controvérsia continua tendo consequências que ultrapassam os interesses das empresas e da administração municipal, uma vez que qualquer alteração no financiamento do transporte coletivo pode afetar os gastos públicos destinados ao sistema e, dependendo das decisões administrativas futuras, a política tarifária aplicada aos passageiros.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A 500 metros de profundidade, pesquisadores encontram um tubarão desconhecido pela ciência
Tubarão misterioso

/ 2 dias

A 500 metros de profundidade, pesquisadores encontram um tubarão desconhecido pela ciência

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7141, terça-feira (13/10)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7141, terça-feira (13/10)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3803, terça-feira (13/10)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3803, terça-feira (13/10)

4

Após chuva atípica, deserto mais seco do mundo ganha tapete de flores de 17 mil km&#xB2; com 200 esp
Mudança Climáticas

/ 2 dias

Após chuva atípica, deserto mais seco do mundo ganha tapete de flores de 17 mil km² com 200 esp

5

Em cheia antecipada, rio mais piscoso do Pantanal sobe mais 50 cm
alívio

/ 1 dia

Em cheia antecipada, rio mais piscoso do Pantanal sobe mais 50 cm

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Planejamento estratégico não é planejar o ano
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 5 dias

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Exclusivo para Assinantes

/ 06/10/2026

Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
direito previdenciário

/ 02/10/2026

Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe