Chuvas elevam rios de MS e Miranda fica a 24 cm do nível de emergência

Vista aérea do Rio Miranda, em Mato Grosso do Sul; nível das águas subiu 81 centímetros em dois dias e está a apenas 24 centímetros da cota de emergência. - Foto: Álvaro Rezende/Governo de MS.

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O nível do Rio Miranda, em Mato Grosso do Sul, subiu 81 centímetros em apenas dois dias e está a somente 24 centímetros de atingir a cota de emergência. A situação é um dos principais pontos de atenção do monitoramento realizado pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), conforme boletim divulgado às 15h desta quarta-feira (14), em meio ao período de chuvas intensas que atinge diferentes regiões do Estado.

De acordo com o levantamento elaborado pela Sala de Situação do Imasul, o Rio Miranda alcançou 6,76 metros na medição realizada às 7h desta quarta-feira, ultrapassando em 76 centímetros a cota de alerta, estabelecida em 6 metros. O nível considerado de emergência é de 7 metros.

A elevação foi registrada de maneira consecutiva. Na segunda-feira (12), o rio estava em 5,95 metros, passando para 6,49 metros na terça-feira (13) e chegando aos atuais 6,76 metros. Somente nas últimas 24 horas, a alta foi de 27 centímetros.

O avanço das águas chama a atenção pela proximidade com o nível considerado crítico. Apesar disso, o boletim não informa a ocorrência de transbordamentos, famílias desalojadas ou danos provocados pela elevação do rio.

O monitoramento ocorre em um momento de instabilidade no tempo em Mato Grosso do Sul, com previsão de novas tempestades, rajadas de vento e possibilidade de acumulados superiores a 50 milímetros de chuva em 24 horas em determinadas localidades.

A preocupação das autoridades está relacionada à possibilidade de novas alterações nos níveis dos rios, especialmente nos pontos que já ultrapassaram ou se aproximam dos limites de alerta.

Rio Dourados também sobe e se aproxima da cota de alerta

Além do Rio Miranda, outros rios de Mato Grosso do Sul também registraram aumento no nível das águas nos últimos dias. Um deles é o Rio Dourados, que atingiu 2,85 metros nesta quarta-feira (14), ficando a apenas 25 centímetros da cota de alerta, estabelecida em 3,10 metros.

Rio Dourados registra elevação no nível das águas e chega a 25 centímetros da cota de alerta, conforme monitoramento do Imasul nesta quarta-feira (14). Foto: Reprodução Rede Social.

O comportamento das águas apresentou oscilações ao longo da semana. Na segunda-feira, o nível estava em 2,68 metros, recuando para 2,55 metros na terça-feira. Entretanto, na medição desta quarta-feira, houve uma recuperação de 30 centímetros em relação ao dia anterior.

Apesar do crescimento, o rio permanece abaixo do limite de alerta e distante da cota de emergência, fixada em 4 metros.

Situação semelhante foi observada no Rio Pardo, na estação de Fazenda Buriti. O nível passou de 4,45 metros na segunda-feira para 4,53 metros na terça e alcançou 4,61 metros nesta quarta-feira, representando um aumento de 16 centímetros em dois dias.

A medição mais recente permanece 69 centímetros abaixo da cota de alerta, estabelecida em 5,30 metros. O limite de emergência da estação é de 6,30 metros.

No Rio Piquiri, a estação de São José do Piquiri apresentou crescimento mais discreto, passando de 1,85 para 1,89 metro no mesmo período.

Mesmo com a elevação, o nível continua próximo da média histórica de outubro, calculada em 1,95 metro, e distante das cotas de alerta e emergência, estabelecidas em 5,20 e 5,80 metros, respectivamente.

Na estação de Pousada Taquari, também localizada no Rio Piquiri, as medições avançaram de 2,35 para 2,39 metros entre segunda e quarta-feira.

O resultado permanece abaixo da média histórica de outubro, de 2,75 metros. O Imasul também identificou que a média móvel do nível nessa estação está fora dos padrões considerados normais para o período.

Rio Paraguai registra elevação em três pontos do Pantanal

Na região do Pantanal, o Rio Paraguai também apresentou aumento no nível das águas nas três estações acompanhadas pelo boletim. Apesar disso, nenhuma delas atingiu as respectivas cotas de alerta.

Em Ladário, o rio alcançou 1,27 metro nesta quarta-feira, depois de permanecer em 1,25 metro nos dois dias anteriores. O nível segue distante do limite de alerta, estabelecido em 4,50 metros, e da cota de emergência, de 4,60 metros.

Na estação de Porto Esperança, o crescimento foi gradual. A medição passou de 60 centímetros na segunda-feira para 62 centímetros na terça e chegou a 65 centímetros nesta quarta-feira.

Nesse ponto, a cota de alerta é de 5 metros, enquanto o nível de emergência está estabelecido em 5,60 metros.

Já em Porto Murtinho, o Rio Paraguai atingiu 2,83 metros, após registrar 2,82 metros nos dois dias anteriores. A estação tem limite de alerta de 6,40 metros e cota de emergência de 7 metros.

Os dados de Porto Murtinho são obtidos por meio das informações disponibilizadas pela Marinha do Brasil.

Embora os três pontos apresentem tendência de elevação, as medições permanecem significativamente abaixo dos limites utilizados para identificar possíveis situações de risco.

O acompanhamento é importante porque o comportamento do Rio Paraguai varia ao longo de seu percurso e pode apresentar diferenças entre as localidades monitoradas, especialmente em razão das características do Pantanal.

Chuva acumulada ultrapassa 80 milímetros em áreas monitoradas

Além dos níveis dos rios, o boletim divulgado pelo Imasul apresenta informações sobre os volumes de chuva registrados em estações distribuídas pelo Estado.

Em Ladário, no Pantanal, foram contabilizados 80,2 milímetros de chuva nos últimos sete dias. Desse total, 34,4 milímetros ocorreram nas últimas 96 horas e 9 milímetros nas 24 horas anteriores à medição.

Na estação de Palmeiras, no Rio Aquidauana, o acumulado semanal chegou a 71,6 milímetros. Somente nas últimas 24 horas, foram registrados 21,6 milímetros.

Já em São Francisco, no Rio Paraguai, o volume acumulado alcançou 60,4 milímetros em sete dias, sendo 37,2 milímetros registrados nas últimas 96 horas.

Em Miranda, apesar da elevação expressiva do rio, a estação meteorológica registrou apenas 9,8 milímetros de chuva nos últimos sete dias, dos quais 0,4 milímetro ocorreu nas últimas 24 horas.

A diferença entre os volumes registrados e o comportamento dos rios mostra a importância de considerar não apenas as chuvas locais, mas também as condições das áreas que contribuem para a formação e a elevação dos cursos d'água.

Isso ocorre porque a água que chega a determinado trecho de um rio pode ter origem em precipitações registradas em outras localidades de sua bacia hidrográfica.

Rio Apa

Em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, o volume de água acumulado durante a madrugada e a manhã de terça-feira provocou a elevação do Rio Apa, comprometendo a ponte localizada no Assentamento Boa Vista.

Ponte do Assentamento Boa Vista, em Ponta Porã, sofre danos após a elevação do nível do Rio Apa e é interditada pela Prefeitura. Foto: Reprodução.

Diante dos danos identificados na estrutura, a Prefeitura determinou a interrupção da passagem de veículos e pedestres como medida preventiva.

Servidores da Secretaria Municipal de Obras estiveram no local para avaliar as condições e impedir a circulação até que haja segurança para a utilização da ponte.

A situação permanece sob acompanhamento das autoridades municipais, principalmente porque as chuvas voltaram a atingir a região durante a madrugada, após um período de redução das precipitações.

Previsão de novas tempestades mantém monitoramento

A possibilidade de continuidade das chuvas nos próximos dias mantém a atenção sobre o comportamento dos rios de Mato Grosso do Sul.

Segundo as informações meteorológicas apresentadas pelo Imasul, algumas localidades podem registrar acumulados superiores a 50 milímetros em um intervalo de 24 horas, acompanhados de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Esse cenário exige acompanhamento principalmente nos pontos que já apresentam níveis elevados, como o Rio Miranda, e naqueles que se aproximam dos limites de alerta.

Atualmente, a rede estadual reúne 14 estações de monitoramento distribuídas pelas bacias dos rios Paraguai e Paraná. Os dados são obtidos pelo Sistema Hidro, mantido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), e permitem verificar diariamente as mudanças nos níveis.

As medições também são comparadas com os limites de alerta e emergência estabelecidos para cada estação, que variam conforme as características dos locais monitorados.

No Rio Aporé, em Cassilândia, a estação está em processo de desativação e não apresentou atualização nesta quarta-feira. Para esse ponto, as cotas de referência são de 1,50 metro para alerta e 2 metros para emergência.

O acompanhamento realizado pela Sala de Situação do Imasul permite identificar antecipadamente mudanças que merecem atenção, especialmente diante da previsão de novos episódios de chuva intensa.

No caso do Rio Miranda, a próxima medição será particularmente importante para verificar se a tendência de elevação continuará e se o nível das águas poderá se aproximar ainda mais da cota de emergência.

Nem todos os rios estão subindo: Taquari e Aquidauana registram queda

Enquanto parte dos rios de Mato Grosso do Sul apresenta elevação, outros seguem em movimento contrário.

É o caso do Rio Taquari, em Coxim, que registrou queda de 21 centímetros entre segunda e quarta-feira.

No primeiro dia do levantamento, o nível estava em 4,11 metros, acima da cota de alerta, estabelecida em 4 metros. Na terça-feira, a medição caiu para exatamente 4 metros e, nesta quarta-feira, recuou novamente, chegando a 3,90 metros.

Com isso, o rio passou a ficar 10 centímetros abaixo do limite de alerta e 1,10 metro distante da cota de emergência, fixada em 5 metros.

A redução também foi observada no Rio Aquidauana, na estação localizada no distrito de Palmeiras.

Nesse ponto, o nível caiu de 3,28 metros na segunda-feira para 2,84 metros na terça e 2,77 metros nesta quarta-feira. A diferença representa uma diminuição de 51 centímetros em dois dias.

A estação possui cota de alerta de 4,50 metros e de emergência de 6,50 metros, permanecendo abaixo dos dois limites.

As diferenças entre os rios mostram que o comportamento das águas não é uniforme em Mato Grosso do Sul, mesmo durante períodos de instabilidade climática.