CNJ divulga edital do 1º Exame Nacional dos Cartórios

O atendimento médico para trabalhadores do campo inicia nesta terça-feira (28) e traz como novidade a biópsia de pele, entre outros serviços

O Senar/MS divulgou a agenda dos programas Sorrindo no Campo e Saúde do Homem e da Mulher Rural para o ano de 2025. São iniciativas que visam à melhoria da saúde dos trabalhadores do campo.

A expectativa é que, neste ano, o atendimento nas zonas rurais de Mato Grosso do Sul bata um recorde. O primeiro município atendido será Miranda, com início nesta terça-feira (28).

Os atendimentos odontológicos ocorrerão entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro. Já no próximo sábado (1º), será realizada a primeira edição de 2025 do programa Saúde.

"Ambos os programas contribuem para a mudança e melhoria da qualidade de vida e da saúde dos homens e mulheres do meio rural, criando oportunidades de educação, informação, prevenção e diagnóstico de doenças. Assim, possibilitamos o cuidado com a saúde, contribuindo para aumentar a autoestima e melhorar a qualidade de vida individual e coletiva", destacou a coordenadora da Unidade Educacional do Senar/MS, Pauline Cury.

Para se ter uma ideia, em 2024 foram realizados 18.085 procedimentos, beneficiando 3.739 pessoas.

Em 2025, a expectativa é aumentar o atendimento em comunidades rurais, assentamentos e fazendas. Para isso, estão previstos 39 eventos, o maior número já registrado desde o início do projeto, em 2016.

Sorrindo no Campo

O programa conta com dois consultórios móveis, que estarão, ainda nesta semana, no Assentamento Tupã Baê e na Fazenda Bodoquena.

Outros municípios que receberão a ação são: Bodoquena, Laguna Carapã, Alcinópolis, Jaraguari, Juti, Água Clara e Sidrolândia.

As atividades incluem:

Aplicação de flúor

Extrações simples

Remoção de tártaro (limpeza)

Restaurações

Raio-X odontológico

Outros procedimentos básicos



Cronograma de fevereiro



27/01 a 01/02 – Miranda (Assentamento Tupã Baê)

27/01 a 01/02 – Miranda (Fazenda Bodoquena)

03/02 a 08/02 - Bodoquena

03/02 a 08/02 - Jaraguari

10/02 a 15/02 - Laguna Carapã

10/02 a 15/02 - Juti

17/02 a 22/02 - Aral Moreira

17/02 a 22/02 - Alcinópolis

24/02 a 28/02 - Água Clara

24/02 a 28/02 - Sidrolândia



Novidades para 2025



Neste ano, serão realizadas biópsias de pele, em parceria com secretarias municipais de saúde, para auxiliar no diagnóstico de câncer de pele em trabalhadores do campo.

Outra novidade será a consulta com um médico clínico geral, que atenderá pacientes com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

Os atendimentos das edições anteriores, como oftalmologia, ginecologia, dermatologia, urologia e pediatria, do programa Saúde do Homem e da Mulher Rural, seguirão normalmente.

Quem pode ser atendido?



Homens e mulheres entre 45 e 80 anos, assim como crianças e adolescentes de 0 a 19 anos.

Entre os procedimentos realizados, estão:

Exames de PSA e toque retal

Consultas ginecológicas e realização de Papanicolau

Consultas pediátricas voltadas para a detecção precoce de câncer infantojuvenil



Cronograma de fevereiro do Programa Saúde

01/02/2025 - Miranda

08/02/2025 - Bodoquena

15/02/2025 - Laguna Carapã

22/02/2025 - Alcinópolis



Os trabalhadores do campo que desejam receber atendimento devem procurar o Sindicato Rural do respectivo município para preencher uma ficha de inscrição, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

