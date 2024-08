Cobertura vacinal em crianças neste ano é maior do que em 2023

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Dados do Ministério da Saúde revelam que nove vacinas administradas até o segundo ano de vida das crianças já superaram os números do ano anterior. A cobertura vacinal contra a Hepatite B, administrada ao nascer, passou de 77,23% em 2023 para 80,6% até 20 de agosto de 2024.

Conforme o levantamento, disponível na plataforma da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), também foram observados aumentos na vacina pneumocócica de reforço, que previne pneumonia e meningite. O percentual saiu de 82,9% para 85,6%. Na imunização oral contra à poliomielite, a cobertura estava em 77,9% em 2023 e agora subiu para 82,3%.

Em abril, o Ministério da Saúde notou um aumento na cobertura vacinal para 13 dos 16 principais imunizantes do calendário infantil em comparação a 2022. O resultado alinhou o país às estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Unicef, que retiraram o Brasil da lista dos 20 países com maior número de crianças não vacinadas.

Cobertura vacinal na prevenção de doenças

Os dados mostram que houve aumento na aplicação de doses de vacinas para imunizar crianças de até cinco anos:

Eder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), destaca que o aumento na adesão às vacinas tem sido crucial para o controle de doenças preveníveis no Brasil.

"O Movimento Nacional pela Vacinação, iniciado no começo de 2023, e estratégias como o microplanejamento têm ajudado a recuperar a confiança nas vacinas e reforçar essa cultura no país", explica.

Imunização em MS

Entre as primeiras vacinas indicadas para recém-nascidos está a BCG, que previne contra as formas mais graves da tuberculose, como a tuberculose miliar e a meningite tuberculosa. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, nos seis primeiros meses de 2024, a cobertura vacinal desse imunizante atingiu 75,3% em todo o país.

O número já se aproxima do índice preliminar de todo o ano de 2023, quando 79,1% das crianças menores de um ano foram vacinadas. No estado de Mato Grosso do Sul, 77,15% dos bebês já receberam o imunizante neste primeiro semestre.

Em 2023, o Estado registou um aumento da cobertura vacinal em relação a 2022. Por exemplo, a cobertura vacinal da hepatite A passou de 73% para 79,5%, o primeiro reforço da pneumocócica passou de 71,5% para 78% e a polio alcançou 74,6%, em comparação com os 67,1% de 2022.

O Mato Grosso do Sul também superou a meta e vacinou 107,47% das crianças com menos de um ano durante a primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, colocando o estado em segundo lugar em cobertura vacinal, atrás de Alagoas (108,26%).

Dia da Infância

Dia da Infância, celebrado em 24 de agosto é uma data criada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e que destaca a importância dos direitos e das condições de vida das crianças. A vacinação, um dos pilares essenciais para garantir esses direitos, tem mostrado avanços significativos em 2024.

A a previsão de investimentos para 2024, destinado à compra de vacinas é de R$ 10,9 bilhões. Além disso, R$ 150 milhões são destinados anualmente para ações de imunização focadas em microplanejamento e comunicação regionalizada.

Para saber quais vacinas são recomendadas em cada fase da vida, consulte o Calendário Nacional de Vacinação, disponível no SUS. Todas as vacinas oferecidas são seguras, eficazes e essenciais para a proteção contra doenças imunopreveníveis.

