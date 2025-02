Colisão frontal de moto com Jeep deixa dois mortos na fronteira

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um Jeep Comander deixou dois mortos no fim da tarde do último domingo (23) próximo ao km 03 da MS- 386, em Sanga Puitã.

Informações iniciais apontam que as vítimas estavam na motocicleta, modelo CBX 250 Twister, trafegando no sentido Ponta Porã - Amambai, quando o condutor perdeu a direção do veículo e entrou na contramão, colidindo frontalmente com o Jeep.

As vítimas foram identificadas como Lucas Martins dos Santos, de 30 anos, e Elenilson Godoi Rodrigues, de 24 anos. Eles eram residentes de Aral Moreira, município 67,9 km distante de Sanga Puitã. Pouco antes do acidente, haviam saído do Rancho do Tucano, e a polícia investiga se teriam consumido bebida alcoólica no local.

Na Jeep, estavam três pessoas, dentre elas um bebê de colo. Elas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Ponta Porã, com dores no corpo, mas sem ferimentos graves. Os três foram liberados após atendimento médico.

A condutora do veículo foi encaminhada à delegacia, onde se recusou a fazer o teste do bafômetro, instruída peo advogado. Segundo o Boletim de Ocorrência, as conversas da mulher com a equipe fizeram com que fosse descartado o consumo de bebida alcoólica, visto que "não apresentava nenhum sinal de embriaguez e realizou as medidas administrativas".

As causas do acidente seguem sendo apuradas pela Polícia Civil.

Segundo acidente grave no distrito

Na madrugada do sábado (22), um feirante de 29 anos morreu na BR-436, também no distrito de Sanga Puitã, após invadir a pista contrária e colidir com outro motociclista, Ricardo Gimenes Guanes, de 24 anos, que chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no dia seguinte no hospital particular onde estava internado.

A Polícia Civil seque investigando o caso.

