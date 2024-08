Com 40 mil atrasados, vacinas da dengue estão prestes a vencer em Dourados

Com meta inicial de imunizar 150 mil pessoas, Dourados encerrou o programa de vacinação contra a dengue com 88 mil doses aplicadas, o que representa 58% do público-alvo. Porém, a imunização só acontece com a aplicação da segunda dose e, segundo o infectologista Júlio Croda, cerca de 40 mil daqueles que tomaram a primeira dose já deveriam ter tomado a segunda e simplesmente ignoraram os chamados.

E, boa parte do estoque enviado pelo laboratório japonês Takeda justamente pensando na aplicação desta dose complementar, que deve ser tomada 90 dias após a primeira, vence agora em agosto. Doutor em ciência da saúde e coordenador do projeto de vacinação inédito no país, Croda não soube informar, porém, se estas doses serão descartadas ou foram enviadas para alguma outra cidade.

Ele solicitou que a reportagem procurasse a prefeitura de Dourados. As informações foram solicitadas na segunda-feira pela manhã e nesta terça-feira (06), mas até a publicação da reportagem a assessoria não havia dado retorno aos pedidos de informações.

De acordo com o infectologista, grande parte daqueles que tomaram a primeira vacina está recebendo "convocações" personalizadas, diretamente pelo celular, mas mesmo assim o retorno está aquém do esperado.

Iniciado em 3 de janeiro, o programa foi prorrogado duas vezes e desde 31 de julho está suspensa a aplicação da primeira dose, segundo Júlio Croda. Em maio, depois da segunda prorrogação, a meta de vacinação foi reduzida de 150 mil 100 mil pessoas. Então, levando em consideração com este novo número, foi alcançado 88% do esperado.

Em Dourados, segundo dados do IBGE divulgados no ano passado, residem 243 mil pessoas. Destas, cerca de 200 mil têm entre 4 e 59 anos e poderiam ter tomado a vacina, que em laboratórios privados custa em torno de R$ 450,00 cada dose.

Até agora, de acordo com Júlio Croca, em torno de 24 mil pessoas tomaram a segunda dose, que segue disponível em todos os pontos de vacinação da cidade.

Desde o dia 19 de maio, quando o prazo foi estendido até 31 de julho, cerca de 13 mil pessoas tomaram a segunda dose. No mesmo período, nove mil se interessaram pela primeira.

Dourados foi a única cidade do mundo a receber vacinação em massa gratuita contra a dengue, em uma parceria do laboratório Takeda com a prefeitura, sob coordenação científica do infectologista.

E, apesar de a procura ter ficado abaixo do esperado, o médico acredita que o alcance tenha sido suficiente para fazer novas avaliações sobre a eficácia do imunizante assim que surgirem epidemias da doença na cidade, principalmente do sorotipo um e dois.

Estes estudos vão se estender pelos próximos três ou quatro anos e somente então será possível certificar a importância que está tendo esse programa, explica o pesquisador e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Embora não utilize o termo negacionismo, Edvan Marques atribui a baixa procura, entre outros fatores, a esse estranho fenômeno. “Vivenciamos desde 2016 uma onda de baixa cobertura vacinal como um todo, e isso também reflete na vacinação contra a dengue. Com a campanha da gripe, que é a campanha mais tradicional que temos, acontece o mesmo”, lembra ele.

Até o fim de maio, o laboratório japonês havia enviado a Dourados cerca de 210 mil doses em dois lotes e parte delas vence agora em agosto. E, com o encerramento da primeira etapa, todos precisariam tomar a segunda dose até 31 de outubro.

MORTES

No ano passado, 43 pessoas morreram vítimas de dengue no Estado, sendo cinco em Doutrados. Em 2024, conforme dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (5), já são 28 mortes. Duas delas, de uma criança de 7 anos e de um adulto com 33, foram registradas em Doutados.

Além disso, outras 13 mortes estão sob investigação em todo o Estado. Desde o começo do ano, Mato Grosso do Sul já registrou 15,3 mil casos confirmados, de acordo com dados do boletim desta semana.

E, além da imunização em massa em Dourados, a vacina também está sendo oferecida a crianças e adolescentes de todo o Estado. Até agora, 64.919 mil doses foram aplicadas na população de 10 a 15 anos.

E, assim como em Dourados, a procura também está muito abaixo do esperado, já que o Estado recebeu 151.339 doses do imunizante e menos da metade foi aplicada.