Concurso do Imasul tem mais de 7 mil inscritos para 99 vagas em MS - Divulgação: Governo do Estado

O Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul (Imasul) publicou a relação de inscritos no concurso que deve acontecer no dia 9 de junho. Revelou também que mais de 7 mil pessoas disputarão uma das 99 vagas.

As vagas são distribuídas em nível superior para fiscais e analistas ambientais com o salário inicial de R$ 7.501,48, já o nível médio, o piso salarial varia. Para técnicos em serviços ambientais é de R$ 2.886,32. Por fim, guarda-parques e técnicos ambientais receberão R$ 3.693,50.

Nos cargos mais disputados para nível superior estão: Direito com mais de 800 candidatos por vaga e Administração com 448 por vaga. As cidades de Aquidauana, Bonito, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados e Três Lagoas serão contempladas com as vagas oferecidas.

Os candidatos devem ser graduados em um desses cursos superiores: Engenharias Ambiental, Ambiental e Sanitária, Química, Florestal, Civil, Elétrica, Agronômica, Agrimensura e Cartográfica; Medicina Veterinária, Geologia, Zootecnia, Biologia, Química, Administração, Ciências Contábeis, Análise de Sistema, Geografia, Direito, Pedagogia, Turismo e Assistência Social.

A prova está prevista para acontecer no dia 9 de junho, e os resultados preliminares devem sair dia 25, também em junho, e o definitivo dia 2 de julho, junto com a convocação para a prova de títulos. O resultado final do concurso está marcado para acontecer dia 30 de julho.

Segundo consta no site do Imasul, a prova de títulos é a etapa no qual os candidatos devem apresentar: diploma de Doutorado (máximo de 1), Mestrado (também 1), pós-graduação em nível de especialização na área com carga horária de 360 horas/aula (até 3) ou de 30 horas/aula (até 8). Porém, antes desta etapa, há a prova escrita.

O diploma de Doutorado vale 1,75 ponto, de Mestrado, 1,5 ponto; de especialização com 360 horas/aula 1 ponto e de especialização com 30 horas/aula, 0,5 ponto cada. O total de pontos de títulos do candidato não pode ultrapassar 10.

Confira a relação de inscritos aqui.