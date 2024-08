Concurso para Ibama e ICMBio Oferece 810 Vagas

Alarmante

As apreensões de cocaína vem sendo recorrentes em Mato Grosso do Sul; Desde o dia 21 até a última quinta-feira (29), foram apreendidas em rodovias federais, 2.245 mil kg de cocaína em rodovias federais do estado

As forças de segurança estão em alerta devido ao aumento na frequência das apreensões de cocaína neste ano, tanto em rodovias estaduais quanto federais de Mato Grosso do Sul. Em menos de 10 dias, foram apreendidas mais de 2 toneladas de cocaína em operações realizadas em diversas regiões do Estado.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), foram apreendidas 1,226 tonelada de cocaína somente neste ano pelos órgãos estaduais. Esses números não incluem as apreensões realizadas pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal.

Os números se tornam ainda mais alarmantes ao comparar com as apreensões do ano passado. Em 2023, foram registradas 1.950 apreensões de cocaína nos primeiros doze meses.

A última apreensão registrada pela segurança pública de Mato Grosso do Sul foi de 215 quilos de cocaína, avaliada em R$ 5 milhões. A droga estava camuflada em um fundo falso de um veículo sob a posse de um motorista de 22 anos, que não tinha antecedentes criminais. Ele estava conduzindo uma carreta com destino a Maringá, onde o valor comercial da droga poderia dobrar.

Segundo o delegado titular da Denar, Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa, a localização geográfica de Mato Grosso do Sul e suas diversas fronteiras nacionais e internacionais fazem com que as forças policiais estejam focadas não apenas no combate ao tráfico doméstico, mas também no interestadual e transnacional.

Sabendo que o estado de Mato Grosso do Sul pode ser interligado com o transprote de entorpecentes pelas rodovias, o delegado foi sucinto em dizer que a carga de cocaína que sempre passa por Mato Grosso do Sul, o valor é ainda maior quando é vendida em outros estados brasileiros.

"Temos um olhar preocupante em relação a sufocar financeiramente as organizações criminosas, tentando descapitalizar com sequestro de bens, bloqueio de contas, além do prejuízo de imediato que a polícia, nessa apreensão, causa à organização, porque Aqui tem 5 milhões, ali tem uma carreta que não é roubada nem furtada, tá no nome do motorista, é outro prejuízo", cita Hoffman.

Em rodovias federais

Os números das apreensões em rodovias federais são ainda mais alarmantes e preocupantes, especialmente considerando que muitas dessas rodovias em Mato Grosso do Sul se conectam ao Paraguai e à Bolívia, que é o país que mais produz cocaína no mundo.

Em todas as apreensões, o destino dos entorpecentes era Campo Grande, de onde muitas dessas drogas são enviadas para outros estados brasileiros.

Em menos de 10 dias, foram apreendidas 2,245 toneladas de cocaína em rodovias federais do estado. Esses números incluem apreensões realizadas desde 21 de agosto, quando policiais rodoviários federais apreenderam 700 quilos de cocaína em duas operações nas cidades de Ponta Porã e Campo Grande.

No dia 23 de agosto, policiais rodoviários federais apreenderam 145 quilos de cocaína em Campo Grande. Segundo informações fornecidas pelo condutor de uma Toyota Hilux, onde os entorpecentes estavam sendo transportados, o destino da droga seria o município de Corumbá.

Seis dias depois, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Campo Grande encontraram 500 quilos de cocaína em um caminhão Ford-F4000, que transportava uma carga de feno sem a amarração correta.

No veículo, foram encontrados cerca de 507 quilos de cocaína divididos em diferentes porções. Ao todo, a equipe policial apreendeu 212 quilos de pasta base e 288,7 quilos de cloridrato de cocaína.

O condutor e um passageiro foram presos em flagrante e informaram que a droga havia sido recebida em Rochedinho e tinha como destino o município de Ribas do Rio Pardo.

Finalizando mais uma semana agitada nas rodovias federais do estado, ontem (29), no município de Miranda, a 207 quilômetros de Campo Grande, policiais rodoviários federais, durante fiscalizações na BR-262, abordaram um caminhão Volvo/FH12 atrelado a um reboque carregado com sacos de cimento. Durante a abordagem, o condutor forneceu informações divergentes sobre a viagem, o que levantou suspeitas na equipe.

Após uma vistoria na carga, os policiais encontraram vários tabletes de cocaína escondidos entre os sacos de cimento, totalizando 106 kg de cloridrato de cocaína e 192 kg de pasta base, somando 298 kg de cocaína.

Questionado após o flagrante, o motorista confessou que pegou os entorpecentes em Corumbá e que deveria descarregá-los em Campo Grande.



Assine o Correio do Estado