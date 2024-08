Condenados por estupro são presos em Corumbá após abusos de crianças

Dois homens, de 35 e 40 anos, foram presos em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande, acusados de estuprarem uma criança de 4 e um adolescente de 13 anos.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem de 40 anos já havia sido condenado a 12 anos de prisão pela 1ª Vara Criminal, em 2021, pelo mesmo crime. As prisões aconteceram na última quarta-feira (7), mas foram divulgados pela polícia, neste final de semana.

De acordo com informações policiais, os mandados de prisão foram emitidos pela 1ª Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Os homens presos estavam sendo investigados por sua participação no abuso das crianças, mas detalhes adicionais não foram divulgados pela Polícia Civil.

O nome dos suspeitos também não foram divulgados. O processo está em grau de recurso aguardando a decisão final, já que o réu apelou contra a sentença.



Dados

Conforme dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), Corumbá registrou 39 ocorrências de estupro neste ano. As principais vítimas são crianças e adolescentes, com 13 registros, seguidos por jovens, com 7 casos, e adultos, com 4 ocorrências.

Em Mato Grosso do Sul, foram registradas 1.336 vítimas que procuraram a polícia. A maioria delas são crianças, com 619 casos de estupro; seguidas por adolescentes, com 458 registros; e jovens, com 102 vítimas.

